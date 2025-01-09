08.01.2025, 16:34 5051
Проверку "Казцинк" согласовала Генпрокуратура в связи неблагоприятной экологической ситуацией в Усть-Каменогорске
Сенаторы сообщили, что в Усть-Каменогорске 400 тысяч человек проживают в неблагоприятных экологических условиях с негативным влиянием на здоровье населения
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Усть-Каменогорск. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральная прокуратура согласовала проверку ТОО "Казцинк" в связи с неблагоприятной экологической обстановкой в Усть-Каменогорске, сообщил в ответе на депутатский запрос премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.
Касательно неблагоприятной экологической ситуации в Усть-Каменогорске (в период с 23 ноября по 1 декабря 2024 года) Генеральной прокуратурой согласовано проведение проверки деятельности Усть-Каменогорского металлургического комплекса ТОО "Казцинк" с привлечением специалистов комитета экологического регулирования и контроля на предмет соблюдения экологического законодательства", - говорится в ответе премьер-министра на запрос депутатов сената.
Также премьер отметил, что в целях оперативного контроля в случае внештатных ситуаций с загрязнением окружающей среды в законодательство планируются оправки, разрешающие внеплановые проверки предприятий без предварительного уведомления.
Ранее депутаты сената парламента РК сообщили, что в Усть-Каменогорске 400 тысяч человек проживают в неблагоприятных экологических условиях с негативным влиянием на здоровье населения.
В ежедневном бюллетене Казгидромета по состоянию воздушного бассейна Усть-Каменогорска за 27-29 ноября текущего года зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций по трем вредным и опасным веществам. Так, кратность превышения ПДК по сернистому ангидриду составляет 2,597, по оксиду углерода (угарный газ) - 2,246, по сероводороду - 4,400. Датчиками Казгидромета установлено превышение предельно допустимой разовой концентрации хлороводорода в девять раз. Местными властями принято решение о переводе 53 042 школьника на дистанционное обучение", - рассказали сенаторы в своем запросе.
По их словам, на долю крупнейших предприятий города Усть-Каменогорска, а это: УК МК ТОО "Казцинк", УК ТМК, УК ТЭЦ, Согринская ТЭЦ приходится около 47000 тонн в год или 29 % от всех выбросов.
Как сообщалось ранее, Усть-Каменогорск входит в число городов Казахстана с самым загрязненным и опасным для здоровья воздухом. Аким ВКО Ермек Кошербаев на жалобы горожан пообещал, что вокруг всех предприятий поставят датчики, в районах, где зафиксировано наибольшее загрязнение.
По его мнению, остановка заводов не выход из положения.
Напомним, в феврале прошлого года "Казцинк" оштрафовали на 50 млн тенге за загрязнение реки Ульбы.
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27.12.2024, 17:45 52931
В Алматы разработали проект правил охраны атмосферного воздуха
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Алматы. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы разработали проект правил охраны атмосферного воздуха, который предусматривает ужесточение требований в работе стационарных и передвижных источников, загрязняющих воздух, сообщает пресс-служба правительства.
В начале следующего года его планируется внести на рассмотрение в маслихат", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что сегодня наибольшая доля выбросов в Алматы приходится на автотранспорт - 60% и на промышленные предприятия - 27%. Также подчеркивается, что для снижения негативных показателей руководством города введен запрет на приобретение автобусов на дизельном топливе. В настоящее время закуплено 770 автобусов на газе, 115 электробусов и 112 троллейбусов, полностью обновивших троллейбусный парк.
В следующем году мы планируем закупить еще 600 автобусов на газе и 200 электробусов. За счет этого доля экологичного общественного транспорта вырастет до 70%. В целях расширения сети электрозарядных станций в текущем году нами были привлечены частные инвесторы. Если сегодня в городе насчитывается более 300 станций, то в следующем году за счет частных инвестиций их количество будет удвоено", - отметил заместитель акима Алматы Алишер Абдыкадыров.
Также, по его словам, проводится работа по переводу ТЭЦ-2 на газ.
С декабря следующего года планируется поэтапный запуск пусковых комплексов с полным завершением в 2026 году. Благодаря переводу ТЭЦ на газ выбросы будут снижены на 90%. Кроме того, нами последовательно проводится работа по законодательному регулированию охраны окружающей среды", - добавил Алишер Абдыкадыров.
Напомним, Алматы вошел в рейтинг IQAir самых загрязненных крупных городов мира. Ранее почти 60% опрошенных жителей Алматы заявили об ухудшении качества воздуха.
Отмечается, что жители Алматы по-разному оценивают эффективность мер, принимаемых для улучшения экологической ситуации в городе. Шесть человек из десяти опрошенных полагают, что текущие усилия властей по улучшению качества воздуха пока не принесли ожидаемых результатов.
Президент Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
Как сообщалось ранее, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.
27.12.2024, 15:44 54391
Снежного барса с котятами запечатлела камера в нацпарке "Алтын-Эмель"
Наличие снежного барса свидетельствует о благоприятных условиях для сохранения дикой природы
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Астана. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В национальном парке "Алтын-Эмель" на камеру видеонаблюдения попал снежный барс с двумя котятами, рассказали в пресс-службе национального парка.
Сотрудники государственного национального природного парка "Алтын-Эмель" зафиксировали снежного барса с двумя котятами, занесенного в Красную книгу Казахстана. Снимки были получены с помощью фотоловушек, установленных на территории парка в октябре.
По словам специалистов, наличие снежного барса свидетельствует о благоприятных условиях для сохранения дикой природы и подтверждает эффективность природоохранных мероприятий, проводимых парком.
Напомним, в Казахстане численность снежных барсов увеличилась более чем в два раза. Сейчас в стране насчитывается порядка 180 особей.
25.12.2024, 19:38 64331
В Минэкологии назвали самые загрязненные города страны
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Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 25 декабря, во время брифинга в РГП "Казгидромет" представитель Минэкологии Айдар Абдуалиев рассказал, что из 45 промышленных городов и мегаполисов Казахстана к наиболее загрязненным относятся восемь.
Это три наших мегаполиса - Астана, Алматы и Шымкент, а также промышленные города Караганда, Темиртау, Атырау, Актобе и Усть-Каменогорск. Основными причинами загрязнения атмосферного воздуха являются теплоисточники - ТЭЦ и котельные, промышленность, устаревшие канализационно-очистные сооружения, автомобили и частный сектор", - сообщил Айдар Абдуалиев.
Напомним, 5 декабря 2024 года Алматы был официально включен в онлайн-рейтинг "Самые загрязненные крупные города мира", проводимый международной швейцарской компанией IQAir. В первый же день Алматы поднялся в топ-10, заняв 5-е место в 17.00 и оказавшись среди таких городов, как Карачи, Багдад, Шанхай, Ташкент, Мумбаи и Бишкек.
23.12.2024, 10:46 78411
В Казахстане в бот по решению экологических проблем поступило порядка 8 тысяч заявок
Фото: прокуратура Алматинской области
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Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в июле текущего года была запущена цифровая платформа @TazaQazBot, предоставляющая гражданам возможность сообщать о проблемах в области экологии и участвовать в их решении. Через чат-бот было подано 7929 заявок. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Из них выполнено - 7061 заявка, на исполнении - 168 заявок, в обработке - 23 заявки и отменено - 674 заявки. Среди них наиболее частые обращения: уборка территорий - 2142 заявки, вывоз бытового мусора - 668 заявок, благоустройство улиц - 648 заявок, ремонт дорог - 595 заявок", - отметили в пресс-службе.
Отмечается, что среди регионов по подаче заявок лидирует Алматы - 2014 заявок. Затем следует Астана - 1587 заявок. На третьем месте расположилась Карагандинская область - 757 заявок.
Чат-бот стал эффективным инструментом для диалога между гражданами и государством, способствуя оперативному решению экологических проблем", - сообщили в правительстве.
По данным Министерства экологии и природных ресурсов РК, процесс подачи заявки через @TazaQazBot очень простой и удобный: достаточно авторизоваться, прикрепить фото проблемного участка, указать точный адрес и, если необходимо, добавить комментарий. Все данные автоматически передаются в местные исполнительные органы, которые классифицируют проблему и назначают исполнителя. В зависимости от категории заявки система автоматически устанавливает сроки для выполнения работы.
После завершения задачи исполнитель загружает фотографию и комментарии, а заявитель получает уведомление о завершении работ с возможностью оценить их качество через систему рейтингов.
17.12.2024, 18:10 111221
В Казахстане численность снежных барсов увеличилась более чем в два раза
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев на заседании правительства сообщил, что в Казахстане удалось увеличить численность снежных барсов более чем в два раза, информирует пресс-служба правительства.
Благодаря принимаемым усилиям по охране и мониторингу снежных барсов нам удалось увеличить численность с критического уровня 90-х годов более чем в 2 раза и довести до порядка 180 особей. Работа по сохранению вида продолжается, активно развивается трансграничное и международное сотрудничеств", - подчеркнул Ерлан Нысанбаев.
Он отметил, что в республике предпринят ряд комплексных мер по восстановлению численности снежных барсов, на ключевых участках обитания созданы особо охраняемые природные территории на площади 3,6 млн га, сейчас порядка 70% мест обитания барсов защищены ООПТ.
Кроме того, активно применяются современные методы учета и мониторинга, используются фотоловушки и спутниковая телеметрия. В частности, проведено мечение 11 особей барсов спутниковыми ошейниками, на основе полученных данных планируется совершенствование сети особо охраняемых природных территорий.
Ранее Казахстан и Кыргызстан подписали меморандум о сотрудничестве для сохранения снежного барса.
17.12.2024, 17:20 112031
Возрождение популяции туранского тигра: в 2025 году из России в Казахстан привезут несколько особей Дополнено
Переселение животных и создание условий для их адаптации способствуют сохранению вида и восстановлению природного баланса уникальных степных экосистем РК
Фото: Михаил Сорокоумов - instagram/mihailsorokoumov54
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Астана. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев на заседании правительства, говоря о проводимой в республике работе по возрождению популяции туранского тигра, сообщил, что в 2025 году из России в Казахстан привезут три-четыре особи, сообщает пресс-служба правительства.
Надеемся, что завезенные тигры и их потомство станут первыми дикими тиграми, вновь появившимися на территории Казахстана после более чем 70-летнего отсутствия", - подчеркнул Ерлан Нысанбаев.
Отмечено, что переселение животных и создание условий для их адаптации способствуют сохранению вида и восстановлению природного баланса уникальных степных экосистем Казахстана.
Для восстановления естественной кормовой базы тигра с 2018 по 2024 год на территорию резервата завезено 205 особей тугайного оленя, проведена работа по переселению более 100 голов куланов, увеличена плотность популяций косули и кабанов", - сообщили в пресс-службе.
Дополнено 17.12.2024, 18.22
В ходе пресс-конференции в правительстве министр экологии Ерлан Нысанбаев рассказал о самочувствии и адаптации амурских тигров, недавно привезенных из Нидерландов.
“Сегодня они содержатся в вольерных условиях. Состояние очень хорошее, прибавили в весе”, - поделился министр.
По его словам, первое потомство ожидается в 2025–2026 годах.
13.12.2024, 13:28 131366
Глобальное движение по спасению Каспия запустили в Казахстане
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Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские экологи, ученые и общественные деятели объединились для борьбы с обостряющимся экологическим кризисом Каспийского моря, запустив глобальное движение Save the Caspian Sea ("Спасем Каспийское море"), сообщает пресс-служба движения.
Каспийское море, некогда крупнейший замкнутый водоем мира, жизненно важный для более чем 270 миллионов человек в Казахстане, России, Туркменистане, Иране и Азербайджане, находится под угрозой исчезновения. Дно Каспия оголяется со средней скоростью 70 сантиметров в год, а в некоторых районах Казахстана побережье уже отступило на 18 километров. Без разумного вмешательства к концу века уровень моря может снизиться еще на 18 метров, что приведет к катастрофическим последствиям для прибрежных сообществ, местной экономики и экосистемы", - сообщают активисты.
Печальное свидетельство кризиса - массовая гибель редких каспийских тюленей. Только за последние два года на разных берегах Каспия обнаружено около 4000 туш, что является тревожным сигналом надвигающейся экологической катастрофы.
Годы обсуждений, конференций и усилий многочисленных, но разрозненных некоммерческих организаций не смогли остановить этот упадок. Пришло время объединить наши усилия и потребовать решительных действий от всех, кто формирует будущее Каспийского региона", - заявил основатель движения Save the Caspian Sea, юрист по экологическому и климатическому праву Вадим Ни.
Активисты движения призывают к прозрачности, значимым инвестициям и усилению программ по сохранению биоразнообразия для защиты Каспийского моря, его обитателей и жителей прибрежных областей, пока не стало поздно.
Экологический кризис Каспийского моря - это не только региональная проблема, это глобальный кризис. То, что происходит здесь, оказывает влияние на экосистемы, экономики и сообщества далеко за пределами его берегов. Эта кампания не просто о сохранении воды или представителей дикой природы - она о защите культурного наследия и природного баланса нашей планеты. Вместе мы можем изменить ситуацию", - заявила на мероприятии, посвященному запуску Save the Caspian Sea, известный эколог Галина Чернова.
Save the Caspian Sea планирует координировать и продвигать исследования по сохранению природы для внедрения устойчивых политик и практик. Движение сосредоточится на объединении усилий для восстановления экосистем, предотвращения утраты биоразнообразия и деградации окружающей среды.
Участники планируют инициировать мероприятия и кампании международного уровня по повышению осведомленности для вовлечения заинтересованных сторон и привлечения внимания к важности защиты Каспийского моря. Важным направлением станет развитие межрегионального сотрудничества, партнерства с НКО и корпорациями для выработки и реализации совместных решений", - подчеркивается в пресс-релизе.
Для справки
"Спасем Каспийское море" (Save the Caspian Sea, SCS) - международное движение, направленное на решение ключевых экологических проблем, угрожающих Каспийскому морю. Посредством активной информационной кампании, образовательных инициатив и сотрудничества SCS стремится сохранить уникальную экосистему моря и обеспечить устойчивое будущее для миллионов людей и множества видов птиц и животных.
Напомним, в ноябре в Мангистау, на побережье Каспия, обнаружили свыше 700 погибших тюленей. В январе этого года казахстанские биологи заявили, что популяция каспийского тюленя находится не просто в критическом состоянии, она уже прошла ту красную линию, после которой вряд ли получится ее восстановить в ближайшее время.
8 ноября в правительстве приняли постановление о создании государственного природного резервата "Каспий итбалығы".
10.12.2024, 17:15 144596
Казахстанские ученые выступили с обращением к правительству страны
Органы продолжают игнорировать факты миграции и ключевых мест обитания диких животных при резервировании земель под объекты ВИЭ и другие объекты хозяйственной деятельности, заявили ученые
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Караганда. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские ученые после отчетной встречи экспертов и представителей власти выступили с обращением к правительству страны в связи с упадом численности некоторых видов птиц и гибелью исчезающих видов в стране на объектах электроэнергетической инфраструктуры, сообщает КазТАГ.
Мы обращаемся к премьер-министру Республики Казахстан. Просим оказать содействие в решении следующих вопросов: обеспечить четкое исполнение местными исполнительными органами вопросов сохранения биоразнообразия при резервировании земель; принять предложение министерства экологии и природных ресурсов по вопросам минимизации гибели птиц на объектах электроэнергетики, дать соответствующие поручения министерствам национальной экономики, энергетики и другим для внесения необходимых изменений в законодательство; поручить министерству нацэкономики выработать решения, направленные на модернизацию националь планировании модернизации национальной энергетической системы", - озвучил публичное обращение к правительству исполнительный директор BRCC Нурлан Онгарбаев.
Сообщается, что общественный фонд "Центр изучения и сохранения биоразнообразия", команда BRCC работала над проектом "Сохранение исчезающих хищников на Центрально-Азиатском пролетном пути в Казахстане", разработав и предложив властям решение по защите биоразнообразия для поддержки устойчивого и экологически безопасного развития энергетического сектора страны.
Если кто-то захочет присоединиться к этому обращению - мы будем только рады", - отметил Онгарбаев.
Как было озвучено в ходе обращения к правительству, в 2022 году общественники уже обращались к премьер-министру Казахстана с просьбой оказания содействия в решении проблем негативного воздействия объектов энергетики на сохранение биоразнообразия. После поручения правительства, как сообщается, была создана межведомственная рабочая группа по предотвращению гибели птиц на объектах электроэнергетики, инициирован ряд мероприятий. Однако, по словам Нурлана Онгарбаева, отношение многих государственных органов к обозначенной проблеме оказалось безразличным и формальным.
Более того, уже сейчас игнорирование госорганами приводит к реализации крупных рисков как для инвесторов, так и для биоразнообразия и репутации нашей страны. Ряд системных проблем по-прежнему требуют внимания на уровне правительства: органы продолжают игнорировать факты миграции и ключевых мест обитания диких животных при резервировании земель под объекты ВИЭ и другие объекты хозяйственной деятельности; недостаточный экологический контроль на объектах ВИЭ; моральный износ и безопасность линий электропередачи; спекуляции на тему повышения тарифов", - добавил Ондарбаев.
Ранее Токаев поручил проработать инициативы Казахстана в области экологии.
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Ваше мнение
Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?