Дело о вырубке деревьев возле магазина Sulpak в Алматы окончено и направлено в прокуратуру

Алматы. 17 февраля. Kazakhstan Today - Начальник департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов сегодня в ходе отчетной встречи акима города с населением ответил на вопросы горожан о вырубке деревьев возле магазина Sulpak, передает Kazakhstan Today.

По этому факту расследование окончено производством по статье 300 УПК РК и дело направлено в прокуратуру города", - сказал Таймерденов.

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