Истребление бизонов в Америке

В результате хищнического истребления численность бизонов к началу XX века снизилась с нескольких десятков миллионов до нескольких сотен

Фото: Depositphotos

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Технология уничтожения ценнейших реликтовых видов животных имеет давнюю традицию у западно-европейских колонизаторов, как, впрочем, и системное порабощение и истребление местного населения захваченных континентов, островов и территорий.





Судьба бизонов очень трагична. К началу XVIII века ареал обитания бизонов был огромен. Популяция особей составляла порядка 60 миллионов особей. Ни охота индейцев, ни отстрел бизонов первыми поселенцами из Старого Света не могли повлиять на всю популяцию. Конечно, на бизонов охотились с давних пор. Для многих индейских племен эти звери являлись настоящей житницей, аккуратно "поставляя" мясо для пропитания и шкуры для одежды и вигвамов. Индейцы кочевали вместе с гигантскими стадами, и ни те ни другие не испытывали от этого неудобств. Однако в 30-х годах XIX века началось поголовное истребление животных, сообщает masterok.livejournal.com.





Уничтожение бизонов в США с 1830-х годов санкционировано местными властями, с целью подорвать экономический уклад жизни индейских племен и обречь их на голод.





Основным источником пищи индейцев были бизоны, неисчислимые стада которых населяли бескрайние прерии. Индейцы никогда не убивали бизонов для забавы - только, чтобы получить пропитание. Если мясо оставалось, делали своеобразные консервы: "пеммикан" - особым образом провяленную бизонятину.





Переселенцы же, чью историю не устает воспевать Голливуд, просто уничтожали бизонов, и индейцы умирали от голода.





Национальный герой США Уильям Фредерик Коди, больше известный как Буффало Билл, за 18 месяцев единолично убил 4280 бизонов.





В результате хищнического истребления численность бизонов к началу XX века снизилась с нескольких десятков миллионов до нескольких сотен.





Фото: Depositphotos





Французский биолог Жан Дорст отмечал, что первоначально общая численность бизонов составляла примерно 75 миллионов, но уже в 1880-1885 годах в рассказах охотников севера США говорилось об охоте на "последнего" бизона. В период с 1870 по 1875 год ежегодно убивали примерно 2,5 миллиона бизонов. Историк Эндрю Айзенберг писал о снижении численности бизонов с 30 миллионов в 1800 году до менее тысячи к концу века.





Поголовное истребление бизонов достигло своего пика в 60-х годах XIX века, когда началась постройка трансконтинентальной железной дороги. Мясом бизонов кормили огромную армию рабочих, а шкуры шли на продажу. Специально организованные группы охотников преследовали бизонов повсюду, и вскоре количество убиваемых зверей составило примерно 2,5 миллиона в год.





Железнодорожные рекламы сулили пассажирам кровавое развлечение: стрельбу по бизонам прямо из окон вагонов. Охотники рассаживались по крышам и платформам состава и палили почем зря по пасущимся животным. Туши убитых зверей никто не подбирал, и они оставались гнить в прериях. Проходивший сквозь огромные стада поезд оставлял за собой сотни умирающих или искалеченных животных.









За 100 лет популяция этих животных сократилась почти в миллион раз и составляла менее 1000 особей. Только при президенте Теодоре Рузвельте охота была запрещена.





Можно смело утверждать, что одумались американцы буквально в последний момент, когда во всем Новом Свете насчитывалось всего 835 животных. В декабре 1905 года появилось Американское общество по спасению бизонов. Сначала в Оклахоме, затем в Монтане, Небраске и Дакоте возникли специальные заповедники, где бизоны могли чувствовать себя в безопасности, и уже к 1910 году количество бизонов удвоилось, а еще через 10 лет их стало около 9000. Развернулось движение за спасение бизонов и в Канаде.





В 1907 году правительство выкупило из частных рук и переместило в Уэйн-райт стадо в 709 голов, в 1915 году для немногих уцелевших лесных бизонов был учрежден национальный парк Вуд-Баффало, между Большим Не­вольничьим озером и озером Атабаска. Сейчас в США и Канаде насчитывают 30 000 - 50 000 бизонов. Правда, различные подвиды из-за истребления людьми и скрещивания между собой так и не сохранились.