Наименьшая доля направленных на охрану окружающей среды инвестиций приходится на Алматы и Туркестанскую область

НУР-СУЛТАН. 13 ОКТЯБРЯ - В ходе международной конференции "Пути достижения целей Парижского соглашения и углеродной нейтральности Казахстана" президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал объединить усилия в деле подготовки к изменению климата и снижению вредных выбросов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Следует четко понимать: точка невозврата еще не пройдена, действия стран и правительств все еще могут влиять на изменения климата и его стабилизацию. Казахстан признает наличие общей ответственности в достижении глобальной температуры Парижского соглашения. Несмотря на значительную зависимость от природных ископаемых, которые являются источником энергии, занятости и фискальных доходов, Казахстан в числе первых стран объявил о достижении углеродной нейтральности к середине этого века", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент Казахстана также предупредил о масштабном дефиците воды к 2030 году.
По данным ООН в связи с глобальным потеплением и антропогенным воздействием мировой дефицит воды к 2030 году может достичь 40%", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Он добавил, что водная безопасность РК во многом зависит от гидрологического и экологического состояния трансграничных рек.
Сегодня наблюдается снижение объемов поступающей воды из сопредельных стран. Это приводит к нарушению естественного водного баланса рек и озер, а также к ухудшению экологического положения в ряде регионов РК", - отметил глава государства.
Он напомнил, что под эгидой ООН принят ряд международных соглашений, регулирующих вопросы охраны и использования трансграничных водотоков.
Думаю, назрела необходимость координации усилий по фактическому выполнению международных обязательств, путем расширенного диалога и сотрудничества. В этом вопросе мы рассчитываем на поддержку партнеров и международного сообщества", - заключил Токаев.
НУР-СУЛТАН. 13 ОКТЯБРЯ - В ходе конференции "Пути достижения целей Парижского соглашения и углеродной нейтральности Казахстана" президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что к 2025 году 10 наиболее загрязнённых городов будут газифицированы и переведены на альтернативные источники энергии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Глава государства подчеркнул, что более "зелёной" альтернативой в качестве топлива становится газ.
Проведена масштабная газификация страны. Сегодня доступ к надёжному экологически чистому топливу имеют почти 10 миллионов граждан. В крупнейших городах - Алматы, Нур-Султане, Караганде - мы реализуем масштабный проект по переводу теплоэлектростанции с угля на газ. К 2025 году 10 наиболее загрязнённых городов будут газифицированы и переведены на альтернативные источники энергии", - сказал президент.
Глава государства подчеркнул, что у Казахстана колоссальный потенциал для развития возобновляемой и альтернативной энергетики.
Доля возобновляемых источников энергии в энергобалансе должны составить как минимум 15% к 2030 году. Для этого мы совершенствуем нормативную среду, создаём максимально привлекательные условия. Определённые ожидания возлагаем на ряд проектов с нашими стратегическими международными партнёрами", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
По его словам, к 2050 году все угольные электростанции будут выведены из эксплуатации. К 2060 году доля возобновляемых и альтернативных источников энергии достигнет более 80% от общего энергобаланса страны.
Сценарий углеродной нейтральности предполагает активные совместные усилия государства, бизнеса и в целом общества для достижения заявленных целей. Успешная реализация позволит достичь не только цели 2030 года, то есть снижения на 15% выбросов от уровня 1990 года, но и нулевого баланса парниковых газов к 2060 году", - отметил президент.
По словам главы государства, в результате будет предотвращено попадание в атмосферу более 9 миллиардов тонн CO2. Согласно проекту доктрины, для реализации этого сценария в стране потребуется почти 700 миллиардов долларов. Половина этих инвестиций нужна для модернизации сектора производства электроэнергии и тепла.
Конечно, нам предстоит очень внимательно пересчитать все цифры, тщательно выверить и убедиться в правильности набора инструментов. Определяющим фактором выступит, конечно, поддержка данных инициатив обществом", - отметил президент.
Фото: vot-ogorod.ru
НУР-СУЛТАН. 13 ОКТЯБРЯ - Программа по озеленению в Казахстане должна быть выполнена без показухи и очковтирательства, заявил на международной конференции на тему "Пути достижения целей Парижского соглашения и углеродной нейтральности Казахстана", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Эта инициатива становится проектом по-настоящему национального масштаба с большим международном резонансом. Задача в высшей степени актуальная, поэтому ее следует выполнить без арифметической показухи и очковтирательства", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Он отметил, что важную роль в поглощении углекислого газа играет активное лесоразведение. Казахстан относится к малолесным государствам. Площадь лесного фонда составляет 30 млн гектар (11% территории).