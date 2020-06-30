Общественный совет поддержал проект по развитию экотуризма в Иле-Алатау

Алматы. 29 июня. Kazakhstan Today - Общественный совет по развитию нацпарков поддержал проект по развитию экотуризма в Иле-Алатау, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, проект получил поддержку Общественного совета по развитию нацпарков. А ранее, 25 июня, онлайн-обсуждение данного проекта проводилось с участием Общественного совета Алматы. Презентовал проект инвестор Александр Гужавин (компания Turanga Group), после чего он единогласно был поддержан с учётом предложений и замечаний членов Совета.

Проект направлен на формирование новой культуры активного горного туризма, современных подходов к формированию экологического мышления, тем более численность населения в Алматинской агломерации постоянно растет, и поэтому нагрузка на Иле-Алатауский нацпарк повышается. Как отмечают эксперты и сам инвестор, недостаточно просто установить мусорные баки и туалеты, важно прежде всего приучить население не мусорить на природе, уважительно к ней относиться, пропагандировать активный пеший туризм. Вместе с тем государственная политика также направлена на развитие внутреннего и въездного туризма", - отметили в пресс-службе.

По данным Минэкологии, в рамках проекта будут построены бесплатные туалеты, мойки, удобные для всех групп и возрастов тропы, возведут сборно-щитовые модули для ночевок туристов в горах, при этом любое капитальное строительство на выданных участках полностью исключается. Вход для всех останется бесплатным, никаких заборов возводиться не будет. Бесплатно будет предоставляться информация о парке и его туристских маршрутах, флоре и фауне в специальном визит-центре для туристов.

Также сообщается, что 34 земельных участка в рамках нацпарка передаются инвестору не в аренду, а в пользование, поэтому никаких правоустанавливающих документов передаваться ему не будет.

В проекте также предусмотрен научный подход. В том числе сотрудничество с биологическим факультетом КазНУ имени аль-Фараби, с завкафедрой туризма факультета географии вуза, с директором Института зоологии МОН РК Романом Ященко, с Институтом географии Академии наук РК. Таким образом, мы обращаемся к квалифицированным специалистам, чтобы проекту была дана компетентная оценка", - отметил член Совета, доктор технических наук Едиль Казыханов.

Методика расчета рекреационной нагрузки уже разработана и в данный момент находится на экологической экспертизе.

По словам автора проекта, посещаемость Шымбулака в прошлом году составила 650 тыс. человек, а вместе с Медео общее число посетителей в этом районе - около 2 млн человек.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства