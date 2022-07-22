Токаев предложил создать проектный офис стран ЦА по охране окружающей среды

ЧОЛПОН-АТА. 21 ИЮЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе IV Консультативной встречи глав государств Центральной Азии предложил создать проектный офис стран Центральной Азии по охране окружающей среды и проведению согласованной политики по изменению климата в регионе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Согласно докладу Международной группы экспертов по изменению климата, температура в нашем регионе растет намного быстрее, чем в среднем на планете. Процессы изменения климата приводят к сокращению площади ледников - главного источника воды для нашего региона. Их объем в Центральной Азии за последние 50 лет сократился на 20-30 %, что в перспективе в разы уменьшит сток рек Сырдарья и Амударья. Все это влечет за собой серьезные риски для продовольственной, энергетической и экологической безопасности региона, требуя принятия безотлагательных совместных мер", - сказал президент РК.
Он отметил, что в этом ключе РК приветствует инициативу Кыргызстана об объявлении 2022 года Международным годом устойчивого горного развития.
Кроме того, считаем своевременным предложение Таджикистана объявить 2025 год Международным годом сохранения ледников. Глубоко убежден, что без консолидации наших усилий преодолеть последствия изменения климата в Центральной Азии уже невозможно. Поэтому для координации совместных действий предлагаем создать проектный офис стран Центральной Азии по охране окружающей среды и проведению согласованной политики по изменению климата в регионе", - сказал Токаев.
Президент РК сообщил, что спецдоклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата прогнозирует рост температуры в Центральной Азии к концу столетия до 6 градусов по Цельсию. Это в два раза выше прогнозируемого роста глобальной температуры. Сегодня в Казахстане имеются 2724 ледника. Самый большой - Туюксу за последние 38 лет уменьшился на 1 км. Он ежегодно теряет примерно 1 млн тонн своего объема, составляющего 58 млн тонн. Это приведет к уменьшению объема водных ресурсов более чем на 20% к 2040 году.
Казахстан также придает особое значение реализации совместных гидроэнергетических проектов в целях взаимовыгодного использования водных ресурсов трансграничных рек. В данном контексте активно обсуждается проект строительства Камбаратинской ГЭС-1 в Кыргызстане. Вчера мы, три президента, подробно обсудили данную проблему и пришли к предварительным конкретным и очень полезным доверенностям. Гидроэлектростанция позволит укрепить энергетическую безопасность стран Центральной Азии, улучшить условия для расширения сельскохозяйственного производства", - проинформировал Токаев.
Глава государства отметил, что современные климатические вызовы, растущий спрос на водные и энергетические ресурсы требуют принятия решительных мер для обеспечения рационального использования водных ресурсов бассейна Аральского моря.
Мы также призываем усилить взаимодействие стран в рамках Международного фонда спасения Арала. Положительно отмечаем участие кыргызской стороны в региональной рабочей группе по совершенствованию его организационной структуры и договорно-правовой базы. Выражаем надежду на возобновление полноценного сотрудничества с кыргызской стороной в рамках данного фонда", - заключил президент.