Проверку "Казцинк" согласовала Генпрокуратура в связи неблагоприятной экологической ситуацией в Усть-Каменогорске

Сенаторы сообщили, что в Усть-Каменогорске 400 тысяч человек проживают в неблагоприятных экологических условиях с негативным влиянием на здоровье населения

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Усть-Каменогорск. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральная прокуратура согласовала проверку ТОО "Казцинк" в связи с неблагоприятной экологической обстановкой в Усть-Каменогорске, сообщил в - Генеральная прокуратура согласовала проверку ТОО "Казцинк" в связи с неблагоприятной экологической обстановкой в Усть-Каменогорске, сообщил в ответе на депутатский запрос премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.





Касательно неблагоприятной экологической ситуации в Усть-Каменогорске (в период с 23 ноября по 1 декабря 2024 года) Генеральной прокуратурой согласовано проведение проверки деятельности Усть-Каменогорского металлургического комплекса ТОО "Казцинк" с привлечением специалистов комитета экологического регулирования и контроля на предмет соблюдения экологического законодательства", - говорится в ответе премьер-министра на запрос депутатов сената.





Также премьер отметил, что в целях оперативного контроля в случае внештатных ситуаций с загрязнением окружающей среды в законодательство планируются оправки, разрешающие внеплановые проверки предприятий без предварительного уведомления.





Ранее депутаты сената парламента РК сообщили, что в Усть-Каменогорске 400 тысяч человек проживают в неблагоприятных экологических условиях с негативным влиянием на здоровье населения.





В ежедневном бюллетене Казгидромета по состоянию воздушного бассейна Усть-Каменогорска за 27-29 ноября текущего года зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций по трем вредным и опасным веществам. Так, кратность превышения ПДК по сернистому ангидриду составляет 2,597, по оксиду углерода (угарный газ) - 2,246, по сероводороду - 4,400. Датчиками Казгидромета установлено превышение предельно допустимой разовой концентрации хлороводорода в девять раз. Местными властями принято решение о переводе 53 042 школьника на дистанционное обучение", - рассказали сенаторы в своем запросе.





По их словам, на долю крупнейших предприятий города Усть-Каменогорска, а это: УК МК ТОО "Казцинк", УК ТМК, УК ТЭЦ, Согринская ТЭЦ приходится около 47000 тонн в год или 29 % от всех выбросов.





Как сообщалось ранее, Усть-Каменогорск входит в число городов Казахстана с самым загрязненным и опасным для здоровья воздухом. Аким ВКО Ермек Кошербаев на жалобы горожан пообещал , что вокруг всех предприятий поставят датчики, в районах, где зафиксировано наибольшее загрязнение.





По его мнению, остановка заводов не выход из положения.



