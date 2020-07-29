Странная пена в алматинской реке: стали известны результаты анализа воды

В РГП "Казгидромет" сообщили, что результаты не выявили превышений предельной нормы веществ по Единой классификации качества воды.
Ранее сообщалось, что в связи с распространенном в соцсетях видео об обнаружении пены на реке Каргалы в Наурызбайском районе Алматы специалистами лаборатории филиала РГП "Казгидромет" по Алматы 24 июля был проведен внеплановый отбор проб воды реки и опубликованы результаты анализа первого дня.
24 июля в Алматы на видео сняли реку, покрытую огромными клубами пены.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства