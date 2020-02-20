Сагинтаев прокомментировал разговоры о строительстве горнолыжного курорта в Бутаковке

По словам Сагинтаева, такие предложения действительно поступают, в том числе от иностранных инвесторов.
По Бутаковке были предложения. Но это не значит, что мы кулуарно примем решение по строительству курорта. Будем обсуждать с общественностью", - сказал Сагинтаев.
При этом глава города подчеркнул, что в Алматы необходимо развивать турсферу и привлекать туристов, в том числе состоятельных.
Ранее президент РК запретил в Алматы строительство горнолыжного курорта в Кок Жайлау.
Отметим, что в Бутаковском ущелье с прошлого года ведется вырубка тысяч деревьев. По заявлению администрации Иле-Алатауского нацпарка, тысячи елей и других пород уничтожаются в связи с санитарной рубкой.
Фоторепортаж: "Вырубка в Бутаковском ущелье"
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