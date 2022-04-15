Для более эффективного результата работа по обработке зеленых насаждений производится в ночное время суток, с 23.00 до 06.00. Данное время является благоприятным периодом для обработки, так как при отсутствии солнечных лучей повышается эффективность воздействия на вредителей", - сообщили в акимате Алматы.
В Алматы началась биообработка зеленых насаждений
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Резкое обмеление Каспия сняли на видео в Актау
Такая же ситуация наблюдается и в городской черте, где вода также значительно отступила от берега", - сообщает издание.
Судя по видео, это район Прикаспийской низменности, Северо-Восточный Каспий. В этом районе характерны очень малый уклон дна и малые глубины. С 2005 года уровень Каспийского моря имеет тенденцию к понижению. И понижение будет продолжаться", - отметили в министерстве.
Мажилисмены призвали провести срочную проверку соблюдения экотребований на мусорных полигонах страны
Приводились различные примеры массового ухудшения самочувствия граждан и появления хронических заболеваний из-за антисанитарии и иных результатов пренебрежения к базовым интересам граждан на доступ к чистому воздуху, питьевой воде или защите от воздействия высоковольтных линий, проложенных посреди жилых домов", - сообщили представители партии в депзапросе.
Свалка прямо граничит с крупным пищевым предприятием, куда зашел иностранный инвестор с условием закрытия полигона. Однако теперь вопрос ставится о репутации и уходе самого инвестора. А свалка продолжает принимать отходы", - говорится в депзапросе.
С покровительства местных чиновников, в нарушение всех требований СанПиН отвозят на свалку ТОО "Горизонт" города Тобыла, что прямо запрещено санитарными требованиями. Оттуда эти отходы разбирают посторонние и неизвестно на что используют, возможно, для питания. Остатки разлагаются, распространяя зловонный запах, собирая крыс и бродячих животных. Здесь незаконная работа свалки угрожает уже не столько бизнесу, сколько здоровью и самочувствию людей", - заметили депутаты.
Уже по этим примерам очевидно, что проблема свалок становится системной. А на фоне массовых весенних разливов и потепления погоды вопрос приобретает уже и эпидемиологическую угрозу", - добавили представители партии.
- Срочно провести проверку соблюдения санэпидтребований полигонами во всех регионах, их защиту от подтоплений и распространения заражений в окружающую среду.
- Привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в неисполнении предписаний госорганов и решений судов, а также закрывавших глаза на систематические нарушения требований СанПиН.
- Поставить вопрос о компенсации полигонами-нарушителями причиненного вреда здоровью местных жителей.
В Алматы появились новые экоавтобусы
Низкопольные трехдверные автобусы экологического класса Евро-5 вместимостью 90 человек оснащены кондиционером, камерами видеонаблюдения, автоматическим голосовым объявлением остановок, датчиком фиксации усталости водителя, видеорегистратором, пандусом для людей с особыми потребностями и другими опциями", - сообщили в акимате Алматы.
Всего до конца первого полугодия парк общественного транспорта получит 300 новых автобусов. Дополнительно в течение года 250 газовых автобусов приобретет частный перевозчик", - сообщили в акимате.
На границе ЗКО и Астраханской области создадут резерват для сайгаков
Мы планируем разработать совместные меры по мониторингу и охране сайгака. В целях сохранения популяции ведется работа по созданию резервата. Его размещение планируется на территории Западно-Казахстанской области. По завершении этих работ с российской стороной мы планируем создать трансграничный комплекс под эгидой ЮНЕСКО", - сказала Сулейманова в ходе 17-го заседания комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации РФ и сенатом парламента Казахстана, который в понедельник и вторник проходит в Астрахани.
В Текели решат проблему хвостохранилища свинцово-цинкового комбината
Глава государства дал ряд поручений, направленных на социально-экономическое развитие моногородов, обеспечение устойчивого функционирования градообразующих предприятий и "якорных" проектов, создание благоприятных условий для развития предпринимательства и привлечения инвесторов. Рекультивация накопленного годами хвостохранилища в моногороде с использованием лучшего международного опыта, который вы представляете, положительно скажется на экологическом климате города. Благодаря этому проекту мы решим накопившуюся с советских времен экологическую проблему, а во-вторых, привлечем инвестиции в регион и создадим новые рабочие места", - сказал аким области Канат Бозумбаев.
Ваше намерение взять на себя дополнительные социальные обязательства по поддержке людей с инвалидностью, построить социальное жилье и спортивные площадки - пример для других инвесторов. Думаю, что это будет проект, который даст большой импульс развитию моногорода с населением около 33 тысяч человек, - отметил Канат Бозумбаев.
Благоустройство хвостохранилища будет осуществляться по согласованию с акиматом Текели. При строительстве горно-обогатительного комбината из местного населения будет задействовано около 400 человек, а при запуске предприятия будет создано 550 постоянных рабочих мест. Мощность проекта достигнет 2,5 млн тонн переработки в год. Запуск завода полного цикла положительно скажется на кардинальном решении экологических проблем Текели", - отметил Атагельдиев.
В Алматы планируют построить дендрарий
Общая площадь арборетума должна составить 57 гектаров. Мы разрабатываем проектно-сметную документацию этого проекта. Вместе с научными специалистами отрабатываем вопрос по посадке деревьев на оползневом склоне для укрепления склона, подведению поливной системы и инженерных сетей. Эти моменты проектируются, и мы планируем, что проект в июле пройдет экспертизу", - цитирует Абдулдаева Tengrinews.kz.
Недавно на одном участке был выявлен факт незаконного сноса яблоневого сада, целевое назначение было - строительство частного жилого дома. На сегодня управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело по статье 340 УК РК (Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников)", - сказал Улан Абдулдаев.
Вырубка проводилась лишь во время комплексного ремонта дворов акиматами районов, что привело к старению и ослаблению зеленого фонда. В последующем при аналогичных объемах и подходах работы останется 30 лет на обновление и уход за деревьями, для того чтобы предотвратить переход ослабленных и здоровых. Для решения данной проблемы необходимо в течение пяти лет произвести работу по вырубке аварийных деревьев в количестве 84 628 штук. Взамен вырубленных деревьев посадить 840 тысяч молодых саженцев", - отметили в управлении.
В Казахстане утвердили перечень крупных загрязнителей окружающей среды
Утвердить прилагаемый перечень пятидесяти объектов I категории, наиболее крупных по суммарным выбросам загрязняющих веществ в окружающую среду на 1 января 2021 года", - сообщается в постановлении.
|
№ п/п
|
Наименование плательщика плат за негативное воздействие на окружающую среду
|
Наименование объекта
|
1
|
2
|
3
|
Производство тепловой и электрической энергии
|
1.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Экибастузская ГРЭС-1 им. Булата Нуржанова"
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Экибастузская ГРЭС-1 им. Булата Нуржанова"
|
2.
|
Акционерное общество "Евроазиатская энергетическая корпорация"
|
Электрическая станция
|
3.
|
Акционерное общество "Станция Экибастузская ГРЭС-2"
|
Акционерное общество "Станция Экибастузская ГРЭС-2"
|
4.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Главная распределительная электростанция Топар"
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Главная распределительная электростанция Топар"
|
5.
|
Акционерное общество "Астана-Энергия"
|
Теплоэлектроцентраль-2
|
6.
|
Акционерное общество "СевКазЭнерго"
|
Акционерное общество "СевКазЭнерго"
|
7.
|
Акционерное общество "Алматинские электрические станции"
|
Теплоэлектроцентраль-3
|
8.
|
Акционерное общество "Жамбылская ГРЭС им. Т.И. Батурова"
|
Акционерное общество "Жамбылская ГРЭС им. Т.И. Батурова"
|
9.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Усть-Каменогорская ТЭЦ"
|
Товарищество с ограниченной ответственностью
|
10.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Степногорская ТЭЦ"
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Степногорская ТЭЦ"
|
11.
|
Акционерное общество "Павлодарэнерго"
|
Теплоэлектроцентраль-3
|
12.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Bassel Group LLS"
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Bassel Group LLS"
|
13.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhmys Energy" (КазахмысЭнерджи)
|
Жезказганская теплоэлектроцентраль
|
14.
|
Акционерное общество "Алматинские электрические станции"
|
Теплоэлектроцентраль-2
|
15.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда Энергоцентр"
|
Теплоэлектроцентраль-3
|
16.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhmys Energy" (КазахмысЭнерджи)
|
Балхашская теплоэлектроцентраль
|
17.
|
Акционерное общество "Астана-Энергия"
|
Теплоэлектроцентраль-1
|
18.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Экибастузтеплоэнерго"
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Экибастузтеплоэнерго"
|
19.
|
Акционерное общество "Атырауская теплоэлектроцентраль"
|
Акционерное общество "Атырауская теплоэлектроцентраль"
|
Производство чугуна, стали и ферросплавов
|
20.
|
Акционерное общество "АрселорМиттал Темиртау"
|
Стальной департамент акционерного общества "АрселорМиттал Темиртау"
|
21.
|
Акционерное общество "Транснациональная компания "Казхром"
|
Аксуский завод ферросплавов
|
22.
|
Акционерное общество "Транснациональная компания "Казхром"
|
Актюбинский завод ферросплавов
|
23.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "KSP Steel"
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "KSP Steel"
|
Добыча сырой нефти и природного газа
|
24.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Тенгизшевройл"
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Тенгизшевройл"
|
25.
|
"Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В."
|
Морской комплекс
|
26.
|
"Норт Каспиан Оперейтинг Компании Н.В."
|
Наземный комплекс
|
27.
|
Акционерное общество "СНПС-Актобемунайгаз"
|
Жанажолский нефтегазоперерабатывающий комплекс
|
28.
|
Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.
|
Месторождение Карачаганак
|
29.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахойл Актобе"
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахойл Актобе"
|
30.
|
Акционерное общество "СНПС-Актобемунайгаз"
|
Нефтегазодобывающее управление "Октябрьскнефть"
|
31.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Жаикмунай"
|
Чинаревское месторождение
|
Производство алюминия
|
32.
|
Акционерное общество "Алюминий Казахстана"
|
Павлодарский алюминиевый завод и теплоэлектроцентраль
|
33.
|
Акционерное общество "Казахстанский электролизный завод"
|
Акционерное общество "Казахстанский электролизный завод"
|
Производство меди
|
34.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "KazakhmysSmelting"
|
Жезказганский медеплавильный завод
|
35.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "KazakhmysSmelting"
|
Балхашский медеплавильный завод
|
Производство продуктов нефтепереработки
|
36.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"
|
37.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырауский нефтеперерабатывающий завод"
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырауский нефтеперерабатывающий завод"
|
38.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "ПетроКазахстан Ойл Продактс"
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "ПетроКазахстан Ойл Продактс"
|
Производство свинца, цинка и олова
|
39.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Казцинк"
|
Усть-Каменогорский металлургический комплекс
|
Добыча железной руды
|
40.
|
Акционерное общество "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение"
|
Рудненская площадка
|
41.
|
Акционерное общество "Транснациональная компания "Казхром"
|
Донской горно-обогатительный комбинат
|
Производство продуктов химической промышленности
|
42.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Казфосфат"
|
Новоджамбульский фосфорный завод
|
Производство цемента, извести и штукатурки
|
43.
|
Акционерное общество "Карцемент"
|
Акционерное общество "Карцемент"
|
44.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Бухтарминская цементная компания"
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Бухтарминская цементная компания"
|
45.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Гежуба Шиели Цемент"
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Гежуба Шиели Цемент"
|
46.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Стандарт Цемент"
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Стандарт Цемент"
|
47.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Alacem" (Алацем)
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Alacem" (Алацем)
|
48.
|
Акционерное общество "Шымкентцемент"
|
Акционерное общество "Шымкентцемент"
|
49.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "ПК "Цементный завод Семей"
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "ПК "Цементный завод Семей"
|
Производство карбида кальция
|
50.
|
Акционерное общество "Темиртауский электрометаллургический комбинат"
|
Химико-металлургический заводСкачать
Вырубка яблоневых садов в Алматы: возбуждено уголовное дело
В ходе мониторинга социальных сетей была обнаружена информация касательно вырубки яблоневых садов по адресу: Медеуский район, ул. Обсерватория, 5А. Сотрудники управления зеленой экономики города Алматы совместно с управлением полиции Медеуского района, а также специализированной природоохранной прокуратурой оперативно выехали на место. В ходе выезда факт вырубки 21 дерева яблоневых пород подтвердился. В связи с чем был составлен акт обследования, подсчитан ущерб в 500 МРП и направлено письмо в департамент полиции для принятия соответствующих мер", - сообщили в управлении зеленой политики города.
По правилам защиты зеленых насаждений при полном признании вины по заведенному делу за такое нарушение предусмотрена компенсационная посадка в количестве 1050 деревьев на землях общего пользования", - напомнили в управлении.
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