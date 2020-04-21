Тушки мертвых тюленей обнаружены на берегу Каспия

Актау. 20 апреля. Kazakhstan Today - На побережье Каспийского моря обнаружены тушки мертвых тюленей, передает Kazakhstan Today.

19 апреля 2020 года государственными инспекторами отдела Бузачинской инспекции Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира в ходе проведения рейдовых мероприятий в Тупкараганском районе на побережье Каспийского моря Мангистауской области, в районе дамбы, вблизи месторождения Каражанбас, обнаружены четыре молоди каспийского тюленя (сиварь). 20 апреля 2020 года на побережье Каспийского моря, в городе Форт-Шевченко, обнаружен еще один каспийский тюлень", - сообщил пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Сакен Дилдахмет.

По его словам, по степени сильного разложения тушек установлено, что животные, предположительно, погибли в осенний период.

Взять образцы проб не удалось в связи с сильным разложением тканей. На берегу моря и в воде других тушек тюленей не обнаружено. Разлагающиеся тушки мертвых тюленей утилизированы в установленном порядке", - подчеркнул Сакен Дилдахмет.

Сиварь - детеныш каспийского тюленя после первой линьки.





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