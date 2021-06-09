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В Алматинской области назревает очередной скандал из-за вырубки деревьев

08.06.2021 7264
В Алматинской области назревает очередной скандал из-за вырубки деревьев
АЛМАТЫ. 8 ИЮНЯ - Экоактивист Салтанат Ташенова сообщила о вырубке 150 карагачей по трассе Алматы - Жетыген на территории компании "Шин-Лайн", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Варварство "Шин-Лайна" и акимата Илийского района, который дал разрешение на вырубку 150 здоровых, роскошных деревьев!" - написала Салтанат Ташимова в Facebook.

 
 
В свою очередь, юридический департамент компании "Шин-Лайн" сделал заявление по поводу данной публикации.
 

Обвинения относительно несанкционированной вырубки деревьев на общественной территории вдоль трассы Алматы - Жетыген, в котором в негативных тонах упоминается компания "Шин-Лайн" беспочвенны и имеют явно заказной характер", - говорится в сообщении компании.

 
По словам представителей компании, замена ветхих деревьев является частью проекта по благоустройству участка общественной территории вдоль трассы и промзоны, на участке которой на правах собственности располагаются объекты компании "Шин-Лайн", ее производственные цеха, складские помещения и административные помещения. Проект реализуется совместно с акиматами Алматинской области и Илийского района и имеет все необходимые разрешительные документы. 
 

Проект включает расширение внутренней парковой зоны вдоль территории предприятия. Для жаркого климата предусмотрены теневые зоны - с лиственными породами ценных деревьев, беседками и навесами, с брусчаткой вместо асфальта и водными фонтанами… Также компания инвестирует собственные средства в развитие прилегающей к комплексу территории для того, чтобы неухоженные ранее придорожные участки с аварийными деревьями стали в скором будущем более экологичными и зелеными. В апреле начата компенсационная посадка в соотношении 1 к 10 на основе разрешений и предписаний, полученных от официальных организаций. Более 1200 деревьев высаживается на замену ослабленным и ветхим, чтобы улучшить и озеленить территорию предприятия и общественные территории Илийского района Алматинской области на участках, принадлежащих "КазАвтоЖол" и "ОблАвтоДор" по согласованию с собственниками, акимами районов и области", - сказано в заявлении.

 
Напомним о произошедших ранее скандальных случаях незаконной вырубки деревьев в мегаполисе. Так, одним из самых громких случаев стала незаконной вырубки 13 краснокнижных деревьев возле торгового дома Sulpak. Этот факт вызвал справедливое возмущение общественности. Суд признал виновной дизайнера подрядной компании и приговорил ее к штрафу на сумму более 4 млн тенге.
 
Также алматинцы обеспокоены предстоящей вырубкой деревьев для пробивки проспекта Назарбаева. Более пятисот деревьев придется вырубить и еще 440 пересадить, чтобы пробить проспект Назарбаева до проспекта Достык. 
 
Кроме того, очевидцы сообщили о вырубке трех тополей на пересечении улиц Гагарина и Березовского. В акимате Алматы подтвердили, что вырубка была незаконной. 
 

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