В Актау пропала аллея тополей, высаженная в прошлом году

АКТАУ. 23 СЕНТЯБРЯ - Жители Актау возмущены, что высаженная в прошлом году аллея молодых тополей погибла, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Горожане возмутились тем, что высаженные в начале сентября прошлого года зелёные насаждения практически погибли. В живых осталась лишь малая часть, которая постепенно превращается в сухостой, пишет портал Lada.kz

В прошлом году, примерно в это же время или позже, акимат посадил пару десятков саженцев перед "Грин парком", и все тогда возмущались. В акимате объяснили, что задумка специально в этом и по какой-то технологии, если какие-то из саженцев погибнут, им поставщик их заменит бесплатно. Так вот, абсолютно все эти саженцы умерли, но на замену им ничего не посадили, как это было обещано. По факту эта посадка саженцев была выполнена непосредственно перед приездом какого-то высокопоставленного чиновника, и, очевидно, что технология посадки была ни при чём", - пожаловались жители Актау.

По данным издания, большая часть тополей исчезла - их спилили. Кругом остались лишь пустые лунки. Зато туда проложили трубопровод.

Редакция ожидает комментарий от пресс-службы городского акимата.





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