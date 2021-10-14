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Наименьшая доля направленных на охрану окружающей среды инвестиций приходится на Алматы и Туркестанскую область

13.10.2021, 11:12 22330
НУР-СУЛТАН. 13 ОКТЯБРЯ - Объем инвестиций, направленных на охрану окружающей среды Казахстана, за восемь месяцев текущего года уже превысил 100 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Капитальные инвестиции, направленные на охрану окружающей среды, несмотря на некоторое замедление в начале текущего года, к январю - августу составили уже 107,8 млрд тенге, что на 16,5% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее (92,5 млрд тенге). Рост показателя в соответствующем периоде наблюдается пятый год подряд. Доля инвестиций, направленных на охрану окружающей среды, от общего объема инвестиций в основной капитал увеличилась за год с 1,3% до 1,5%", - сообщает Finprom.kz.

 
В региональном разрезе чуть более половины инвестиций в секторе приходится на Жамбылскую (38,8 млрд тенге) и Актюбинскую (16 млрд тенге) области. Значительные объемы инвестиций также отмечены в Нур-Султане (11,3 млрд тенге) и Атырауской области (10,9 млрд тенге).
 

Наименьшие капиталовложения наблюдаются в Алматы и Туркестанской области - по 0,5 млрд тенге. При этом по Кызылординской и Северо-Казахстанской областям информация не предоставлена, но совокупный объем средств в этих двух регионах не превышает пренебрежительно малых 2 тыс. тенге. Наибольшая доля инвестиций, направленных на охрану окружающей среды, от общего объема инвестиций в основной капитал по региону приходится на Жамбылскую область: 16,7%. Следом с большим отставанием идут Актюбинская (3,5%) и Акмолинская (2,5%) области", - говорится в сообщении.


Ранее сообщалось, что Нур-Султан и Алматы попали в десятку городов Казахстана с высоким уровнем загрязнения воздуха. В списке также Караганда, Темиртау, Атырау, Актобе, Балхаш, Усть-Каменогорск, Жезказган и Шымкент. 

Агентство Kazakhstan Today ранее неоднократно писало о том, что строительство многоэтажек в предгорьях негативно сказалось на качестве атмосферного воздуха и стало причиной ежегодных подтоплений. При этом в Алматы ухудшается качество воды, которое когда-то благодаря горным рекам считалось образцовым. Растет угроза селепроявлений.  
 

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новости по теме

    Действия стран и правительств все еще могут влиять на изменения климата - Токаев

    13.10.2021, 20:37 21277
    НУР-СУЛТАН. 13 ОКТЯБРЯ - В ходе международной конференции "Пути достижения целей Парижского соглашения и углеродной нейтральности Казахстана" президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал объединить усилия в деле подготовки к изменению климата и снижению вредных выбросов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
     

    Следует четко понимать: точка невозврата еще не пройдена, действия стран и правительств все еще могут влиять на изменения климата и его стабилизацию. Казахстан признает наличие общей ответственности в достижении глобальной температуры Парижского соглашения. Несмотря на значительную зависимость от природных ископаемых, которые являются источником энергии, занятости и фискальных доходов, Казахстан в числе первых стран объявил о достижении углеродной нейтральности к середине этого века", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

     
    Президент Казахстана также предупредил о масштабном дефиците воды к 2030 году.
     

    По данным ООН в связи с глобальным потеплением и антропогенным воздействием мировой дефицит воды к 2030 году может достичь 40%", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

     
    Он добавил, что водная безопасность РК во многом зависит от гидрологического и экологического состояния трансграничных рек. 
     

    Сегодня наблюдается снижение объемов поступающей воды из сопредельных стран. Это приводит к нарушению естественного водного баланса рек и озер, а также к ухудшению экологического положения в ряде регионов РК", - отметил глава государства. 

     
    Он напомнил, что под эгидой ООН принят ряд международных соглашений, регулирующих вопросы охраны и использования трансграничных водотоков. 
     

    Думаю, назрела необходимость координации усилий по фактическому выполнению международных обязательств, путем расширенного диалога и сотрудничества. В этом вопросе мы рассчитываем на поддержку партнеров и международного сообщества", - заключил Токаев.

     

    К 2050 году все угольные электростанции будут выведены из эксплуатации - Токаев

    13.10.2021, 18:52 27865
    НУР-СУЛТАН. 13 ОКТЯБРЯ - В ходе конференции "Пути достижения целей Парижского соглашения и углеродной нейтральности Казахстана" президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что к 2025 году 10 наиболее загрязнённых городов будут газифицированы и переведены на альтернативные источники энергии, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
     
    Глава государства подчеркнул, что более "зелёной" альтернативой в качестве топлива становится газ.
     

    Проведена масштабная газификация страны. Сегодня доступ к надёжному экологически чистому топливу имеют почти 10 миллионов граждан. В крупнейших городах - Алматы, Нур-Султане, Караганде - мы реализуем масштабный проект по переводу теплоэлектростанции с угля на газ. К 2025 году 10 наиболее загрязнённых городов будут газифицированы и переведены на альтернативные источники энергии", - сказал президент.

     
    Глава государства подчеркнул, что у Казахстана колоссальный потенциал для развития возобновляемой и альтернативной энергетики.
     

    Доля возобновляемых источников энергии в энергобалансе должны составить как минимум 15% к 2030 году. Для этого мы совершенствуем нормативную среду, создаём максимально привлекательные условия. Определённые ожидания возлагаем на ряд проектов с нашими стратегическими международными партнёрами", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

     
    По его словам, к 2050 году все угольные электростанции будут выведены из эксплуатации. К 2060 году доля возобновляемых и альтернативных источников энергии достигнет более 80% от общего энергобаланса страны. 
     

    Сценарий углеродной нейтральности предполагает активные совместные усилия государства, бизнеса и в целом общества для достижения заявленных целей. Успешная реализация позволит достичь не только цели 2030 года, то есть снижения на 15% выбросов от уровня 1990 года, но и нулевого баланса парниковых газов к 2060 году", - отметил президент.

     
    По словам главы государства, в результате будет предотвращено попадание в атмосферу более 9 миллиардов тонн CO2. Согласно проекту доктрины, для реализации этого сценария в стране потребуется почти 700 миллиардов долларов. Половина этих инвестиций нужна для модернизации сектора производства электроэнергии и тепла. 
     

    Конечно, нам предстоит очень внимательно пересчитать все цифры, тщательно выверить и убедиться в правильности набора инструментов. Определяющим фактором выступит, конечно, поддержка данных инициатив обществом", - отметил президент.

     

    Программа по озеленению в Казахстане должна быть выполнена без показухи и очковтирательства - Токаев

    13.10.2021, 18:06 32968
    Программа по озеленению в Казахстане должна быть выполнена без показухи и очковтирательства - Токаев
    Фото: vot-ogorod.ru
    НУР-СУЛТАН. 13 ОКТЯБРЯ - Программа по озеленению в Казахстане должна быть выполнена без показухи и очковтирательства, заявил на международной конференции на тему "Пути достижения целей Парижского соглашения и углеродной нейтральности Казахстана", передает KAZAKHSTAN TODAY.
     
    Президент напомнил, что стартовала масштабная программа по озеленению страны. До 2025 года будет высажено 2 млрд деревьев
     

    Эта инициатива становится проектом по-настоящему национального масштаба с большим международном резонансом. Задача в высшей степени актуальная, поэтому ее следует выполнить без арифметической показухи и очковтирательства", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

     
    Он отметил, что важную роль в поглощении углекислого газа играет активное лесоразведение. Казахстан относится к малолесным государствам. Площадь лесного фонда составляет 30 млн гектар (11% территории).
     
    Глава государства также напомнил, что Казахстан принял программу по увеличению высадки саксаула на осушенном дне Аральского моря. К 2025 году планируется охватить 1,5 млн гектаров. 

     

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