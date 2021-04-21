Редкий сибирский горный козел попал в фотоловушку в Алматинской области

АЛМАТЫ. 20 АПРЕЛЯ - Сибирский горный козел был замечен в Жонгар-Алатауском национальном парке и снят на фотоловушку, передает KAZAKHSTAN TODAY

В прошлом году там был проведен учет их численности, по итогам насчитано 1596 голов. Примечательно, что рога достигают в длину 140 сантиметров у самцов, а у коз - 40 сантиметров. В национальном парке регулярно наблюдают за их ареалом обитания и сезонными явлениями. Очень важно проводить такую работу. Представляю вашему вниманию видео с фотоловушки, где можно увидеть, как Сибирский горный козел смотрит осознанными глазами и глубоким взглядом, словно говоря о важности бережного взаимоотношения человека и природы", - написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Самал Ибраева.

В марте в объективы фотоловушек попадали снежные барсы в Аксу-Жабаглинском заповеднике и горах ВКО . В начале марта семью снежных барсов из трех особей засняли на территории лесного хозяйства в Жамбылской области.





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