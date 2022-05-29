На берегу Каспия вновь обнаружили мертвого тюленя

НУР-СУЛТАН. 25 МАЯ - В государственную собственность возвращены акции НАО "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов". Соответствующее постановление принято правительством Республики Казахстан, сообщила пресс-служба премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Принять предложение объединения юридических лиц "Ассоциация экологических организаций Казахстана" о передаче в республиканскую собственность 50 (пятьдесят) процентов + 1 акция от общего пакета акций некоммерческого акционерного общества "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов" по договору дарения", - отмечается в тексте постановления.

Отметим, центр был создан в апреле 2018 года в целях продвижения зеленых технологий и поддержки бизнеса посредством внедрения принципов НДТ (наилучшие доступные технологии), которые направлены на повышение конкурентоспособности экономики, качества жизни населения и снижения негативного воздействия на окружающую среду.

В декабре 2018 года 50 процентов + 1 акция были переданы ОЮЛ "Ассоциация экологических организаций Казахстана" путем прямой адресной продажи.

Таким образом, 100% пакета акций НАО "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов" будут находиться в собственности государства под управлением Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.