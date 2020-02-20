Сагинтаев прокомментировал разговоры о строительстве горнолыжного курорта в Бутаковке

Алматы. 19 февраля. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сегодня в ходе отчетной встречи с населением ответил на вопрос о возможности строительства горнолыжного курорта в Бутаковском ущелье, передает корреспондент агентства.

По словам Сагинтаева, такие предложения действительно поступают, в том числе от иностранных инвесторов.

По Бутаковке были предложения. Но это не значит, что мы кулуарно примем решение по строительству курорта. Будем обсуждать с общественностью", - сказал Сагинтаев.

При этом глава города подчеркнул, что в Алматы необходимо развивать турсферу и привлекать туристов, в том числе состоятельных.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства