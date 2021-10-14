Наименьшая доля направленных на охрану окружающей среды инвестиций приходится на Алматы и Туркестанскую область

Он напомнил, что под эгидой ООН принят ряд международных соглашений, регулирующих вопросы охраны и использования трансграничных водотоков.

Он добавил, что водная безопасность РК во многом зависит от гидрологического и экологического состояния трансграничных рек.

Президент Казахстана также предупредил о масштабном дефиците воды к 2030 году.

НУР-СУЛТАН. 13 ОКТЯБРЯ - В ходе международной конференции "Пути достижения целей Парижского соглашения и углеродной нейтральности Казахстана" президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал объединить усилия в деле подготовки к изменению климата и снижению вредных выбросов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

НУР-СУЛТАН. 13 ОКТЯБРЯ - В ходе конференции "Пути достижения целей Парижского соглашения и углеродной нейтральности Казахстана" президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что к 2025 году 10 наиболее загрязнённых городов будут газифицированы и переведены на альтернативные источники энергии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Глава государства подчеркнул, что более "зелёной" альтернативой в качестве топлива становится газ.

Проведена масштабная газификация страны. Сегодня доступ к надёжному экологически чистому топливу имеют почти 10 миллионов граждан. В крупнейших городах - Алматы, Нур-Султане, Караганде - мы реализуем масштабный проект по переводу теплоэлектростанции с угля на газ. К 2025 году 10 наиболее загрязнённых городов будут газифицированы и переведены на альтернативные источники энергии", - сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что у Казахстана колоссальный потенциал для развития возобновляемой и альтернативной энергетики.

Доля возобновляемых источников энергии в энергобалансе должны составить как минимум 15% к 2030 году. Для этого мы совершенствуем нормативную среду, создаём максимально привлекательные условия. Определённые ожидания возлагаем на ряд проектов с нашими стратегическими международными партнёрами", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, к 2050 году все угольные электростанции будут выведены из эксплуатации. К 2060 году доля возобновляемых и альтернативных источников энергии достигнет более 80% от общего энергобаланса страны.

Сценарий углеродной нейтральности предполагает активные совместные усилия государства, бизнеса и в целом общества для достижения заявленных целей. Успешная реализация позволит достичь не только цели 2030 года, то есть снижения на 15% выбросов от уровня 1990 года, но и нулевого баланса парниковых газов к 2060 году", - отметил президент.

По словам главы государства, в результате будет предотвращено попадание в атмосферу более 9 миллиардов тонн CO2. Согласно проекту доктрины, для реализации этого сценария в стране потребуется почти 700 миллиардов долларов. Половина этих инвестиций нужна для модернизации сектора производства электроэнергии и тепла.

Конечно, нам предстоит очень внимательно пересчитать все цифры, тщательно выверить и убедиться в правильности набора инструментов. Определяющим фактором выступит, конечно, поддержка данных инициатив обществом", - отметил президент.