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Сагинтаев прокомментировал разговоры о строительстве горнолыжного курорта в Бутаковке

19.02.2020, 15:09 8479
Сагинтаев прокомментировал разговоры о строительстве горнолыжного курорта в Бутаковке
Алматы. 19 февраля. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сегодня в ходе отчетной встречи с населением ответил на вопрос о возможности строительства горнолыжного курорта в Бутаковском ущелье, передает корреспондент агентства. 
 
По словам Сагинтаева, такие предложения действительно поступают, в том числе от иностранных инвесторов. 
 

По Бутаковке были предложения. Но это не значит, что мы кулуарно примем решение по строительству курорта. Будем обсуждать с общественностью", - сказал Сагинтаев.

 
При этом глава города подчеркнул, что в Алматы необходимо развивать турсферу и привлекать туристов, в том числе состоятельных.
 
 
Отметим, что в Бутаковском ущелье с прошлого года ведется вырубка тысяч деревьев. По заявлению администрации Иле-Алатауского нацпарка, тысячи елей и других пород уничтожаются в связи с санитарной рубкой.

 

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