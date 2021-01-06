Мирзагалиев рассказал о планах по спасению Арала

Нур-Султан. 5 января. Kazakhstan Today - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев в ходе брифинга в СЦК рассказал о планах по сохранению Аральского моря, передает Kazakhstan Today.

Глава Минэкологии отметил, что это комплексная проблема. В период с 2002 по 2008 годы был реализован первый этап комплексной программы по спасению Арала.

Во-первых, надо отметить, что благодаря успешной реализации проекта было увеличено зеркало воды на 870 квадратных километров, или на 40%, снижена минерализация воды, благодаря чему сейчас в Северном Арале обитает уже более 20 видов рыбы. Но понятно, что данную работу необходимо продолжать. Она будет продолжена в двух направлениях", - сказал Магзум Мирзагалиев.

Первое - будет продолжено изучение, насколько возможно дальше расширять зеркало воды. Эту работу Минэкологии начало совместно со Всемирным банком. Второй аспект решения экологической проблемы - это посадка деревьев на высохшем дне Аральского моря.

Хочу сказать, что за последние пару десятилетий было высажено порядка 270 тысяч гектаров саксаульного леса. И это, наверное, один из самых действенных способов борьбы с солью и песком", - отметил Магзум Мирзагалиев.

Он добавил, что в ближайшие пять лет в соответствии с поручением главы государства, в рамках которого он будет посажено 2 миллиарда деревьев на территории страны в течение пяти лет, на территории 160 тысяч гектаров будут посажены деревья на высохшем дне Аральского моря.

Таким образом, мы доведем объем территории, охваченной лесопосадками, до 430 тысяч гектаров",- заключил глава Минэкологии.

Напомним, в министерстве также настаивают на ужесточении законодательства в сфере защиты животных. Кроме того, в стране будут ужесточены нормы по защите национальных парков и других природных богатств.

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