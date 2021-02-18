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Дело о вырубке деревьев возле магазина Sulpak в Алматы окончено и направлено в прокуратуру

17.02.2021 9883
Дело о вырубке деревьев возле магазина Sulpak в Алматы окончено и направлено в прокуратуру
Алматы. 17 февраля. Kazakhstan Today - Начальник департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов сегодня в ходе отчетной встречи акима города с населением ответил на вопросы горожан о вырубке деревьев возле магазина Sulpak, передает Kazakhstan Today.
 

По этому факту расследование окончено производством по статье 300 УПК РК и дело направлено в прокуратуру города", - сказал Таймерденов.

 
Напомним, в ночь на 23 ноября прошлого года возле торгового дома Sulpak на улице Толе би в Алматы было незаконно спилено 13 краснокнижных деревьев. Этот факт вызвал справедливое возмущение президента и общественности. Глава Минэкологии назвал вырубку деревьев варварством
 

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