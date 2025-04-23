22.04.2025, 12:42 15161
"Карачаганак Петролеум" оштрафовали за выброс 264 тонн загрязняющих веществ в окружающую среду
Штраф составил около 740 млн тенге
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Уральск. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Природоохранная прокуратура Западно-Казахстанской области оштрафовала компанию "Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В." за сверхнормативные выбросы в окружающую среду, сообщает пресс-служба ведомства.
Общий объем выбросов, загрязняющих окружающую среду, составил 264 тонны.
Компания привлечена к административной ответственности по статье 328 КоАП (Нарушение нормативов допустимого антропогенного воздействия на окружающую среду), штрафы на общую сумму 739 568 808 тенге полностью взысканы", - сообщили в прокуратуре.
Ранее Генпрокуратура согласовала проверку компании "Казцинк" в связи неблагоприятной экологической ситуацией в Усть-Каменогорске. В феврале прошлого года "Казцинк" оштрафовали на 50 млн тенге за загрязнение реки Ульбы.
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22.04.2025, 17:22 11871
Исторического минимума достиг уровень Каспия
Фото: depositphotos.com
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Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Болат Бекнияз на заседание Комитета по вопросам экологии и природопользования мажилиса заявил, что исторического минимума достиг уровень Каспийского моря, передает корреспондент агентства.
С 1900 года по 2023 год его уровень изменялся от минус 25,7 метра БС до минус 29,01 метра БС. То есть разницы между наибольшим уровнем в 1900 году и наименьшим в 1977 году составляет более трех метров. В настоящее время начиная с 2006 года уровень Каспийского моря имеет тенденцию к снижению и на данный момент уровень Каспийского моря составляет минус 29,21 метра БС, что является историческим минимумом. В результате падения уровня моря площадь водной поверхности моря сократилась, в основном за счет мелководной северо-восточной части", - заявил вице-министр.
По его словам, к основным факторам снижения уровня моря относятся уменьшение речного стока под влиянием климатического и антропогенного воздействия, рост испарения вследствие повышения температуры воздуха, снижение количества осадков в регионе.
За период 1976-2023 годы изменение среднегодовой температуры воздуха для Каспийского региона составило +0,51°C на каждые 10 лет. С 2006 по 2023 годы осадки над акваторией Каспийского моря снизились на 65 миллиметров. Все эти негативные факторы наблюдаются на фоне сокращения притока в Каспийское море", - сообщил Болат Бекнияз.
Он напомним, что в Каспийское море впадает около 130 рек, но основной объем притока порядка приходится на Волгу, которая обеспечивает более 80% притока. Сток реки Жайык (Урал) составляет не более 3% от общего стока.
Стоит отметить, что к началу 1970-х годов практически все крупные реки бассейна были зарегулированы. Принимая во внимание географическое положение Каспийского региона, его обширную территорию и удаленность от океана, в настоящее время изменение климата становится более ощутим. По научным оценкам, при сохранении текущих климатических тенденций и водохозяйственного режима прогнозируется дальнейшее снижение уровня Каспийского моря. Чтобы уровень Каспийского моря не снижался, необходим баланс между приходом и расходом воды", - добавил вице-министр водных ресурсов и ирригации.
Болат Бекнияз подчеркнул, что за последние пять лет наблюдается тенденция снижения стока реки Жайык (Урал).
Как было отмечено для стабилизации уровня моря необходимо стабильное поступление 279 кубометров в год воды, основной объем которой может обеспечить река Волга. В случае непринятия совместных усилий всех прикаспийских государств уровень моря, согласно научным прогнозам уже к 2030 году может достичь отметки от минус 29,5 до 30,2 метра БС. При этом в рамках Казахстанско-Российской комиссии река Волга не рассматривается, так как не является трансграничной", - заявила он.
По словам вице-министра, в этой связи планируется:
- на первом этапе с Российской Федерацией создать двустороннюю рабочую группу по изучению проблем обмеления Каспийского моря с участием специализированных научных институтов и профильных государственных органов;
- на втором этапе дальнейшую реализацию подготовленных рабочей группой выводов и рекомендаций проводить с участием всех прикаспийских государств в рамках Тегеранской конвенции.
Ранее депутат мажилиса Сергей Пономарев в ходе заседания нижней палаты заявил, что северная часть Каспийского моря может исчезнуть в течение 75 лет.
21.04.2025, 14:04 23596
Паспортизацию и учет деревьев проведут в Астане
В текущем году в столице планируют высадить более 1 млн зеленых насаждений
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Астана. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву представили планы по озеленению и благоустройству столицы, информирует Акорда.
Аким Астаны Женис Касымбек рассказал, что в этом году в городе планируется посадить свыше 1 млн зеленых насаждений, а также благоустроить более 180 общественных и дворовых пространств. Работы охватят исторические улицы, президентский парк, правительственный квартал, набережную реки Есиль, аллею "Мыңжылдық", триатлон-парк, бульвар Greenline, Линейный парк, привокзальную территорию, Парк иллюзий, улицы Сыганак, Ш.Калдаякова, Гете, Биржан Сала и другие.
Кроме того, в городе проведут паспортизацию и системный учет деревьев с оцифровкой, внедрят QR-коды, через которые жители смогут узнать информацию о дереве и в случае проблемы сообщить о ней городским органам.
Также будет продолжена очистка русла реки Акбулак. Кроме того, начнется реконструкция спортивного комплекса "Казахстан".
Ранее Касым-Жомарт Токаев выступил на экологическом фестивале "Таза Қазақстан".
21.04.2025, 12:49 24371
Токаев: Никто за нас не наведет порядок и чистоту
Фото: Акорда
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Астана. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на экологическом фестивале "Таза Қазақстан", сообщает Акорда.
Он подчеркнул особую значимость проводимого фестиваля и выразил благодарность всем, кто с первого дня принимал активное участие в общенациональной акции.
Глава государства отметил, что поддержание в чистоте ума, тела и окружающей среды является отражением внутренней культуры человека.
Чистота должна начинаться с каждого человека, каждого дома, каждой улицы и каждого города. Акция "Таза Қазақстан" не должна быть одноразовой, она должна стать нашим образом жизни", - заявил Токаев.
В своей речи он высоко оценил деятельность волонтеров и назвал их подлинными патриотами своей страны. Также президент подвел итоги работы, проведенной в рамках проекта "Таза Қазақстан". Вывезены миллионы тонн мусора и высажены саженцы. Хорошей традицией становится проведение акции "Всеказахстанский день посадки леса".
В рамках этой акции за последние три дня во всех регионах страны высажено почти 4,5 миллиона сеянцев, которые пополнили наш лесной фонд. Наводя порядок вокруг, высаживая деревья, мы создаем комфортную и здоровую окружающую среду. Только от нас зависит, в каком состоянии будут наши дворы и улицы, парки и скверы. Чистота и порядок - это одни из ключевых показателей высокого качества жизни", - отметил глава государства.
Он добавил, что следует прививать бережное отношение к природе и культуру чистоты каждому гражданину, особенно молодому поколению.
Важно сортировать мусор, экономить воду и электричество, нельзя сорить в общественных местах. Это должно стать нормой поведения в нашем обществе. Следует уделять особое внимание экологическому просвещению. Это одно из ключевых направлений общенациональной кампании "Таза Қазақстан". Сейчас мы видим, что все больше людей бережно и ответственно относятся к окружающей среде. Наши граждане осознанно выбирают экологический стиль жизни. Только что я обошел стенды, где были выставлены работы наших предприятий, которые уделяют внимание экологии. Благодарен за это вам! В обществе формируется новая экологическая культура. Мышление всего народа начало меняться. Молодежь это глубоко осознает. Никто за нас не наведет порядок и чистоту на нашей земле", - сказал президент.
Напомним, в ходе проведения акции "Всеказахстанский день посадки леса", за последние три дня во всех регионах страны высажено почти 4,5 миллиона сеянцев.
18.04.2025, 10:32 41131
Где можно получить бесплатные саженцы в Алматы
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Управление экологии и окружающей среды города Алматы объявило о ежегодной акции "Зеленый двор". В весенний период 2025 года одобрено 228 заявок, по которым будут выданы порядка 2 тысяч саженцев. Жители города смогут бесплатно получить саженцы лиственных деревьев для озеленения дворов многоквартирных домов и общественных пространств, сообщили в городском акимате.
Выдача саженцев состоится 19-20 апреля 2025 года в комьюнити-центрах каждого района по следующим адресам:
1. Ауэзовский район - микрорайон Мамыр-1, 26/1.
2. Алатауский район - микрорайон Саялы, 71.
3. Медеуский район - проспект Назарбаева, 36.
4. Жетысуский район - улица Боткина, 20.
5. Турксибский район - микрорайон Жас-Канат, 49а.
6. Алмалинский район - улица Байтурсынова, 22/1.
7. Наурызбайский район - микрорайон Шугыла, 343/7.
8. Бостандыкский район - проспект Абая, 164/6.
В каждом комьюнити-центре будут раздавать до 100 штук саженцев. Основная часть саженцев будет подготовлена к выдаче по адресу: Алатауский район, проспект Рыскулова, 1/1 (ТОО "Eco Almaty").
Участникам акции в дальнейшем необходимо предоставить фотоотчет о посадке саженцев. За дополнительной информацией по акции можно обратиться в отдел мониторинга и управления зеленого фонда управления экологии и окружающей среды города Алматы по телефону +7 771 894 34 57", - отметили в акимате.
17.04.2025, 10:30 48201
Обработку зеленых насаждений проведут в Алматы
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - С 20 апреля 2025 года в Алматы стартует сезон биологической обработки зеленых насаждений. Мероприятия проводятся с целью улучшения состояния деревьев, повышения их устойчивости к вредителям и сохранения экологического баланса в городе, сообщили в городском акимате.
Работы осуществляются в ночное время: отсутствие прямого солнечного света способствует более длительному действию средств на вредителей за счет замедленного испарения.
План обработки на текущий год охватывает 2,3 миллиона зеленых насаждений на землях общего пользования. Работы выполняются в четыре этапа подрядными организациями, имеющими лицензии на производство и применение пестицидов:
- I этап: с 20 апреля по 30 мая - первая обработка (включая четырехкратную обработку дубов и двукратную - тополей);
- II этап: с 1 июня по 30 июня - вторая обработка;
- III этап: с 5 июля по 5 августа - третья обработка;
- IV этап: с 15 августа по 20 сентября - четвертая обработка.
Для обработки используются сертифицированные биологические и в некоторых случаях химические препараты низкого класса опасности (П-4), разрешенные к применению на территории страны с учетом климатических факторов и безвредные для людей, птиц и животных", - отметили в акимате.
Сообщается, что по результатам работ последних четырех лет зафиксирована высокая эффективность препаратов, особенно в борьбе с такими вредителями-фитофагами, как каштановая моль, боярышниковая и розанная листовертки. Ежегодная систематическая обработка позволяет стабильно снижать численность опасных насекомых и поддерживать здоровье городских деревьев.
16.04.2025, 12:01 54721
В Туркестанской области выросла популяция снежного барса
Фото: Depositphotos
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Туркестан. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области выросла популяция снежного барса до 11 особей, сообщает телеканал "Хабар 24".
Для того чтобы не спутать, обязательно идентифицируем по хвосту. И две организации - Жабаглинский национальный заповедник и Сайрам-Угамский национальный парк - все специалисты сидят, по хвостам определяют, чтобы одна особь не считалась дважды. Точные данные: у нас сейчас числится 11 особей по области", - заявил руководитель отдела животного мира и охотхозяйства территориальной инспекции Туркестанской области Бахыт Мусалиев.
Сообщается, что рост численности барсов связывают с увеличением популяции копытных животных - козерогов, кабанов и косуль. Отмечается, что сейчас хищников можно увидеть не только с помощью фотоловушек - их все чаще наблюдают вживую. В объектив также попадает и туркестанская рысь. По данным специалистов, этот вид также занесен в Красную книгу.
Ранее сообщалось, что в Казахстане численность снежных барсов увеличилась более чем в два раза. Их численность удалось довести до порядка 180 особей.
14.04.2025, 14:13 65191
Порядка 2,5 тыс. тонн мусора вывезли с нелегальных свалок в Астане
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане активно ведется работа по ликвидации несанкционированных свалок. В каждом районе города проводится регулярный мониторинг для выявления нарушений, сообщили в столичном акимате.
По информации ведомства, с начала 2025 года в районе Байконыр было выявлено и ликвидировано 7 несанкционированных свалок, вывезено 230 тонн мусора. В районе Сарыарка за первые месяцы текущего года выявлено 7 несанкционированных свалок, из них 6 уже ликвидированы. В ходе работ было вывезено более 115 тонн строительных и бытовых отходов. С наступлением благоприятных погодных условий в районе Есиль было вывезено 2000 тонн мусора. В районе Сарайшык ликвидация 4 участков запланирована до конца апреля.
В акимате рассказали, как ведут борьбу с нарушителями экологических норм при помощи дронов. К примеру, в районе Сарайшык дрон зафиксировал момент слива нечистот. Данные (госномер техники) были переданы в правоохранительные органы, нарушитель был выявлен в течение 20 минут. Его оштрафовали на 145 тыс. тенге, а технику увезли на штрафстоянку.
В 2025 году в районе Нура с 4 точек вывезено 57 тонн мусора. Силы подрядных организаций сосредоточены на участках на проспекту Туран, Улы дала и улице Ч. Айтматова. К работам по ликвидации несанкционированных свалок в период городских субботников планируется привлечь строительные компании. В ходе проведенного мониторинга в районе Алматы не выявлены несанкционированные свалки.
Планируется внедрение цифровой карты для управления коммунальными отходами и использование искусственного интеллекта для оптимизации маршрутов вывоза мусора. Это позволит контролировать вывоз отходов и предотвратить появление свалок", - рассказали о планах в ведомстве.
В акимате также напомнили, что 13 марта текущего года были внесены изменения в статью 344 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях", согласно которым усилены меры наказания за сброс мусора в неустановленных местах.
Напомним, в феврале текущего года жители Бостандыкского района Алматы пожаловались на стихийную свалку. Не дождавшись участия акимата, местным жителям пришлось самостоятельно убирать горы мусора.
04.04.2025, 14:12 106356
Опустынивание, дефицит воды - Токаев призвал страны Центральной Азии скоординировать действия в борьбе с климатическими угрозами
Принимаемые климатические решения должны четко коррелироваться с национальными стратегиями и обеспечивать качественную синергию для полноценного развития региона
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Самарканд. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе международной конференции "Центральная Азия перед лицом глобальных климатических угроз" призвал страны региона скоординировать действия в решении климатических проблем.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что Центральная Азия - это регион, который сильно подвержен изменениям климата на планете. По его словам, температура здесь растет в два раза быстрее, чем в среднем по миру. Регион страдает от экстремальных погодных явлений - тают ледники, идет опустынивание, растет дефицит воды.
Такая ситуация подтверждает необходимость скоординированных действий всех государств региона. Принимаемые нами климатические решения должны четко коррелироваться с национальными стратегиями и обеспечивать качественную синергию для полноценного развития региона. Мы должны найти правильный баланс между ростом наших экономик и климатической повесткой. В этой связи хотел бы проинформировать вас о том, что мной поставлена задача произвести посадку новых деревьев по всей территории Казахстана. Кроме того, осуществляется специальная программа защиты и сохранения лесов, проводится кампания "Таза Қазақстан", имеющая своей целью привитие экологического сознания, прежде всего, для подрастающего поколения. Вместе с Узбекистаном мы работаем по озеленению на дне Аральского моря", - сказал глава государства.
Как отметил Касым-Жомарт Токаев, климатическая повестка Казахстана вбирает в себя приоритеты регионального сотрудничества, прагматичные амбиции и международное взаимодействие. По его словам, Казахстан вносит вклад в глобальные усилия по поддержке уязвимых стран и рассматривает "зеленый" переход как стратегический приоритет.
Возобновляемая энергия занимает центральное место в нашей стратегии. Мы реализуем один из крупнейших в мире проектов по производству "зеленого" водорода. В партнерстве с ведущими мировыми корпорациями мы запустили проекты по производству ветряной и солнечной энергии. Казахстан производит порядка 40 % мирового урана. Это важный вклад, учитывая, что почти 10 % мировой электроэнергии вырабатывается на атомных электростанциях. Казахстан сейчас планирует построить первую атомную электростанцию для сокращения выбросов и повышения своей энергетической безопасности", - сообщил глава государства.
Президент рассказал, что обширные степи Казахстана открывают огромные возможности для углеродного земледелия и восстановления экосистем. Он отметил, что редкоземельные элементы создают основу для развития чистых технологий. При этом Казахстан располагает значительными запасами многих критических сырьевых материалов, а также обладает полным перерабатывающим циклом.
Вода - это растущая проблема для нашего региона, как минимум, по двум причинам. За последние двадцать лет доступность воды на душу населения снизилась на 30 %. При этом 70 % региональных водных ресурсов являются трансграничными. Именно поэтому нам необходима поддержка международного сообщества в развитии водосберегающих технологий, умного полива и гидрологического мониторинга. Мы продвигаем давнюю идею создания Центрально-азиатского водно-энергетического партнерства", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
В выступлении были затронуты вопросы биоразнообразия и сохранения уникальных и исчезающих видов, обитающих в Центральной Азии. Глава государства сообщил о своем решении создать в Казахстане Международный фонд биоразнообразия при президенте.
Убежден, что глобальные усилия по "зеленому" переходу дают всем нам уникальный шанс на лучший, чистый, безопасный и процветающий мир. Но для этого мы должны обеспечить как государственное, так и частное финансирование климатических целей в реальных масштабах. Это позволит снизить риски необходимости работы по смягчению последствий, инвестировать в "зеленую" энергетику и построить прибыльную устойчивую экономику. В противном случае переход к углеродной нейтральности будет поставлен под угрозу. Чтобы предотвратить это, мы должны удвоить наши усилия, умножить и расширить наше партнерство. Ни одна страна не сможет пройти столь долгий и сложный путь в одиночку", - подытожил свое выступление президент Казахстана.
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Ваше мнение
Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?