Темпы производства мусора в городах Казахстана увеличились, несмотря на карантин

Нур-Султан. 4 февраля. Kazakhstan Today - Несмотря на массовую изоляцию населения из-за пандемии COVID-19, темпы производства мусора в городах Казахстана увеличились, передает Kazakhstan Today.

Формирование экологической культуры, увеличение доли переработки отходов и особенности нового Экологического кодекса обсудили недавно на онлайн-конференции "Обращение с отходами в Казахстане: практические вопросы". Организатором мероприятия в рамках социального проекта StopMusor выступила Ассоциация экологических организаций Казахстана.

Общественный резонанс, вызванный случаями загрязнения курортной зоны Боровое, озера Кобейтуз и природных национальных парков, продемонстрировал важность экологического воспитания среди населения. А обращение с отходами - сегодня одна из наиболее актуальных проблем нашей экологии. Согласно онлайн-опросу жителей Нур-Султана и Алматы, каждый второй часто сталкивается с мелкими бытовыми отходами в общественных местах.

По мнению председателя правления Ассоциации экологических организаций Казахстана Айгуль Соловьёвой, каждый гражданин должен участвовать в сокращении отходов и проект StopMusor может помочь в этом.

Проект StopMusor не только нацелен на грамотное воспитание культуры обращения с бытовыми отходами среди граждан, но и на решение уже существующих экологических проблем. В рамках проекта создано мобильное приложение и специальный сайт stopmusor.kz , где каждый житель может подать жалобу на несанкционированный мусор или другую эко-проблему в своем городе. Все заявки поступают в Ассоциацию и перенаправляются в соответствующий орган для дальнейшего разрешения проблемы", - рассказала Айгуль Соловьева.

Заместитель министра экологии Ахметжан Примкулов отметил, что сегодня казахстанцев больше волнует состояние окружающей среды, но пока мы не сможем поменять сознание людей в части бережного обращения с отходами, каждый год будет выявляться тысячи стихийных свалок. В частности, в минувшем 2020 году выявлено около 8800 несанкционированных мест размещения отходов.

Чтобы системно решить вопрос незаконных свалок в новом Экологическом кодексе предусмотрен вопрос обязательного установления GPS-датчиков на мусоровывозящем транспорте, уведомительный порядок для транспортировки отходов и лицензирование для опасных отходов. Таким образом, данные нормы должны стать стимулом для кардинального улучшения экологической ситуации и обеспечить население благоприятной окружающей средой", - отметил Ахметжан Примкулов.

По словам вице-министра, в 204 городах и регионах страны раздельный сбор ТБО разного уровня введен в 94 пунктах, а сортировка - в 80 населенных пунктах. Твердые отходы сортируются и перерабатываются на заводах в Нур-Султане, Шымкенте и Жанаозене, а также на 218 предприятиях малого и среднего бизнеса. При этом только 18% свалок страны соответствуют санитарным нормам.

Когда мы проводим торжество и кого-то не позовем из знакомых, то это - уят, а вот мусор выбросить мимо урны, так все думают, что это ничего страшного, ведь акимат уберет. То есть тут человек должен понять, что это его страна и это его земля и этот мусор который он выбросил сегодня, обернется плевком не ему, а уже будущим поколениям", - отметил экоактивист и общественный деятель Шасалим Шагалимов.

В новом Экологическом кодексе вопросы отходов производства и потребления приведены в соответствие с международными требованиями. Кодекс предусматривает иерархию отходов, направленную на поэтапное обращение с ними - сведение к минимуму образование, повторное использование, переработку, утилизацию. Население также будет проинформировано о рациональной системе сбора, утилизации твердых бытовых отходов и раздельного сбора мусора. Все эти нормы должны стать стимулом для кардинального улучшения экологической ситуации и создания благоприятных условий для населения.

Проект Stop Musor нацелен на повышение грамотности и социальной ответственности населения, а также воспитании культуры ответственной утилизации бытовых отходов среди граждан.

https://www.facebook.com/stopmusorkz/ . В рамках проекта разработан и запущен специальный сайт www.stopmusor.kz и социальные сети проекта https://instagram.com/stopmusorkz





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