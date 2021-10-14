Программа по озеленению в Казахстане должна быть выполнена без показухи и очковтирательства - Токаев

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НУР-СУЛТАН. 14 ОКТЯБРЯ - Депутаты сената парламента Республики Казахстан ратифицировали Протокол о сохранении биологического разнообразия Каспийского моря, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Протокол позволит регулировать деятельность, оказывающую негативное воздействие на охраняемые виды животных и места их обитания. Как разъяснили в пресс-службе сената, ратифицировавшие Протокол страны могут предпринимать и другие природоохранные меры, направленные на введение запрета на захоронение или размещение отходов и прочих веществ, а также регулирование любой деятельности, связанной со строительными или изыскательными работами.
Сохранение биоразнообразия и экосистемы Каспийского моря является стратегическим приоритетом для нашей страны. В этой связи принятый сегодня Закон имеет важное значение. Мы надеемся, что предусмотренные в нем меры усилят сотрудничество пяти прикаспийских государств в этом направлении и внесут свой вклад в сохранение экосистемы моря", - сказал спикер палаты Маулен Ашимбаев.
Представляя законопроект, министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, прикаспийскими государствами был принят ряд следующих хмер: регулирование деятельности, оказывающей негативное воздействие на охраняемые виды и места их обитания; контроль и при необходимости введение запрета на преднамеренный и случайный отлов, убой, транспортировку и использование в коммерческих целях охраняемых видов флоры и фауны, их частей, а также дериватов; контроль и при необходимости введение запрета на деятельность, которая ведет к нарушению фауны, особенно в период размножения, инкубации, спячки или миграции, а также в другие периоды биологического стресса.
Каждая сторона, при невозражении других сторон, может для целей настоящего Протокола выделять охраняемые районы в морской среде и на прибрежной территории с целью защиты мест обитания видов, находящихся под угрозой исчезновения; мест обитания, жизненно важных для выживания, размножения и восстановления находящихся под угрозой или эндемичных видов флоры и фауны; защиты объектов особой важности ввиду их научной, эстетической, культурной или образовательной значимости.
Стороны также принимают необходимые природоохранные меры, в том числе: введение запрета на захоронение или размещение отходов и прочих веществ, которые могут прямо или косвенно нанести вред целостности экосистемы; регулирование интродукции и реинтродукции в данный район; регулирование любой деятельности, связанной со строительными или изыскательными работами; регулирование рыболовства, охоты, отлова животных, сбора растений или их уничтожения.
НУР-СУЛТАН. 13 ОКТЯБРЯ - В ходе международной конференции "Пути достижения целей Парижского соглашения и углеродной нейтральности Казахстана" президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал объединить усилия в деле подготовки к изменению климата и снижению вредных выбросов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Следует четко понимать: точка невозврата еще не пройдена, действия стран и правительств все еще могут влиять на изменения климата и его стабилизацию. Казахстан признает наличие общей ответственности в достижении глобальной температуры Парижского соглашения. Несмотря на значительную зависимость от природных ископаемых, которые являются источником энергии, занятости и фискальных доходов, Казахстан в числе первых стран объявил о достижении углеродной нейтральности к середине этого века", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент Казахстана также предупредил о масштабном дефиците воды к 2030 году.
По данным ООН в связи с глобальным потеплением и антропогенным воздействием мировой дефицит воды к 2030 году может достичь 40%", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Он добавил, что водная безопасность РК во многом зависит от гидрологического и экологического состояния трансграничных рек.
Сегодня наблюдается снижение объемов поступающей воды из сопредельных стран. Это приводит к нарушению естественного водного баланса рек и озер, а также к ухудшению экологического положения в ряде регионов РК", - отметил глава государства.
Он напомнил, что под эгидой ООН принят ряд международных соглашений, регулирующих вопросы охраны и использования трансграничных водотоков.
Думаю, назрела необходимость координации усилий по фактическому выполнению международных обязательств, путем расширенного диалога и сотрудничества. В этом вопросе мы рассчитываем на поддержку партнеров и международного сообщества", - заключил Токаев.
НУР-СУЛТАН. 13 ОКТЯБРЯ - В ходе конференции "Пути достижения целей Парижского соглашения и углеродной нейтральности Казахстана" президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что к 2025 году 10 наиболее загрязнённых городов будут газифицированы и переведены на альтернативные источники энергии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Глава государства подчеркнул, что более "зелёной" альтернативой в качестве топлива становится газ.
Проведена масштабная газификация страны. Сегодня доступ к надёжному экологически чистому топливу имеют почти 10 миллионов граждан. В крупнейших городах - Алматы, Нур-Султане, Караганде - мы реализуем масштабный проект по переводу теплоэлектростанции с угля на газ. К 2025 году 10 наиболее загрязнённых городов будут газифицированы и переведены на альтернативные источники энергии", - сказал президент.
Глава государства подчеркнул, что у Казахстана колоссальный потенциал для развития возобновляемой и альтернативной энергетики.
Доля возобновляемых источников энергии в энергобалансе должны составить как минимум 15% к 2030 году. Для этого мы совершенствуем нормативную среду, создаём максимально привлекательные условия. Определённые ожидания возлагаем на ряд проектов с нашими стратегическими международными партнёрами", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
По его словам, к 2050 году все угольные электростанции будут выведены из эксплуатации. К 2060 году доля возобновляемых и альтернативных источников энергии достигнет более 80% от общего энергобаланса страны.
Сценарий углеродной нейтральности предполагает активные совместные усилия государства, бизнеса и в целом общества для достижения заявленных целей. Успешная реализация позволит достичь не только цели 2030 года, то есть снижения на 15% выбросов от уровня 1990 года, но и нулевого баланса парниковых газов к 2060 году", - отметил президент.
По словам главы государства, в результате будет предотвращено попадание в атмосферу более 9 миллиардов тонн CO2. Согласно проекту доктрины, для реализации этого сценария в стране потребуется почти 700 миллиардов долларов. Половина этих инвестиций нужна для модернизации сектора производства электроэнергии и тепла.
Конечно, нам предстоит очень внимательно пересчитать все цифры, тщательно выверить и убедиться в правильности набора инструментов. Определяющим фактором выступит, конечно, поддержка данных инициатив обществом", - отметил президент.