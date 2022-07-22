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Токаев предложил создать проектный офис стран ЦА по охране окружающей среды

21.07.2022, 13:10 5846
Токаев предложил создать проектный офис стран ЦА по охране окружающей среды
ЧОЛПОН-АТА. 21 ИЮЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе IV Консультативной встречи глав государств Центральной Азии предложил создать проектный офис стран Центральной Азии по охране окружающей среды и проведению согласованной политики по изменению климата в регионе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Согласно докладу Международной группы экспертов по изменению климата, температура в нашем регионе растет намного быстрее, чем в среднем на планете. Процессы изменения климата приводят к сокращению площади ледников - главного источника воды для нашего региона. Их объем в Центральной Азии за последние 50 лет сократился на 20-30 %, что в перспективе в разы уменьшит сток рек Сырдарья и Амударья. Все это влечет за собой серьезные риски для продовольственной, энергетической и экологической безопасности региона, требуя принятия безотлагательных совместных мер", - сказал президент РК.

 
Он отметил, что в этом ключе РК приветствует инициативу Кыргызстана об объявлении 2022 года Международным годом устойчивого горного развития.
 

Кроме того, считаем своевременным предложение Таджикистана объявить 2025 год Международным годом сохранения ледников. Глубоко убежден, что без консолидации наших усилий преодолеть последствия изменения климата в Центральной Азии уже невозможно. Поэтому для координации совместных действий предлагаем создать проектный офис стран Центральной Азии по охране окружающей среды и проведению согласованной политики по изменению климата в регионе", - сказал Токаев.

 
Президент РК сообщил, что спецдоклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата прогнозирует рост температуры в Центральной Азии к концу столетия до 6 градусов по Цельсию. Это в два раза выше прогнозируемого роста глобальной температуры. Сегодня в Казахстане имеются 2724 ледника. Самый большой - Туюксу за последние 38 лет уменьшился на 1 км. Он ежегодно теряет примерно 1 млн тонн своего объема, составляющего 58 млн тонн. Это приведет к уменьшению объема водных ресурсов более чем на 20% к 2040 году.
 

Казахстан также придает особое значение реализации совместных гидроэнергетических проектов в целях взаимовыгодного использования водных ресурсов трансграничных рек. В данном контексте активно обсуждается проект строительства Камбаратинской ГЭС-1 в Кыргызстане. Вчера мы, три президента, подробно обсудили данную проблему и пришли к предварительным конкретным и очень полезным доверенностям. Гидроэлектростанция позволит укрепить энергетическую безопасность стран Центральной Азии, улучшить условия для расширения сельскохозяйственного производства", - проинформировал Токаев.

 
Глава государства отметил, что современные климатические вызовы, растущий спрос на водные и энергетические ресурсы требуют принятия решительных мер для обеспечения рационального использования водных ресурсов бассейна Аральского моря.
 

Мы также призываем усилить взаимодействие стран в рамках Международного фонда спасения Арала. Положительно отмечаем участие кыргызской стороны в региональной рабочей группе по совершенствованию его организационной структуры и договорно-правовой базы. Выражаем надежду на возобновление полноценного сотрудничества с кыргызской стороной в рамках данного фонда", - заключил президент.

 

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Иле-Алатауский парк губят мотогонщики-экстремалы

21.07.2022, 16:56 4326
Иле-Алатауский парк губят мотогонщики-экстремалы
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 21 ИЮЛЯ - Иле-Алатауский государственный национальный природный парк губят мотогонщики-экстремалы, заявил инспектор парка Анатолий Ударцев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Они заезжают через частные секторы, где мы не можем это контролировать, делают съезды с троп, нарушают почву, нарушают плодородный слой. Мы можем привлечь к ответственности этих людей только по 380 статье - Незаконное нахождение на территории нацпарка. За это предусмотрен штраф три расчетных показателя", - цитирует "Хабар 24" инспектора Иле-Алатауского национального парка Анатолия Ударцева. 

 
По данным телеканала, с начала этого года сотрудники национального парка оштрафовали пятерых экстремалов. Однако встретить их на огромной территории можно по большей части случайно. Но о том, что парк стал их излюбленным местом, говорят следы от шин. Их на склонах великое множество. 
 
Для фауны рев мотоциклетных двигателей - первейший фактор беспокойства. Из-за него животные могут мигрировать на территории соседних стран, беспокоятся защитники экологии. К сожалению, законом ответственность за это не предусмотрена. 

 

Здесь нужно ужесточать вопрос в отношении самих мотоциклов. Второе - это наше предложение ставить на них регистрационные номера, даже если это экстремальная техника. Если отсутствует, то изымать эту технику на штрафстоянку. Думаю, в ближайшее время мы как раз напишем предложение на имя президента о том, что надо внедрять эти нормы ограничения мототехники на особо охраняемых территориях", - заявил председатель ОО "Kaz Eco Patrol" Тимур Елеусизов. 

 
В горах близ Алматы сейчас произрастает 37 редких и исчезающих видов растений. Обитают пять видов животных и 12 видов птиц, занесенных в Красную книгу. И многие из них могут бесследно исчезнуть от бездумных развлечений людей.
 

Андасайский государственный природный заказник расширят более чем на 2,4 млн гектаров

20.07.2022, 13:44 11436
Андасайский государственный природный заказник расширят более чем на 2,4 млн гектаров
Фото: ansaya.ru
ТАРАЗ. 20 ИЮЛЯ - Территорию Андасайского государственного природного заказника в Жамбылской области расширят более чем на 2,4 млн гектаров, говорится в постановлении правительства Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Расширить без изъятия их у собственников земельных участков и землепользователей территорию Андасайского государственного природного заказника (зоологический) республиканского значения на 2 415 806,4 гектара в пределах Жанааркинского, Улытауского районов и города Жезказгана области Улытау и Шетского района Карагандинской области", - говорится в тексте постановления. 

 
Минэкологии, Минсельхозу и акиматам Карагандинской области и области Улытау до 1 декабря 2022 года поручено принять меры, вытекающие из настоящего постановления. 
 
В результате расширения площадь заказника составит 3 415 806,4 гектара. 
 
Для справки:
 
Андасайский государственный природный заказник учрежден в 1966 году, расположен в Мойынкумском районе по правому берегу реки Шу к западу от села Мойынкум. Заповедник создан для coxрaнeния и увеличения численности диких зверей и птиц. В резервате обитают краснокнижные животные и птицы, в том числе куланы, архары, джейраны, дикобразы, дрофы, соколы и др.
 

Директора школы оштрафовали за вырубку сосен в Текели

20.07.2022, 11:07 12446
Директора школы оштрафовали за вырубку сосен в Текели
ТЕКЕЛИ. 20 ИЮЛЯ - Директор одной из школ города Текели распорядилась вырубить 16 сосен во дворе образовательного учреждения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Снос 16 сосен на территории школы вызвал волну негодования среди жителей Текели. 
 
Свой поступок педагог объяснила тем, что руководствовалась интересами детей. В ветреную погоду деревья могли рухнуть на прохожих. Осенью вместо вырубленных сосен на пришкольной территории обещают высадить в 10 раз больше саженцев, сообщает телеканал "Хабар24".
 

Конечно, признаю свою вину. Но, прежде всего, в этой школе обучается свыше тысячи детей. 30 малышей ходят здесь в детский сад. Работает больше 100 сотрудников. Дети бегают во дворе. Я больше думала не о деревьях, а о безопасности", - сказала директор школы Жанар Жакыпбекова.

 
По информации телеканала руководителя школы оштрафовали.
 

Напомним, депутат мажилиса Ерлан Смаилов возмутился, что санкции на незаконную вырубку деревьев предусмотрены только за правонарушения, осуществляемые на территориях лесов и особо охраняемых природных территориях, но не учитываются нарушения, совершаемые в населенных пунктах.

Незаконную вырубку леса переведут в разряд преступлений.
 

В Казахстане проведут новые исследования о регулировании популяции сайги

19.07.2022, 14:59 17881
В Казахстане проведут новые исследования о регулировании популяции сайги
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 19 ИЮЛЯ - В Казахстане пока нет решения о регулирования численности сайгаков. После критики главы государства специалисты Министерства экологии, геологии и природных ресурсов совместно с научным сообществом проведут дополнительные научные исследования, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Мы после критики президента еще раз собрались со всеми заинтересованными госорганами, ассоциациями, с нашими институтами и учеными, обсудили вопросы регулирования популяции сайгаков. Пришли к такому выводу, что необходимо более углубленно провести научные исследования, посмотреть пути миграции, ареалы обитания, кормовую базу", - сообщил сегодня на брифинге в СЦК министр экологии Сериккали Брекешев.

 
По его словам, после этого будет вынесено решение о возможном регулировании численности.
 
Глава Минэкологии отметил, что регулирование проводилось в советское время. При этом "поддерживалась оптимальная численность популяции", а отстрелянные животные шли на переработку: использовались шкуры, рога и мясо.
 
В то же время Брекешев заявил, что на сегодняшний день вопрос о массовом отстреле не стоит, необходимо изучить альтернативные варианты для сохранения популяции сайги.
 

Возможно, это будет платная охота или еще какие-то варианты, которые будут рассматриваться со всеми заинтересованными сторонами", - уточнил министр.

 
Также он отметил, что популяция сайгаков не будет постоянно расти, так как с увеличением численности возникает внутренняя конкуренция - за пищу, водопой и так далее. 
 

Увеличение конкуренции внутри популяции ослабевает само животное, которое становится более уязвимым в плане болезни и угрозы со стороны хищников, тех же волков", - пояснил Брекешев.

 
Касательно ущерба, который сайгаки наносят сельскому хозяйству, этот вопрос отрабатывается совместно с Минсельхозом. По словам Брекешева, МСХ разработает методику компенсации за потравы сельхозкультур дикими животными, эта работа начнется в ближайшее время.
 
Кроме того, Минэкологии проводит работу с местными исполнительными органами по определению мест массового скопления сайги, чтобы зарезервировать земли под пастбища.
 

В Минэкологии прокомментировали гибель тюленей на Каспии

19.07.2022, 14:07 19666
В Минэкологии прокомментировали гибель тюленей на Каспии
Фото: Lada.kz
НУР-СУЛТАН. 19 ИЮЛЯ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев в ходе брифинга в СЦК озвучил результаты научного расследования причин гибели тюленей на Каспии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С начала года общее количество мертвых тюленей, обнаруженных на участках Каражанбас и юго-западной оконечности полуострова Тюб-Караган, составило 220 штук, которые были вынесены штормовыми северо-западными, западными ветрами с акватории Северного и Среднего Каспия. При этом Комитетом рыбного хозяйства были привлечены научные организации, учреждения, институт гидробиологии и экологии, научный производственный центр микробиологии и вирусологии, Казахстанское агентство прикладной экологии и также заинтересованные госорганы - это департамент экологии Мангистауской области, территориальные подразделения Комитета ветконтроля и надзора МСХ", - сообщил Сериккали Брекешев.

 
По его словам, туши животных были сильно разложившимися, поэтому взять ткани на исследования не представилось возможным.
 

В итоге рабочая группа пришла к следующим выводам: в связи с тем что обнаруженные туши морских животных находились в стадии сильного разложения, ветеринарная служба, работникам научного производственного центра микробиологии, вирусологии и ранее названных институтов произвести отбор тканей для проведения токсикологических, гистологических, вирусологических исследований не представилось возможным. Учитывая степень разложения обнаруженных туш тюленей, морские животные погибли несколько месяцев назад", - сказал Сериккали Брекешев.

 
Он уточнил, что внешний осмотр и промеры тела удалось провести только у 67 туш тюленей, который выявил, что около 25%, или 17 особей, имели на теле следы механических воздействий, которые привели или могли привести к их гибели. 
 

Причинами механических воздействий мог быть прилов тюленей в рыболовные сети, нанесение травм живым или мертвым тюленям при их выпутывании, запутывание тюленей в запрещенных орудиях отлова. Крючки - это варварский способ ловли, такое орудие улова у нас запрещено. И попадание под винты судна. Возраст удалось установить только у 19 из обследуемых особей, из которых 52%, или 10 особей, были щенками, рожденными в зиму 2021-2022 года. Смертность щенят объясняется их истощением, замерзанием вследствие попадания в воду, выносом льда с новорожденными тюленями в открытое море. Теплая зима 2021-2022 года была неблагоприятна для размножения тюленя на льдах. Поэтому указанные факты стали причиной естественной смертности тюленей. В целом возраст самой взрослой особи из обнаруженных тюленей составил 13 лет", - уточнил Сериккали Брекешев.

 
Все обнаруженные туши после осмотра и проведения необходимых промеров тел были утилизированы с соблюдением санитарных норм.
 

Гибель этих тюленей многие связывают с выполнением дноуглубительных работ компанией NCOC, которая разрабатывает Кашаганское месторождение. Об этом тоже в заключении сказано. Здесь говорится о том, что результаты исследования 2021 года свидетельствуют об отсутствии значимого влияния дноуглубительных работ на зоопланктонные сообщества. Вместе с тем на зоопланктонные и фитопланктонные организмы и макрозообентос оказывается воздействие средней степени значимости, что соответствует проекту оценки воздействия окружающей среды в 2020 году. Во время проведения дноуглубительных работ принимаются все необходимые меры для минимизации их воздействия на морские организмы, в том числе на каспийского тюленя. При этом пробы воздуха, отобранные департаментом экологии по Мангистауской области с места обнаружения погибших тюленей, не содержали вредных веществ. В пробах воды были незначительные превышения предельно допустимой концентрации металла: никель - около 400 миллиграммов на кубический дециметр", - проинформировал глава Минэкологии.

 

В Минэкологии обсудили новые подходы по управлению популяцией сайгаков

15.07.2022, 09:19 39346
В Минэкологии обсудили новые подходы по управлению популяцией сайгаков
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮЛЯ - После выговора президента РК Касым-Жомарта Токаева министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев провел совещание по вопросу рассмотрения новых подходов по управлению популяцией сайгаков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Представителями Института зоологии и Ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана было высказано предложение о необходимости проведения глубоких научных исследований по комплексной оценке экосистем в ареале популяции сайги в Казахстане для определения оптимальной численности каждой популяции, эффективного мониторинга и устойчивого управления. С точки зрения сохранения сайгака наиболее целесообразно поддерживать максимально возможный размер его популяции при их разумном использовании с продолжением специальной охраны данного вида", - сообщили в Минэкологии.

 
Отмечается, что такое управление популяциями требует тщательной подготовки. Это работа уже начата и будет вестись под контролем министерства и всех заинтересованных сторон с информированием общественности.
 
Также на совещании Сериккали Брекешев отметил, что Министерству сельского хозяйства необходимо рассмотреть вопрос по разработке методики расчета ущерба, наносимого потравой диких животных, и рассмотреть вопросы компенсации ущерба фермерам.
 

В Казахстане построят 7 новых водохранилищ

13.07.2022, 15:34 48041
В Казахстане построят 7 новых водохранилищ
Фото: Depositphotos.com
НУР-СУЛТАН. 13 ИЮЛЯ - В Казахстане в ближайшие три года планируют построить семь водохранилищ, сообщил на брифинге в СЦК заместитель председателя Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Досбол Бекмагамбетов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Новые объекты появятся в Акмолинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях", - сообщает "Хабар 24"

 
Предварительная стоимость проектов - 59 млрд тенге. 
 
По словам Бекмагамбетова, это поможет дополнительно обеспечить население поливной водой. По подсчетам Минэкологии, к 2030 году дефицит водных ресурсов может достичь 23 кубических километров.
 

Общий объем водохранилищ составит порядка 1,7 кубокилометра воды. Это дополнительно. То есть на сегодняшний день мы уже одно водохранилище построили в Туркестанской области, в прошлом году ввели в эксплуатацию с общим объемом накопления 18,5 млн кубометров. На сегодняшний день семь проектов на стадии проектирования. Проходят некоторую госэкспертизу", - заявил глава комитета. 

 
Напомним, сегодня на брифинге также сообщалось, что в Казахстане разработан проект нового Водного кодекса, который будет передан на обсуждение в мажилис.
 

В Казахстане разработали проект нового Водного кодекса

13.07.2022, 14:44 46951
В Казахстане разработали проект нового Водного кодекса
НУР-СУЛТАН. 13 ИЮЛЯ - В правительстве Казахстана разработали концепцию нового Водного кодекса. В утвержденный срок проект внесут на рассмотрение в мажилис, сообщил на брифинге в СЦК зампредседателя Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Досбол Бекмагамбетов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Принятие нового Водного кодекса станет основой для сохранения водно-ресурсного потенциала страны, стимулирования использования водосберегающих сооружений, повышения роли общества в управлении водными ресурсами и спросом на воду, а также внедрения научного сопровождения отрасли", - сообщил Бекмагамбетов.

 
Он отметил, что объем земель с применением водосберегающих технологий к 2025 году планируется увеличить с 265 до 450 тысяч гектаров. 
 
Также планируется увеличить объемы оборотного или повторного водоснабжения в промышленности, за счет чего сократится расход чистой воды на 1,3 кубического километра. 
 
В Казахстане последние два десятилетия уровень потерь воды остается неблагоприятным. С 2000 по 2020 год республика регулярно теряла при транспортировке в среднем около 13% воды.
 

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