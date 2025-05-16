15.05.2025, 11:14 6351
Окот сайгаков начался в Казахстане
Фото: depositphotos.com
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Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Окот сайгаков начался в Казахстане и продолжится, предположительно, до конца мая, сообщает Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов.
Сайгак - один из самых древних обитателей казахстанской степи. Следует отметить, что сегодня более 98% всей мировой популяции обитает именно в Казахстане. В начале мая на территории обитания бетпакдалинской, устюртской и уральской популяций начался окот сайгаков. В этот период инспекторами РГКП ПО "Охотзоопром" организовано круглосуточное дежурство в местах массового окота", - заявили в комитете.
Напомним, в сентябре 2023 года сайгаков включили в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию. В связи с этим в Западно-Казахстанской области подготовились к промышленному истреблению сайги. На убой было решено отправить 226 тысяч сайгаков. Их мясо собирались продавать на рынках по 1000-1200 тенге за килограмм.
Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков.
В феврале 2024 года отстрел сайгаков был временно приостановлен.
Вопрос регулирования численности сайгаков стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.
Тем временем "международные эксперты" заявили, что считают возможным убой сайгаков в Казахстане.
Ранее сообщалось о массовом истреблении бизонов в США в XIX веке. В результате хищнического истребления численность бизонов к началу XX века снизилась с нескольких десятков миллионов до нескольких сотен.
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14.05.2025, 13:03 13856
Промышленную зону Кентау объявили зоной чрезвычайной экологической ситуации
Фото: facebook/акимат Кентау
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Кентау. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство экологии объявило зоной чрезвычайной экологической ситуации территорию промышленной зоны города Кентау Туркестанской области площадью 900 га.
Соответствующий приказ подписал министр экологии и природных ресурсов.
Приказом определены:
- границы зоны чрезвычайной экологической ситуации;
- сроки объявления зоны чрезвычайной экологической ситуации;
- правовой режим зоны чрезвычайной экологической ситуации;
- меры по стабилизации и снижению уровня неблагополучной экологической ситуации на соответствующей территории либо указание на необходимость их разработки;
- порядок отнесения граждан к категории пострадавших вследствие чрезвычайной экологической ситуации и меры их социальной защиты.
Зоной чрезвычайной экологической ситуации территория объявлена до 1 января 2075 года.
Акимату Туркестанской области (по согласованию) на территории промзоны поручено:
- установить особый режим въезда и выезда, ограничение движения транспортных средств;
- запретить строительство новых и расширять действующие предприятия и другие объекты, деятельность которых не связана с ликвидацией чрезвычайной экологической ситуации или обеспечением жизнедеятельности населения;
- отселить население из мест, опасных для проживания людей, с обязательным предоставлением им помещений для постоянного или временного проживания;
- запретить строительство и функционирование объектов, которые признаны представляющими повышенную экологическую опасность, а также объектов оздоровительного и курортного назначения;
- запретить или ограничить осуществление любой другой деятельности, которая представляет повышенную экологическую опасность для людей, растительного, животного мира и других природных объектов;
- разработать мероприятия по стабилизации и снижению уровня неблагополучной экологической ситуации на соответствующей территории и обеспечить мониторинг экологический обстановки.
В приказе уточняется, что в настоящее время на территории промзоны, прилегающей к городу Кентау с севера, население не проживает.
12.05.2025, 15:51 26011
В центре Уральска спилили многолетние деревья
Фото: Фото из соцсетей
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Уральск. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Уральска пожаловались на вырубку многолетних деревьев в центре города, сообщает "Мой город".
Зеленые насаждения вырубили по проспекту Назарбаева и вдоль улицы Нурпеисовой, именуемой в народе как Арбат. Люди искренне недоумевали, почему вполне здоровые и молодые деревья подлежат уничтожению", - пишет сайт.
В акимате города сообщили, что решение принимала экологическая рабочая группа, в состав которой вошли депутаты, чиновники, акимы сельских округов и экоактивисты.
Мероприятия, направленные на улучшение экологической обстановки в городе Уральске, являются важной частью повышения качества жизни и охраны окружающей среды. Для этого производится вырубка старых и аварийных деревьев, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан, а также для транспортных средств. Все работы по вырубке проводятся с соблюдением требований безопасности и с применением эффективных методов", - заявили чиновники.
По их словам, на 10 улицах города будет проводиться инвентаризация зеленых насаждений.
В ближайшее время коммунальщики будут вырубать аварийные, многолетние и гнилые деревья, а также обрезать сухие ветки. Власти пообещали, что на месте вырубленных деревьев будут высажены новые, здоровые саженцы. В акимате заверили, подрядная организация будет ухаживать за ними и своевременно поливать. Так, на улицах Уральска появятся более пяти тысяч новых саженцев различных деревьев: сосна, ель, тополь, береза, рябина, липа, ясень, каштан, сирень. Они, по словам специалистов, наиболее устойчивы к местному климату", - сообщает источник.
Кроме того, вдоль обочин дорог появятся декоративные зеленые насаждения: кустовой можжевельник, вяз мелколистный, жимолость, житняк и другие.
В Караганде стройкомпанию обязали высадить свыше семи тысяч деревьев взамен вырубленных.
10.05.2025, 14:42 42261
Туши мертвых тюленей обнаружили на берегу Каспия
Фото: Depositphotos
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Актау. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Жители села Акшукур сообщили о нескольких десятках туш тюленей на берегу Каспийского моря.
8 мая специалисты управления экологии по Мангистауской области из-за обнаружения туш мертвых тюленей на берегу моря взяли пробы морской воды. Результаты будут известны в ближайшее время", - сообщили в ведомстве.
Напомним, 29 апреля сотрудниками Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства в ходе мониторинга побережья Каспийского моря в Тупкараганском районе Мангистауской области обнаружены 88 туш тюленей, выброшенных на побережье.
Ранее сообщалось, что в Казахстане создадут открытую базу данных о каспийских тюленях.
05.05.2025, 13:32 73471
В Алматы годами не высаживали деревья
Фото: Кадр из видео
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Алматы. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированная природоохранная прокуратура Алматы выявила повсеместное несоблюдение требований по компенсационной посадке деревьев.
За 2023-2024 годы в Алматы не высажено более 73 тысяч деревьев, предусмотренных нормами компенсационной посадки, установлены случаи неправомерной вырубки зеленых насаждений. Причинами неэффективной посадки стали агротехнические ошибки, неподходящие условия и отсутствие должного ухода. По ряду объектов посадка не проводилась годами", - сообщили в ведомстве.
По результатам проверки в суд подано 64 иска, 55 из которых уже удовлетворены.
Внесено 49 уведомлений о необходимости исполнения обязательств до начала вегетационного сезона.
Напомним, в апреле в Алматы прошла акция "Зеленый двор", в рамках которой можно было получить бесплатные саженцы.
Ранее возмущение алматинцев вызвала вырубка деревьев на территории Алматинского областного детдома. Юрист Анна Чернова потребовала привлечь виновных к ответственности.
02.05.2025, 15:41 93466
Работающий без лицензии недропользователь уничтожил плодородный слой почвы на 10 га в Актюбинской области
Фото: МСХ РК
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Актобе. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Мугалжарском районе Актюбинской области ТОО осуществляло земляные работы без действующей лицензии и правоустанавливающих документов на участок, сообщили в Министерстве сельского хозяйства Казахстана.
По информации ведомства, на месторождении проводились масштабные работы на площади около 10 га с глубиной разработки до 5 метров.
При этом не были соблюдены требования по охране почвенного покрова. Плодородный слой почвы не был снят и сохранен, как этого требует земельное законодательство, в результате чего он оказался перемешан со строительным песком и утрачен. Эксперты подчеркивают, что восстановление таких земель требует значительных затрат времени и ресурсов", - пояснили в Минсельхозе.
Также выяснилось, что подъездная дорога к месту разработки была незаконно проложена через участок сельскохозяйственного назначения площадью около 1 га, что также является нарушением требований по целевому использованию земель.
Отмечается, что все факты нарушений подтверждены фото- и видеоматериалами, приобщенными к акту проверки.
По итогам расследования действия ТОО квалифицированы как порча земель. На юридическое лицо наложен штраф в размере 700 МРП, выдано обязательное предписание об устранении нарушений в трехмесячный срок", - добавили в пресс-службе ведомства.
02.05.2025, 11:25 95836
Свыше 3 млн деревьев и углеродные кредиты: в Алматинской области стартовал масштабный лесоклиматический проект
На территории в 1500 гектаров деградированных земель появятся зеленые лесные плантации, фермерские участки и объекты экотуризма
Фото: atameken.kz
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Конаев. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области стартовал масштабный и уникальный лесоклиматический проект, не имеющий аналогов не только в Казахстане, но и во всей Центральной Азии, сообщает национальная палата предпринимателей РК "Атамекен".
В рамках проекта-стратегии на десятилетия запланирована посадка 3,5 млн деревьев, которая станет новым экономическим и климатическим ресурсом страны. На территории в 1500 гектаров деградированных земель появятся зеленые лесные плантации, фермерские участки и объекты экотуризма. Каждый гектар будет ежегодно поглощать около 26 тонн CO₂, что перерастет в 1,2 млн тонн выбросов через 30 лет. Рассчитываемая экспертами цифра станет весомым вкладом в достижение углеродной нейтральности Казахстана к 2060 году", - заявили в пресс-службе.
Кроме того, сообщается, что многослойная инициатива выявит в том числе экономическую выгоду для страны: проект поможет создать рабочие места, открывая новые возможности для фермерства и экотуризма, а также привлечет инвестиции в экологически устойчивые инициативы.
Как подчеркнул председатель президиума НПП "Атамекен" Раимбек Баталов, данный проект является ярким примером "белого бизнеса", который символизирует не только чистоту производства, но и высокие стандарты чистоты бизнеса.
Сегодняшнее мероприятие - воплощение реальной работы бизнеса и науки в тандеме. Этот проект открывает двери для всего предпринимательства, демонстрируя рентабельность инвестиций в лесовосстановление. Более того, мы вводим в Казахстане практику продаж углеродных единиц по всем международным стандартам, открывая новые перспективы для частных инвесторов. Такой пример станет катализатором для улучшения инвестклимата и покажет, что экопроекты все-таки могут быть прибыльными", - добавил он.
Также отмечается, что проект не ограничится только Алматинской областью - инициаторы намерены расширить идею на другие регионы Казахстана, что позволит масштабировать положительный эффект и привлечь дополнительные инвестиции в экологически устойчивые проекты по всей стране.
Ранее общественники Алматы потребовали отказаться от вырубки зеленой зоны сквера у ТЮЗа имени Сац. В акимате Алматы информацию о вырубке зеленой зоны у театра имени Сац опровергли, заявив, что зеленая зона сохранится в первозданном виде.
Позже активисты заявили, что опасения за сквер возле ТЮЗа в Алматы основаны на официальной документации.
Напомним, в январе в Алматы было возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки полувековых дубов.
Также прошлым летом в Алматы неизвестные срубили и повредили деревья вдоль Малой Алматинки.
Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда в Алматы гибнут зеленые насаждения. К примеру, осенью 2023 года вдоль одной из центральных улиц Алматы высадили саженцы тополей. И вот в конце июня 2024 года можно было увидеть, как они гибнут из-за отсутствия полива.
Алматинцы, проживающие в квартале улиц Жандосова - Манаса - Озтюрка - Ауэзова, рассказали, что вместо жилых двухэтажных домов в их зеленом районе планируют построить общежития.
Кроме того, о десятках засохших деревьев возле озера Сайран в Алматы сообщали очевидцы. По их словам, деревья погибли без полива.
01.05.2025, 20:07 101061
На побережье Каспия обнаружили 88 мертвых тюленей
Фото: Комитет рыбного хозяйства
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Актау. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 29 апреля 2025 года сотрудниками Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства в ходе мониторинга побережья Каспийского моря в Тупкараганском районе Мангистауской области обнаружены 88 туш тюленей, выброшенных на побережье, сообщили в Комитете рыбного хозяйства Минсельхоза РК.
На место обнаружения выехали представители инспекции, акимата и Института гидробиологии и экологии. Факт гибели краснокнижных животных зарегистрирован отделом полиции Тюбкараганского района Мангистауской области", - проинформировали в комитете.
По данным Казгидромета, за прошедший период в акватории региона преобладали западные ветры, которыми были принесены к берегу туши мертвых тюленей.
По информации научной организации (Институт гидробиологии и экологии) туши животных находятся в крайней стадии разложения, что делает невозможным проведение качественного отбора проб для дальнейших лабораторных исследований, включая токсикологические и патологоанатомические анализы. В настоящее время причины гибели водных животных установить затруднительно в связи со значительным временем прошедшим с момента предполагаемой смерти животных (2-3 недели)", - отметили в комитете.
Сообщается, что туши тюленей были утилизированы на полигоне в Тюбкараганском районе.
Мониторинг береговой полосы Каспийского моря продолжается, ситуация по факту гибели тюленей находится на контроле Комитета рыбного хозяйства МСХ РК", - сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Казахстане создадут открытую базу данных о каспийских тюленях.
24.04.2025, 14:57 141391
"Чисто. Весна": в Казахстане прошла международная экоакция компании "ЛУКОЙЛ"
Фото: Александр Спутников
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Астана. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Экологический марафон состоялся на более 2300 АЗС ЛУКОЙЛа и объединил более миллиона человек, сообщает пресс-служба компании.
В Казахстане в "Чисто.Весна" приняли участие 9 из 12 автозаправочных комплексов, работающих под брендом "ЛУКОЙЛ". В этом году проведение мероприятия совпало с открытием клубного мотосезона. Клиенты флагманской АЗС смогли воспользоваться услугой по проверке и замене моторного масла.
Программа также включала автограф-сессии со звездами, розыгрыши призов. Партнерами "Чисто.Весна" стали платформа лесовосстановления "Сохрани лес" и благотворительный проект "Больше, чем покупка".
Человеческий капитал, масштабные инициативы в сфере устойчивого развития - это именно те драйверы, которые помогают ЛУКОЙЛу объединять вокруг себя клиентов и сотрудников, дают компании конкурентные преимущества для движения вперед", - отметил основатель и генеральный директор сервиса "Сохрани лес" Андрей Хорошилов.
Экологический проект ЛУКОЙЛа "Чисто. Весна" проходит второй год подряд. В 2025 году в мероприятии приняли участие заправки в Казахстане, Узбекистане, Белоруссии и Турции, в общей сложности благоустроено свыше тысячи гектаров территорий.
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Ваше мнение
Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?