Приборы для анализа выхлопов автотранспорта установили на улицах Алматы

Во всем мире от нехватки качественной воды страдают около 2 млрд человек

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Алматы. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Вопрос сохранения водных ресурсов в Центральной Азии стоит особенно остро, заявил на форуме по развитию аналитических центров ЦАРЭС по климатическим вызовам руководитель центра отраслевого анализа дирекции по аналитической работе Евразийского банка развития Арман Ахунбаев.





Спикер выступил с докладом "Устранение инвестиционного разрыва в секторе питьевого водоснабжения и водоотведения в Центральной Азии", в котором представил результаты исследований и практические предложения, направленные на обеспечение необходимого финансирования для устойчивого развития региона.





Kazakhstan Today





Вода - основа здоровья, безопасности человека, мира, благополучия и процветания", - заявил спикер.





Однако в Центральной Азии, где аналитики ЕАБР прогнозируют серьезную нехватку воды уже к 2028 году, доступа к качественной питьевой воде не имеют около 10 млн человек, а износ водной инфраструктуры достиг критической точки.





ЕАБР





13% мирового забора воды приходится на коммунально-бытовые нужды, а в странах ЦА это количество составляет всего 7%, подчеркнул спикер.





Во всем мире от нехватки качественной воды страдают около 2 млрд человек.





Именно поэтому исправные системы водоснабжения и водоотведения имеют приоритетное значение в глобальной повестке, отметил Ахунбаев. Их нынешнее состояние - основная причина ухудшения качества питьевой воды.





В Казахстане, по словам спикера, половина станций очистки воды и насосных станций имеют износ 70%. В Кыргызстане лишь 27,5% поданной в сеть воды прошло через очистные сооружения. В Узбекистане 30% населения потребляют питьевую воду, не соответствующую стандартам. А в Таджикистане износ очистных сооружений составляет 80%.





ЕАБР





Несоответствие качества питьевой воды санитарно-эпидемиологическим нормам потенциально несет угрозу национальной безопасности", - подчеркнул спикер.





Kazakhstan Today





Главная причина такого состояния инфраструктуры - плохая практика государственного управления и передача жизненно важных объектов местным органам. Из-за этого аварийно-восстановительные работы дорожают в 2-2,5 раза, не ведется качественное планирование и проектирование. Развитие инженерной инфраструктуры также не поспевает за быстрой урбанизацией.





ЕАБР ЕАБР





Поэтому, по словам Ахунбаева, перед ЦА стоит вызов - закрыть разрыв в финансировании сектора водоснабжения и водоотведения в ближайшие 6 лет. Ответственность за этот сектор должно взять на себя государство. Cпикер также назвал целесообразным привлечение в этот сектор частного капитала. При этом можно использовать различные формы государственно-частного партнерства, например концессию.





На национальном уровне должны работать такие правовые решения, как межотраслевая координация, восстановление проектной экспертизы, подготовка инженерно-технических кадров и системное внедрение водоохранных принципов.





Он также перечислил технические решения для городов и сел. В их числе:





реновация и строительство систем водоснабжения и водоотведения;

применение долговечных труб;

системы мониторинга учета воды и ее потерь;

локализация производства промышленного оборудования;

охрана малых рек;

перевод водозабора с открытых водоемов на подземные воды;

внедрение локальных систем;

групповые системы водоснабжения.



