Минэкологии: Свыше 90% всемирной популяции сайгаков приходится на Казахстан

НУР-СУЛТАН. 5 МАЯ - Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана призывает сохранить популяцию сайгаков в стране, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сегодня Международный день сайгака. Свыше 90% всемирной популяции сайгаков приходится на Казахстан. Здесь обитают три популяции сайгака - Бетпакдалинская, Уральская и Устюртская. Современный ареал сайгака в стране охватывает территорию десяти административных областей, ареал животных также распространяется и на соседние области Узбекистана и Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе Минэкологии.

По данным ведомства, численность сайгаков в стране в разные годы колебалась. Так, в ХХ веке максимальная численность сайгаков была зафиксирована в 1970-е годы - от 510 тысяч до 1 млн 200 тысяч особей, минимальная - в 1990-е - от 148 до 976 тыс. особей. Затем наблюдалось устойчивое снижение на протяжении 10 лет, в основном, в результате браконьерства . В начале ХХI века их количество сильно снизилось, дойдя в 2003 году до 21,1 тысячи.

В настоящее время, благодаря принятым Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК, Охотзоопром, Институтом зоологии охранным мерам, численность сайгаков начала восстанавливаться. По данным учета 2019 года, их число составляет 334 400 особей. В 2020 году из-за пандемии учет не был произведен. Сейчас учет возобновлен , и результаты будут получены в конце текущего года", - проинформировали в пресс-службе.

Для защиты сайгаков комитетом лесного хозяйства и животного мира Минэкологии, Министерством внутренних дел РК и Комитетом национальной безопасности ежегодно проводится природоохранная акция "Сайгак" по борьбе с браконьерством. Также в Казахстане до 2023 года продлен запрет на пользование сайгаками, их частями и дериватами, кроме использования в научных целях.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость ужесточения наказания за отстрел сайгаков . Статья 339 Уголовного кодекса была дополнена новой частью, предусматривающей ограничение либо лишение свободы от 3 до 5 лет, с конфискацией имущества за незаконное добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылку, перевозку или уничтожение сайгака, его частей или дериватов, в том числе рогов сайгака.

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