Ущерб от браконьерства на сайгаков составил 2,4 млрд тенге

Нур-Султан. 12 февраля. Kazakhstan Today - Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев в ходе расширенного заседания коллегии министерства проинформировал об итогах работы в 2020 году и планах на текущий год в сфере охраны животного мира, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Минэкологии, инспекторами комитета лесного хозяйства и животного мира в 2020 году зафиксировано 85 фактов браконьерства на сайгаков, изъято 727 туш сайгаков и 9743 рога. 71 браконьер привлечен к уголовной ответственности, общий ущерб составил 2,4 миллиарда тенге.

Также в 2020 году совместно с МВД и КНБ запущена природоохранная акция "Сайгак", в рамках которой активизированы профилактические мероприятия, пресечена деятельность ряда преступных групп, специализирующихся на браконьерстве сайгаков и других диких животных", - сообщил вице-министр.

Кроме того, продлен запрет на пользование сайгаками, их частями и дериватами на всей территории Казахстана до 2023 года, запущен пилотный проект "Smart патрулирование" с применением БПЛА, видеорегистраторов, видеожетонов. Инспекторский состав прошел повышение квалификации на базе учебных центров МВД.

Необходимо отметить: с учетом мирового опыта нам необходимо акцентировать внимание на развитие дичеразведения и трофейной охоты", - считает заместитель министра.

Среди приоритетных задач на 2021 год Ерлан Нысанбаев назвал принятие проекта закона "Об ответственном обращении с животными", а также утверждение мастер-плана по сохранению животного мира и развитию охотничьих хозяйств до 2030 года.

В начале февраля более 360 рогов сайги изъято у браконьеров в Атырауской области.

По итогам широкомасшатбной природоохранной акции "Сайгак", проходившей в Казахстане в декабре 2020 года заведено 17 уголовных дел.

В декабре стало известно, что в ЗКО для сохранения популяции сайгаков создадут резерват и заповедник.

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