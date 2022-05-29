На берегу Каспия вновь обнаружили мертвого тюленя

АКТАУ. 28 МАЯ - Житель Актау обнаружил тушку мертвого тюленя на берегу Каспия, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Тушка мертвого тюленя обнаружена была вчера, 26 мая, в 15 метрах от водоканала Шора, сообщает региональное издание "Лада".
Видно, что животное разложено. У него уже нет хвоста. Сложно догадаться о причинах гибели, если даже специалисты не могут выяснить", - рассказал житель Актау, обнаруживший мертвое животное.
Напомним, это не первый случай гибели тюленей на Каспии. 24 мая на набережной моря в районе Акшукура местный житель увидел на берегу двух мертвых тюленей.
18 мая во время прогулки с ребенком по набережной Форт-Шевченко женщина увидела валяющихся на берегу двух мертвых тюленей.
16 мая стало известно о нахождении сразу 64 мертвых тюленей в районе морского порта Форт-Шевченко на береговой полосе от мыса Урдюк и до местности Баутинская коса. Тогда экологи сообщили, что туши морских животных находились в стадии сильного разложения, вследствие чего они не смогли произвести отбор проб тканей для проведения исследований. Они предположили, что гибель животных произошла в зимний период.
В апреле на побережья Каспия обнаружили 94 туши тюленей.
Председатель общественного объединения KAZ ECO PATROL Тимур Елеусизов прокомментировал гибель тюленей в Мангистауской области.
Из-за дикой наживы нефтяников народ готов полностью уничтожить и флору и фауну. Люди не задумываются, к чему это приведет", - заявил эколог.
По его мнению, гибель диких животных, в том числе розовых фламинго и тюленей, это в первую очередь экологическое бедствие, которое образует деятельность человека.
Есть предположение, что в данном случае это нефтяные компании, от которых постоянно идут разливы нефтепродуктов и их выбросы в процессе переработки", - отметил он.