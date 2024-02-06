04.02.2024, 09:58 24541
В Казахстане начали выявлять нарушающие эконормы авто
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Алматы. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Списки автомашин, нарушающих экологические нормы в Алматы, передадут полиции 10 февраля, передает корреспондент агентства.
Списки обнаруженных в процессе исследования машин с грязным выхлопом будут переданы полиции 10 февраля", - цитирует представителя Sergek Group веб-сайт Kolesa.kz.
Сообщается, что выявлять автомобили, передвигающиеся по Алматы с нарушением норм токсичности и дымности, в тестовом режиме начали в декабре 2023 года. С 1 января 2024 года экодатчики заработали в полную силу.
В компании отметили, что теперь патрульные получат законные основания, чтобы начать выявлять нарушителей в потоке транспорта, останавливать и отправлять на экопосты для проверки.
Условно у владельцев дымящих машин есть неделя, чтобы привести их в порядок", - говорится в сообщении.
Как рассказали специалисты, проверять выхлоп на экопостах должны по регламенту с подключением датчиков температуры масла и скорости вращения коленвала, снимая показания отдельно на низких и высоких оборотах. При этом нельзя будет обследовать бензиновые машины при температуре меньше чем 7 градусов, а дизельные - когда на улице ниже нуля.
Напомним, в Алматы предложили проверять автомобили на соответствие экостандартам.
По словам директора центра физико-химических методов исследования и анализа Казахского национального университета имени аль-Фараби Булата Кенесова, Алматы входит в топ-5 наиболее загрязненных городов мира по уровню взвешенных частиц.
Жители Алматы пожаловались экс-министру экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешеву на грязный воздух.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения. Он подчеркнул, основными причинами загрязненного воздуха в городе являются транспорт и уплотняющая застройка.
Депутат Закиржан Кузиев отметил, что власти Алматы должны признать загрязнение воздуха главной проблемой в городе.
По его словам, экоактивисты утверждают, что правдивые статистические данные не разглашаются. Он отметил, что основным загрязнителем воздушного бассейна города Алматы является автотранспорт.
По словам Жениса Туякова, ежедневно в город въезжает более 200 тысяч машин. В часы пик они ухудшают транспортные проблемы на дорогах и негативно влияют на экологию. Всего в 5 близлежащих к городу районах зарегистрировано 230 тысяч машин. Около 30-40% въезжающего из области транспорта может быть транзитным из других регионов страны.
В феврале 2023 года члены инициативной группы "Сохраним Кок Жайляу" создали петицию о признании в Алматы экологической катастрофы. Отмечается, что ежедневно 2 000 000 алматинцев делают 50 миллиардов вдохов ядовитой смеси из автомобильных выхлопов, угольной сажи и пыли от многочисленных строек.
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04.02.2024, 15:29 19611
Массовая гибель лебедей в Мангистау: против отеля возбуждены административные дела Дополнено
Фото: Lada.kz
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Актау. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с массовой гибелью лебедей в Мангистауской области в отношении Aktau Tourism Ltd возбудили административные дела, передает корреспондент агентства.
По результатам проверки установлено, что со стороны Aktau Tourism Ltd не соблюдены требования экологического законодательства. Возбуждены административные дела", - сообщает региональное издание "Лада".
Уточняется, что административные дела предусмотрены частью 2 статьи 331 КоАП РК (Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в отношении того же сооружения, оборудования или источника эмиссии в течение года, а субъектами крупного предпринимательства - в течение трех лет после наложения административного взыскания) и частью 1 статьи 328 КоАП РК (Превышение технологических нормативов выбросов, технологических нормативов сбросов, технологических удельных нормативов эмиссий или нормативов эмиссий в окружающую среду, осуществление эмиссий от источников, не указанных в экологическом разрешении, а равно осуществление эмиссий без вновь выданного экологического разрешения на действующий объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду).
В настоящее время ведется расчет административного штрафа", - говорится в сообщении.
Кроме того, департаментом внесено предписание об устранении нарушений о необходимости приостановки сброса сточных вод в озеро Караколь до доведения степени очистки в соответствии с разрешенными нормативами предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ или отвода сточных вод в городские канализационные сети.
Дополнено: 04.02.2024, 19.30
Как сообщили в "Rixos" изданию "Лада", отель полностью подключен к городской центральной канализации.
Сливная труба в озеро Караколь демонтирована. Осуществлены платежи в государственный бюджет", - заявили в "Rixos".
Отмечается, что со стороны отеля отсутствует какое-либо антропогенное воздействие на окружающую среду с их стороны. Дополнительно уполномоченный орган выписал предписание на корректировки недочетов в области экологического контроля, что отелем было выполнено досрочно.
Напомним, информация о гибели лебедей появилась в конце декабря прошлого года. По изученным 30 тушкам ученые пришли к выводу, что причиной смертности стал птичий грипп. Однако позже специалисты предположили, что вирус гриппа носит второстепенный характер и основная причина массовой смертности в нехватке пищи и холоде.
Волонтеры даже попытались организовать прикорм лебедей силами местных жителей. Однако орнитологи поспешили остановить их в желании помочь, пока неизвестна точная причина, поскольку вирус птичьего гриппа может быть опасен и для человека. 9 января появилась информация о том, что экологи изучают выбросы непонятных вод из отеля Rixos.
На видео с квадракоптера видно, что темная вода течет прямиком в озеро Караколь, где в настоящее время погибают птицы. Общественность задалась вопросом, не являются ли сточные воды причиной массовой гибели лебедей. Экологи взяли пробы. Выяснилось, что отель Rixos World Water Aktau сливал сточные воды в озеро Караколь с разрешения властей.
04.02.2024, 11:04 23031
В Улытауской области выпал черный снег: в Kazakhmys прокомментировали явление
Фото: Казахмыс
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Сатпаев. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В горнодобывающей компании Kazakhmys Distribution объяснили, почему снег в городе Сатпаеве стал "угольного" цвета.
Ранее в СМИ распространилась информация, что 31 января в Сатпаеве выпали осадки в виде загрязненного снега.
В сети черный снег связывали с якобы устаревшим очистным оборудованием и его некорректной работой. Данная информация не соответствует действительности. 31 января на открытый склад ТОО "Kazakhmys Distribution" производилась плановая выгрузка угля. В результате сильного юго-западного ветра с порывами до 20-25 м/с произошел унос большого количества мелких частиц угольной пыли в сторону жилых массивов Сатпаева", - рассказали в компании.
На предприятии подчеркнули, что произошедший форс-мажор природного характера никакого отношения к работе очистного оборудования не имеет. Работа золоулавливающих установок ведется в штатном режиме.
03.02.2024, 10:44 32036
Эксперт рассказал, как спасти лебедей в Мангистауской области
Фото: кадр из видео
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Актау. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Кандидат ветеринарных наук, доцент Адилкасым Жакипбаев из Астаны высказал свою точку зрения по поводу гибели лебедей на озере Караколь в Мангистауской области. Ветеринар и патологоанатом с опытом работы более 55 лет уверен, что причина массовой гибели лебедей не в птичьем гриппе или отравлении озера сточными водами, сообщает Lada.kz.
Основной причиной было истощение. Это было доказано. И оно повторяется из года в год. Птичий грипп типа H5N1, вирус слабовирулентный, от него массового падежа лебедей не может быть. К тому же нет заболевания и падежа других видов птиц, и это доказывает, что птичий грипп тут ни при чем. Сточные воды также не являются причиной падежа", - считает кандидат ветеринарных наук.
Из всех версий, озвученных за полтора месяца орнитологами, зоозащитниками и экологами страны, Адилкасым Жакипбаев придерживается мнения заместителя начальника управления ветеринарии Мангистауской области Бердибека Мархабаева.
Я считаю, что его версия о том, что молодые особи, а их среди погибших явное большинство, умерли от холода и голода, верна. Для доказательства мы берем календарь температурных показателей за декабрь и январь месяцы, где ясно видно, что в середине декабря 2023 года и 24-25 января 2024 года были сильные морозы, которые послужили образованию ледовой корки на мелководном побережье озера Караколь, где в основном находятся места кормежки птицы. В середине озера, где глубоко и нет ледового покрова, взрослая птица могла достать подводный корм, в основном водоросли. Ее шея дотягивается до одного метра в глубину. А у молодняка - только 50-60 см, поэтому им меньше достается корма", - считает доцент.
Теория Адилкасыма Жакипбаева легко подтверждается, достаточно взвесить погибшие тела и сделать вскрытие.
Надо было взвешивать каждую павшую птицу и определять упитанность и степень истощения", - говорит доктор.
Павших птиц уже не спасти, однако будущие поколения избавить от подобной участи все же можно. Адилкасым Жакипбаев прописал несколько простых шагов для того, чтобы не допустить массовой гибели лебедей в будущем.
Необходима подкормка птиц из кормушек. Питаются лебеди зерноотходами, лучше птичьим комбикормом, нашинкованной капустой, морковью, водорослями, заготовленными со дна озера. Кроме этого, важно организовать разрушение ледовой корки на побережье озера Караколь", - заключил Адилкасым Жакипбаев.
Напомним, информация о гибели лебедей появилась в конце декабря прошлого года. По изученным 30 тушкам ученые пришли к выводу, что причиной смертности стал птичий грипп. Однако позже специалисты предположили, что вирус гриппа носит второстепенный характер и основная причина массовой смертности в нехватке пищи и холоде.
Волонтеры даже попытались организовать прикорм лебедей силами местных жителей. Однако орнитологи поспешили остановить их в желании помочь, пока неизвестна точная причина, поскольку вирус птичьего гриппа может быть опасен и для человека. 9 января появилась информация о том, что экологи изучают выбросы непонятных вод из отеля Rixos.
На видео с квадракоптера видно, что темная вода течет прямиком в озеро Караколь, где в настоящее время погибают птицы. Общественность задалась вопросом, не являются ли сточные воды причиной массовой гибели лебедей. Экологи взяли пробы.
29.01.2024, 11:45 66466
Использование трансграничных рек: Казахстан намерен действовать в рамках международной конвенции
Фото: letsgophotos.ru
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Астана. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан намерен решить вопрос совместного использования вод трансграничных рек в рамках международной конвенции, к которой страна присоединилась в этом году.
Конвенция является международным документом, обеспечивающим справедливое распределение воды в трансграничных реках и регулирующим ее использование. Международное соглашение создает механизмы для разрешения возможных споров по вододелению и межгосударственного сотрудничества в целях развития водных ресурсов с учетом интересов всех сторон", - сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК.
Согласно конвенции, при использовании международного водотока на своей территории страны проводят мероприятия по предотвращению вреда другим государствам.
Также стороны регулярно делятся доступными данными по водотоку, качеству воды и соответствующими прогнозами, советуются друг с другом и ведут переговоры о возможных эффектах запланированных мероприятий на международный водоток.
Ранее глава Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова заявила, что в Казахстане четверть гидротехнических сооружений находится в аварийном состоянии. Из-за изношенности оросительных систем и применения старых строительных технологий потери воды в Казахстане составляют 50% от объема водозабора.
В августе 2023 года экс-министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова озвучила, что 510 гидротехнических сооружений в стране требуют ремонта.
Эти же данные приводит Евразийский банк реконструкции и развития. В своем докладе ЕАБР спрогнозировал серьезную нехватку поливной воды в ЦА к 2028 году и предложил 10 практических шагов по водосбережению.
Казахстанский аналитик Бактыбек Саипбаев тоже заявил о необходимости принятия экстренных мер для предотвращения экологической катастрофы. По его мнению, засуха способна превратить ЦА в выжженное солнцем безжизненное пространство.
О системных проблемах в сфере водных ресурсов также рассказал председатель комитета по вопросам экологии и природопользованию Едил Жанбыршин. По его словам, водный вопрос - один из самых чувствительных для страны. Ввиду полупустынного климата Казахстан зависим от трансграничных водных ресурсов.
Слова депутата подтверждают исследования. Агентство Energyprom со ссылкой на исследование Aquastat сообщало, что в Казахстане и странах ЦА самое высокое потребление воды. Страны отличаются очень большими объемами водозабора и не спешат экономить воду, что грозит экологическими проблемами и дефицитом.
Напомним, летом 2023 года фермеры южных регионов Казахстана, особенно Жамбылской области, столкнулись с серьезным дефицитом воды. Из-за засухи в шести регионах республики объявили режим ЧС.
25.01.2024, 11:16 90406
В Мангистауской области численность погибших лебедей превысила тысячу
Фото: inaktau.kz
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Актау. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области численность погибших лебедей-шипунов увеличилась до 1179 особей, сообщил заместитель руководителя управления сельского хозяйства региона Бердибек Мархабаев.
В настоящее время проводятся комплексные мероприятия по утилизации погибших птиц. Прежде птиц сжигали в вырытой яме, но теперь их уничтожают с использованием специальной машины, привезенной из Атырауской области", - цитирует lada.kz Бердибека Мархабаева.
Он также отметил, что гибель лебедей на озере Караколь может продолжаться в связи с их низким иммунитетом.
Примерно 95 процентов из них являются птенцами, а остальные - взрослые лебеди с низким иммунитетом. По имеющейся информации, птенцы погибают из-за невозможности адаптироваться к местному климату. Орнитологи предсказывают, что на ассимиляцию потребуется некоторое время. Также важно отметить, что диких птиц не следует кормить кормом. Когда они прибывают на озеро из северных регионов, они должны сами находить себе пищу", - добавил замруководителя управления сельского хозяйства региона.
Напомним, информация о гибели лебедей появилась в конце декабря прошлого года. По изученным 30 тушкам ученые пришли к выводу, что причиной смертности стал птичий грипп. Однако позже специалисты предположили, что вирус гриппа носит второстепенный характер и основная причина массовой смертности в нехватке пищи и холоде.
Волонтеры даже попытались организовать прикорм лебедей силами местных жителей. Однако орнитологи поспешили остановить их в желании помочь, пока неизвестна точная причина, поскольку вирус птичьего гриппа может быть опасен и для человека. 9 января появилась информация о том, что экологи изучают выбросы непонятных вод с отеля Rixos.
На видео с квадракоптера видно, что темная вода течет прямиком в озеро Караколь, где в настоящее время погибают птицы. Общественность задалась вопросом, не являются ли сточные воды причиной массовой гибели лебедей. Экологи взяли пробы.
23.01.2024, 17:00 112611
Токаеву доложили о деятельности Международного фонда спасения Арала
Президент отметил необходимость дальнейшего укрепления взаимодействия государств - учредителей МФСА
Фото: Акорда
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Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель исполнительного комитета Международного фонда спасения Арала Асхат Оразбай доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о деятельности фонда и его задачах на предстоящие годы, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость дальнейшего укрепления взаимодействия государств - учредителей МФСА, в том числе по вопросам создания регионального механизма сотрудничества для эффективного использования водно-энергетических ресурсов Центральной Азии, внедрения единой автоматизированной системы учета, мониторинга, управления, распределения водных ресурсов в бассейне Аральского моря.
Напомним, 1 января 2024 года председательство в Международном фонде спасения Арала перешло к Республике Казахстан.
Вчера первый вице-министр Болат Бекнияз сообщил, что на срок председательства Казахстана в МФСА подготовлена дорожная карта и назначен председатель исполнительного комитета фонда. Сам исполком будет базироваться в Астане, в него войдут по два представителя от каждой страны. Полностью организационные работы будут завершены в феврале.
Также первый вице-министр рассказал о подготовке ко второй фазе проекта по восстановлению Северного Арала.
23.01.2024, 14:07 114911
В Минэкологии прокомментировали иск к нефтедобывающей компании
За нарушение хранения серы на компанию NCOC наложен штраф на триллионы тенге
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Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр экологии Республики Казахстан Ерлан Нысанбаев прокомментировал иск к оператору Северо-Каспийского проекта NCOC (North Caspian Operating Company) на 2 триллиона тенге, передает корреспондент агентства.
По итогам проверки департамента экологии Атырауской области было выявлено нарушение хранения серы в объеме около миллиона тонн, когда норматив составляет 750 тыс. тонн вещества, рассказал глава Минэкологии.
По данному объему был наложен штраф в размере 2 трлн 300 млрд тенге. Был подан иск NCOC в суд Астаны, где из 10 пунктов по трем было вынесено решение в их пользу, в том числе по сверхнормативному хранению серы. Мы не согласились, подали кассационную жалобу, сегодня она на рассмотрении", - сообщил Нысанбаев.
По его словам, министерство по своей части работу выполнило, сегодня этот вопрос решают судебные инстанции.
Министр не подтвердил информацию о том, что ведомство договорилось с консорциумом об инвестициях и в ближайшие два года компания выделит 110 млн долларов в социальные проекты.
Не могу подтвердить со своей стороны, потому что мы работали в рамках своей компетенции и сегодня ведем судебную тяжбу с этой компанией. По нарушению - 2 трлн 300 млрд тенге штраф. Этого требует методика расчета", - заключил Ерлан Нысанбаев.
Напомним, в марте прошлого года стало известно, что Казахстан подал иск против консорциума по разработке месторождения Кашаган на сумму около 2,3 трлн тенге в качестве штрафа за нарушения в области охраны окружающей среды. Минэкологии обвиняет NCOС в хранении серы в объеме, более чем в два раза превышающем разрешенное количество.
22.01.2024, 12:28 119746
Популяция каспийского тюленя в критическом состоянии - биологи
Фото: Depositphotos
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Актау. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Российские биологи заявили о критическом сокращении популяции каспийского тюленя.
В рамках программы с апреля по декабрь 2023 года ведущие российские ученые провели 6 экспедиций в районы сезонной концентрации и нагула тюленя.
В ходе экспедиций был осуществлен сбор сведений о численности, возрастной и половой структурах популяции тюленя. Обследование показало катастрофически низкую плотность тюленей в местах их сезонного пребывания и полное отсутствие на островных лежбищах весной, что нехарактерно в этот период", - сообщает сайт eco-compass.ru.
Также ученые установили 4 стационарные фотоловушки в разных частях острова Малый Жемчужный. В итоге с августа по октябрь на острове была зарегистрирована всего одна особь.
Результаты учета показали, что средний возраст погибших особей 7,7 года - это указывает на увеличение смертности молодых особей, включая беременных самок", - сообщают ученые.
В декабре в СМИ появилась информация о массовой гибели тюленей.
Для оперативного реагирования рабочая группа во главе с экспертом фонда Владимиром Лифантьевым при поддержке нефтесервисной компании "НафтаГаз" выехала с экспедицией на Каспийское побережье и остров Чечен.
Популяция уже не просто в критическом состоянии, она уже прошла ту красную линию, после которой вряд ли получится ее восстановить в ближайшее время", - заявил после исследования кандидат биологических наук Алимурад Гаджиев.
По версии ученых, тюлени погибли из-за заражения высокопатогенным птичьем гриппом.
Фонд выступил с инициативой включения тюленя в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, требующих принятия первоочередных мер по восстановлению и реинтродукции. Соответствующие предложения направлены в Минприроды России, а также в Росприроднадзор.
Ранее сенатор Дуйсенгазы Мусин в своем депзапросе заявил, что в работе по сохранению популяции каспийского тюленя нет четких результатов, а производственная и научная база рыбной отрасли слаба.
В ноябре прошлого года на побережье Капия обнаружили более 140 мертвых тюленей. Одной из причин гибели животных был назван выброс сероводорода.
Позже стало известно, Казахстане создадут резерват для сохранения популяции краснокнижного каспийского тюленя по поручению президента Токаева.
Еще об одной экологической проблеме заявляет актауский блогер Азамат Сарсенбаев, который регулярно выкладывает в своем Instagram фотографии и видео мелеющего Каспия.
С каждым годом Каспий все больше уходит от берегов нашего города. Честно говоря, меня не волнует то, что говорят "эксперты" с успокаивающим видом, что якобы Каспий вернется на свои исходные позиции, что это цикличное явление, что в 70-х было хуже и т.д. Я и все мы живем в настоящее время, мы свидетели событий, которые напрямую касаются всех нас прямо сейчас. И прямо сейчас не время молчать и успокаивать себя тем, что природа сама о себе позаботится", - пишет экоактивист.
Ранее депутат Едил Жанбыршин заявил о системных проблемах в сфере водных ресурсов в стране. Одна из них - обмеление Каспийского моря.
Местами береговая линия отступила уже на 3-4 км. Место впадения Урала в море стало 30-40 см. Каким будет завтра состояние наших морских портов? Нам необходимо совместно с соседними государствами провести комплексное исследование и определить конкретные причины ухода воды. Само собой разумеется, что потеря Каспия будет ударом по социально-экономическому положению страны, если он повторит судьбу Аральского моря, это приведет к экологической катастрофе планетарного масштаба", - заявил депутат.
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С 1 марта в Казахстане установят единый пятый часовой пояс. По мнению некоторых экспертов, переход на единый часовой пояс является наиболее правильным и оптимальным вариантом. Между тем, многие казахстанцы против данной инициативы. Как вы относитесь данному решению?