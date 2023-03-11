10.03.2023, 14:48 7586
Упавшие в Иртыш вагоны с рудой поднимут до 2024 года
Фото: yk-news.kz
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Усть-Каменогорск. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Упавшие в прошлом году в реку Иртыш вагоны, груженые рудой и шлаком, обязали поднять со дна до 2024 года.
Согласно программе ремедиации КТЖ обязуется поднять вагоны и остатки груза до 2024 года, сообщает Yk-news.kz.
Сейчас ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" - "Семейское отделение ГП" находится в поиске решения сложившейся ситуации. Таких грузовых кранов, которые могли бы поднять со дна вагоны, на сегодняшний день пока нет", - рассказал руководитель департамента экологии ВКО Данияр Алиев.
Напомним, в апреле прошлого года на железнодорожном участке Оскемен - Кумыстау с рельсов сошли 18 вагонов грузового поезда. Два из них были загружены рудой, остальные 16 - шлаком. Четыре вагона опрокинулись в реку. Экологи провели исследование проб воды из реки на предмет загрязнения, превышений ПДК каких-либо веществ не выявлено.
Ранее во время визита в Павлодарскую область президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Иртыш имеет исключительное значение для Павлодарской области.
Эта река является основным источником существования для населения, промышленности и сельского хозяйства региона. За последние три года площадь орошаемых земель в области увеличилась в 1,5 раза", - сообщил глава государства.
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09.03.2023, 20:19 15276
В Алматы из-за активной застройки исчезают краснокнижные первоцветы
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Алматы. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе пресс-конференции в региональной службе коммуникаций Алматы к.б.н., заведующий отделом биологической защиты растений КазНИИ защиты и карантина растений имени Ж. Жиембаева Нуржан Мухамадиев заявил, что подснежники в Алматы находятся на грани исчезновения.
По его словам, в связи с расширением города и в связи со строительной деятельностью увеличилось значение алматинских подснежников, так как их ареал стал уменьшаться, они практически начали исчезать. Кроме того, горожане, выезжая на природу, срезают подснежники во время цветения и цветы не успевают размножаться. Ученый призвал алматинцев наслаждаться первоцветами, не уничтожая их при этом.
Помимо подснежников, на грани исчезновения крокусы и ирисы. В городе также произрастают краснокнижные дубы. У нас в городе и предгорьях произрастают эндемичные хвойные деревья - ель шренка, она произрастает только в наших горах. Все они нуждаются в защите", - рассказал Нуржан Мухамадиев.
В свою очередь старший научный сотрудник отдела гербологии КазНИИ Марат Болтаев отметил, что все подснежники являются краснокнижными, даже растущие в городских дворах. В 2016 году подснежники занесли в Красную книгу РК.
Напомним, в ботаническом саду Алматы зацвели галантусы, или, как их называют по-другому, подснежники.
09.03.2023, 18:23 16726
Япония передала Казгидромету оборудование по прогнозированию засухи
Новое оборудование является дополнением к существующему и позволит оперативно формировать прогнозы о наступлении засухи для информирования региональных властей и фермерских хозяйств
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Астана. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Япония и ПРООН передали оборудование для прогнозирования и предупреждения засух Национальной гидрометеорологической службе Казахстана, сообщает пресс-служба программы развития ООН.
Новое оборудование является дополнением к существующему и позволит оперативно формировать прогнозы о наступлении засухи для информирования региональных властей и фермерских хозяйств", - говорится в пресс-релизе.
В Казахстане наряду с митигацией (митигация - уменьшение вероятности наступления рискового события. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY) видится важным работать над проектами по адаптации к изменению климата с тем, чтобы подготовить инфраструктуру и экономику к экстремальным погодным явлениям как следствию климатических изменений. ПРООН в Казахстане вместе с партнерами по развитию продолжит оказывать системную поддержку правительству страны в реализации мер для устойчивого сельского хозяйства, внедрения возобновляемых источников энергии и энергосбережения, сохранения природного капитала и выполнения Казахстаном международных обязательств в области климата", - отметил заместитель постоянного представителя ПРООН в Казахстане Сухроб Ходжиматов.
В свою очередь генеральный директор РГП "Казгидромет" Данара Алимбаева отметила, что сельское хозяйство является климатозависимой отраслью экономики, поэтому в условиях изменения климата и экономической нестабильности агрометеорологическое обслуживание сельскохозяйственных предприятий региона заслуживает особого внимания.
За последние годы в целях расширения перечня продуктов, предлагаемых фермерам и уполномоченным государственным органам, в РГП "Казгидромет" внедряются новые модели агрометеорологического прогнозирования и совершенствуются используемые методы прогнозов, в том числе для диверсификационных культур и прогнозирования засух, помимо оборудования в головном офисе мы также внедряем мобильные приложения, осуществляем плановые выезды по маршрутам для конкретизации полученных данных", - сказала Данара Алимбаева.
В рамках совместного проекта ПРООН "Использование определяемых на национальном уровне вкладов для достижения нулевых выбросов и устойчивого к изменению климата развития в ответ на чрезвычайную климатическую ситуацию", реализуемого при поддержке правительства Японии, также запланированы работы по созданию методик, оцифровке данных и увеличению вычислительной мощности РГП "Казгидромет".
Напомним, летняя засуха в южных и западных регионах Казахстана - довольно частое явление, которое крайне негативно отражается на фермерских хозяйствах и урожае.
Так, в 2021 году в Мангистауской области выдался экстремально засушливый летний период. В результате пострадал ряд регионов на юге и западе страны. Из-за засухи и недостатка кормов массово погибал скот. В некоторых селах верблюдов и лошадей кормили размоченным картоном. В Минсельхозе признали, что не были готовы к засухе, хотя она была ожидаема.
09.03.2023, 16:20 17836
Сенатор заявил о вымирании уникальной породы лошадей в Казахстане
Фото: marchelache.com
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Астана. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане критически сократилась численность единственной в своем роде спортивной породы лошадей - костанайской, заявил депутат сената РК Гауез Нурмухамбетов.
По его словам, численность породы, выведенной на территории РК, находится на критическом уровне. Поголовье составляет всего 47 голов. Еще 20 лет назад их было 337.
В настоящее время предприятие ТОО "Қазақ тұлпары" находится в ведении Министерства сельского хозяйства и специализируется на разведении спортивных лошадей и семеноводстве многолетних и однолетних трав, отметил депутат.
С момента прекращения выделения в 2014 году субсидий на поддержку племенного поголовья, непроведения селекционно-племенной работы на предприятии проведена оптимизация племенного поголовья и приостановлена работа по выведению новой породы лошадей. На сегодня "Қазақ тұлпары" пришло в упадок, а порода утратила свою былую славу", - заявил Нурмухамбетов.
История породы, по словам сенатора, насчитывает 138 лет, но в настоящее время численность породы находится на критически низком уровне.
Преобладает теневой, неуправляемый рынок оборота завезенных лошадей извне, что сказывается на племенном учете и в целом на развитии отечественного коневодства", - подчеркнул депутат.
На ситуацию также повлиял вывоз ценных лошадей спортивного направления иностранцами, работающими в Казахстане.
Пользуясь бедственным положением конников, они скупали лошадей за бесценок", - отметил Нурмухамбетов.
По мнению сенатора, необходимо подготовить пакет законодательных норм для содержания и разведение кустанайской породы лошадей за счет бюджета. Это поможет сохранить лошадей единственной отечественной породы, так как конный завод является единственным государственным конным заводом Казахстана.
Для справки:
Костанайская порода - порода лошадей верхово-упряжного, верхового и степного типов. Выведена в 1951 скрещиванием кобыл казахской породы с жеребцами калмыцкой, донской, стрелецкой, орлово-растончинской, англоарабской и чистокровной верховой пород в Костанайском, Майкольском и Троицком конном заводах. Масть рыжая и гнедая, сообщает Википедия.
Животные крепкой конституции: голова средней величины с широким лбом, грудь глубокая, ноги сухие, костистые, правильно поставленные.
Племенное поголовье костанайской породы сосредоточено на конном заводе "Қазақ тұлпары" в Костанайской области, а также в Павлодарской, Северо-Казахстанской областях.
Ранее сообщалось, что близ поселка Жартас в Карагандинской области погибло около 15 лошадей. По словам местных жителей, животные съели выброшенную свеклу вместе с синтетическими мешками. Животные умирали в страшных муках.
Стоит отметить, что лошадь является достоянием казахского народа и национальным символом Казахстана.
Лошадь всегда считалась не только средством передвижения, но и другом человека. В мировом сообществе разводят около 345 пород лошадей, в странах СНГ - свыше 50 пород, в Казахстане - более 13 пород и породных групп, отмечается на портале agrotnk.kz.
Ученые-селекционеры Казахстана добились значительных успехов в выведении специализированных пород лошадей: кушумская и мугалжарская породы. Кроме того, в Казахстане существует казахская порода лошадей, которая сформировалась на территории страны тысячи лет назад.
Наиболее популярные породы лошадей в Казахстане: кустанайская, адаевская, казахская, джэбе.
Казахи очень ценили и берегли коней, любовно называли их "есті жануар" - "мудрым животным", "тілсіз адам" - "безъязыковым человеком", "человекоподобным зверем". Своих горячо любимых детей называли лошадиными прозвищами: "жеребенок мой", "жеребеночек мой", "құлыным-құлыншағым"; справедливого и честного человека именовали "аргамаком" и самого коня называли человеческими именами, давая теплые человеческие прозвища "қарағым" - "зрачок моих глаз", "шырағым" - "светоч ясный". Также существует множество обычаев и поверий казахов, связанных с конем - царем домашних животных, пишет e-history.kz.
09.03.2023, 09:54 20181
Вспышка бруцеллеза среди животных произошла в Костанайской области
Положительно реагировавшие животные сданы на санитарный убой
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Костанай. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Бруцеллез был выявлен среди крупного рогатого скота в Узункольском районе Костанайской области.
В одном из ТОО Узункольского района при проведении плановых исследований было обнаружено 20 голов, реагировавших положительно на бруцеллез. И 72 головы показали сомнительный результат при исследовании крови. Все положительно реагировавшие животные сданы на санитарный убой, информирует портал agroqogam.kz.
Были отобраны пробы патологического материала в количестве девяти проб с последующим исследованием в областной ветеринарной лаборатории. Если бруцеллез действительно подтвердится, то в данном хозяйстве проведут ограничительные мероприятия с объявлением неблагополучным пунктом по заболеванию.
При проведении исследований 16 голов положительно реагировали на бруцеллез и 17 показали сомнительные результаты, они будут повторно исследованы по истечении 15 календарных дней. На сегодняшний день все больные животные изолированы от основного поголовья для направления их на санитарный убой. Только после всех проверок ветеринарный инспектор Узункольского района решит, открывать карантин или нет", - объяснила заместитель руководителя управления ветеринарии по Костанайской области Айнагуль Кушубенова.
В управлении ветеринарии отметили, что в регионе отмечается ежегодная тенденция снижения уровня зараженности бруцеллезом крупного рогатого скота: в 2021 году - 0,24%, а по итогам 2022 года - 0,20%. Количество неблагополучных пунктов по бруцеллезу крупного рогатого скота по области тоже уменьшается. К примеру, в 2021 году оздоровительные мероприятия проводились в 23 неблагополучных пунктах, в 2022 году оздоровление провели в 13 пунктах.
Напомним, летом прошлого года казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных.
В эксклюзивном интервью KAZAKHSTAN TODAY руководитель Научного центра противоинфекционных препаратов академик, доктор химических наук Александр Иванович Ильин заявил, что "в Казахстане есть 2 ветеринарных препарата, которые готовы к любой биологической угрозе".
07.03.2023, 17:55 29611
Более 460 рогов сайги изъяли у жителя ЗКО
Фото: скриншот из видео Polisia.kz
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Уральск. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - У жителя поселка Чапаево Западно-Казахстанской области изъяли 465 рогов сайги.
Крупную партию дериватов 38-летний житель Акжайыкского района прятал в хозяйственной постройке.
По данному факту начато досудебное расследование.
Проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий по закреплению доказательственной базы и проверки задержанного на причастность к другим аналогичным преступлениям", - сообщает Polisia.kz.
Напомним, ранее браконьеров, истреблявших сайгаков, задержали в Мангистауской области. Преступники нанесли государству ущерб на сумму более 1 млрд тенге.
Отметим, что подобные вещи невозможно измерять деньгами. Урон, нанесенный окружающей среде, не может быть измерен никакими деньгами. Озвученные цифры ущерба никак не отражают истинные масштабы трагедии и нанесенного природе вреда.
04.03.2023, 19:49 42166
Поднялся уровень Аральского моря
Фото: акимат Кызылординской области
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Кызылорда. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - По словам специалистов, в настоящее время уровень воды в Аральском море повысился до 48 см. Об этом сообщили в пресс-службе акима Кызылординской области.
Как сообщил и.о. руководителя Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции Зейнулла Казтоганов, до сих пор объем воды, собранной в Северном Аральском море, снижался с 27,0 млрд кубометров до 18,5 млрд кубометров, а уровень воды до 40,42 мБС (метр Балтийской системы). С октября 2022 года до сегодняшнего дня уровень воды в море повысился до 40,90 мБС, или 48 см, а объем собранной воды составил 19,7 млрд кубометров.
При этом если в прошлом году объем поступившей в Аральское море воды составил 816 миллионов кубометров, то уже за 2 месяца текущего года поступило 803 млн кубометров.
Как сообщалось ранее, премьер-министр поручил новому министру экологии активизировать работу по решению застарелых экологических вопросов, в том числе касающихся Аральского моря.
01.03.2023, 17:47 53811
Смаилов поручил принять более активные меры по озеленению Астаны
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Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова в ходе совещания подчеркнул, что требуется принять более активные меры по озеленению Астаны и динамично наращивать число новых насаждений каждый год, сообщает пресс-служба главы правительства.
Также аким столицы Женис Касымбек доложил о разработке новых программных документов, в том числе генерального плана развития города до 2035 года, программы реновации до 2030 года и единой концепции озеленения.
Он проинформировал о прогнозируемых темпах ввода нового жилья, мерах по решению проблем дольщиков, строительстве ТЭЦ-3 и газовых теплостанций, запуске насосно-фильтровальной станции для производства питьевой воды, проектировании шести электрических подстанций и крупного канализационно-очистного сооружения.
Кроме того, аким рассказал о планах по строительству и ремонту автодорог (30 проектов), запуску движения на мосту через реку Есиль по проспекту Тауелсиздик, обновлению автобусного парка (+400 единиц), реализации проекта LRT, а также открытию новых школ в рамках нацпроекта "Комфортная школа" (24 единицы), медицинских и других объектов социальной инфраструктуры.
Алихан Смаилов подчеркнул важность сохранения в столице высоких темпов жилищного строительства и опережающего развития инженерной инфраструктуры. При этом он обозначил необходимость усилить контроль за соблюдением застройщиками утвержденных норм и законодательства в целом.
Кроме того, на совещании с подробными докладами о реализации инфраструктурных проектов, развитии энерго-, тепло-, водо- и газоснабжения, а также ликвидации незаконных свалок выступили министры индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев, экологии и природных ресурсов - Зульфия Сулейменова и вице-министр энергетики Асет Магауов.
Подводя итоги обсуждения, премьер-министр поручил всем госорганам обеспечить качественное исполнение задач, поставленных главой государства, по своим направлениям.
Ранее на заседании, посвященном развитию столицы, президент Токаев дал ряд поручений по благоустройству Астаны.
28.02.2023, 12:49 59396
Министр экологии прокомментировала продажу собачатины в рестораны Астаны
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Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Информация по поводу продажи собачатины изучается Министерством экологии и природных ресурсов, сообщила в кулуарах правительства глава ведомства Зульфия Сулейменова.
Журналисты спросили министра по поводу информации в социальных сетях о том, что мужчина продает собачье мясо, сообщает inform.kz.
Я буквально на прошлой неделе была в Атырауской области, встречалась с населением, там также поднимался вопрос в части защиты животных, бродячих животных. Мы понимаем, что действительно вызывает обеспокоенность и у населения, и у нас по поводу жестокого обращения и собачатины. Мы уже провели достаточно большую работу с акиматами в части наличия инфраструктур, потребности, ситуации и так далее", - прокомментировала Зульфия Сулейменова.
Она добавила, что в ближайшее время министерство начнет консультации с зоозащитниками и другими представителями гражданского общества, чтобы выработать механизмы, которые будут работать в части реализации закона о защите животных, информирует tengrinews.kz.
Касательно собачатины - мы вопрос изучаем. Но вместе с тем есть моменты, должна быть проведена проверка со стороны санитарно-эпидемиологического контроля. Второй момент в части факта нарушения законодательства - ожидаются меры со стороны МВД. Мы, как уполномоченный орган, который разрабатывал данный законопроект, буквально вчера обсуждали данный вопрос у себя внутри. Я думаю, что в ближайшее время мы свяжемся и с МВД, и Минздравом в части выработки дальнейших мер", - цитирует zakon.kz министра экологии.
Ранее был задержан житель Акмолинской области, промышлявший отловом бродячих собак с дальнейшей реализацией их туш в рестораны.
По данному факту назначены необходимые экспертизы. К расследованию привлечены заинтересованные государственные органы. В соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства иные подробности расследования не разглашаются.
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