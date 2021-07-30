В акимате отреагировали на жалобы горожан на засыхающие деревья вдоль реки Улкен Алматы

Фото: Управление зеленой экономики Алматы

АЛМАТЫ. 29 ИЮЛЯ - В управлении зеленой экономики в ответ на жалобы горожан в связи с погибающими деревьями вдоль русла реки Улкен Алматы сообщили, что деревья поливаются два раза в неделю и пообещали, что "работа в данном направлении будет усилена", передает KAZAKHSTAN TODAY.

В управлении зеленой экономики прокомментировали, что деревья на данном участке были высажены в ходе компенсационной посадки аппаратом акима Бостандыкского района Алматы.

На сегодняшний день работа производится. Работа будет усилена в данном направлении. Просим отнестись с пониманием, так как на сегодняшний день у нас аномальная жара. Основная часть зеленых насаждений у нас… действительно есть отпад", - прокомментировал представитель управления.

При этом он добавил, что компенсация тех саженцев, которые не приживутся, будет произведена осенью текущего года.

Как сообщалось ранее, в городе вдоль реки Улкен Алматы погибает целая аллея молодых деревьев . Жители города были возмущены тем, что вода находится в шаговой доступности, но полив деревьев не осуществляется.

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