Казахстан бьет рекорды по выбросам в окружающую среду

Доля текущих затрат в общем объеме расходов на охрану окружающей среды за год уменьшилась с 64,1% до 56,2%

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Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане объем выбросов углерода от производства энергии за год вырос на 11,2% - с 277,5 млн до 308,7 млн тонн эквивалента CO₂, что является рекордным значением, сообщает - В Казахстане объем выбросов углерода от производства энергии за год вырос на 11,2% - с 277,5 млн до 308,7 млн тонн эквивалента CO₂, что является рекордным значением, сообщает energyprom.kz





По данным аналитиков, текущие затраты на охрану окружающей среды в РК за 2023 год составили 343 млрд тенге - на 20,4% больше, чем годом ранее. Эти расходы растут уже третий год подряд. Эксперты пояснили, что текущие затраты на охрану окружающей среды - это расходы предприятий на мероприятия, поддержание работы технологий и оборудования, направленных на предотвращение, сокращение или устранение загрязняющих веществ.





Доля текущих затрат в общем объеме расходов на охрану окружающей среды за год уменьшилась с 64,1% до 56,2%. Тем временем количество стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в стране выросло с 227,6 тыс. в 2022 году до 233,8 тыс. в 2023 году.





Почти 82% текущих затрат на охрану окружающей среды в 2023 году пришлось на обрабатывающую и горнодобывающую промышленность: 143,4 млрд и 136,9 млрд тенге соответственно. Объем текущих затрат в обрабатывающей промышленности вырос за год на 16,9%, в горнодобывающей - на 22,7%. Значительные объемы затрат в секторе также пришлись на отрасль водоснабжения, сбора, обработки и удаления отходов (28,3 млрд тенге), а также на сферу снабжения электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом (19,3 млрд тенге).





Обозреватели рассказали, что в мировом масштабе почти треть объема выбросов углерода в 2023 году пришлась на Китай: 12,6 млрд тонн эквивалента CO₂, что превышает совокупный объем выбросов всего Западного полушария и Европы. Такой высокий показатель обусловлен многочисленным населением страны и значительной зависимостью от угля и нефти. Несмотря на активные инвестиции в возобновляемую энергетику, объем выбросов углерода в Китае вырос на 6% по сравнению с 2022 годом.





Второе место по объему выбросов углерода в 2023 году заняли США: 5,1 млрд тонн эквивалента CO₂. Индия, расположившаяся на третьей строчке антирейтинга (3,1 млрд тонн эквивалента CO₂), активно инвестирует в угольную промышленность и планирует удвоить добычу угля до 1,57 млрд тонн к 2030 году. В 2023-м уголь составлял 56% первичного потребления энергии в стране. По прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), доля Индии в мировом объеме выбросов углерода к 2030 году вырастет до 10%, против 7,7% в 2023 году.





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что строительство АЭС в Казахстане помимо решения проблемы энергодефицита, поможет улучшить и экологическую ситуацию в стране.





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