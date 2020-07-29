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Странная пена в алматинской реке: стали известны результаты анализа воды

28.07.2020, 19:28 14527
Странная пена в алматинской реке: стали известны результаты анализа воды
Алматы. 28 июля. Kazakhstan Today - Анализ качества воды выполнен по 44 физико-химическим показателям, в том числе на главные ионы, биогенные, органические и неорганические вещества, тяжелые металлы, передает Kazakhstan Today. 
 
В РГП "Казгидромет" сообщили, что результаты не выявили превышений предельной нормы веществ по Единой классификации качества воды.
 
Ранее сообщалось, что в связи с распространенном в соцсетях видео об обнаружении пены на реке Каргалы в Наурызбайском районе Алматы специалистами лаборатории филиала РГП "Казгидромет" по Алматы 24 июля был проведен внеплановый отбор проб воды реки и опубликованы результаты анализа первого дня.
 
24 июля в Алматы на видео сняли реку, покрытую огромными клубами пены.
 

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