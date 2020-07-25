Стали известны первые результаты исследования мыльной пены в реке Алматы

Алматы. 24 июля. Kazakhstan Today - 24 июля филиал РГП "Казгидромет" по Алматы провел внеплановый выезд и отбор проб воды реки Каргалы, в 0,2 километра выше моста, в связи с публикацией видео об обнаружении пены на реке Каргалы в Наурызбайском районе Алматы, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба РГП "Казгидромет", анализ качества воды будет проводиться по 44 физико-химическим показателям, включая главные ионы, биогенных, органических и неорганических веществ и тяжелых металлов.

По результатам анализа воды первого дня получены следующие данные: температура воды составила 18,2 градуса, водородный показатель - 7,78, концентрация растворенного в воде кислорода - 8,4 миллиграмма на кубический дециметр, прозрачность - 21 сантиметр, запах - 0 баллов, не свойственного природной воде запаха не обнаружено, вода прозрачная.

В настоящее время выполняется физико-химический анализ проб воды для определения тяжелых металлов, органических и биогенных веществ, биохимическое потребление кислорода за 5 суток и результаты будут представлены дополнительно 28 июля", - сообщили в РГП "Казгидромет".

Напомним, 24 июля в Алматы на видео сняли реку, покрытую огромными клубами пены.

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