В Алматы ожидаются неблагоприятные метеорологические условия

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Караганда. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В страшных муках умирают лошади близ поселка Жартас в Карагандинской области. По подсчетам акимата, погибло 6 лошадей, владельцы говорят о 15, сообщает - В страшных муках умирают лошади близ поселка Жартас в Карагандинской области. По подсчетам акимата, погибло 6 лошадей, владельцы говорят о 15, сообщает "Пятый канал"





По словам местных жителей, животные съели выброшенную свеклу вместе с синтетическими мешками.





Местный житель Григорий Павловский показал свалку, где лежат десятки тонн свеклы в мешках. По его словам, травы сейчас нет и животные приходят сюда в поисках пищи. В итоге животные съедают свеклу вместе с мешками, синтетическую ткань они разжевать не могут, желудки забиваются и лошади мучительно умирают. Хозяевам ничего не остается, как зарезать их. Григорий уже потерял четырех лошадей и пытается выходить пятую.





Утром приехал, смотрю - труп лошади. Вскрыл, там кишки забиты мешками", - рассказал он.









В акимате заявили, что владельцы погибших лошадей виноваты сами, что не следят за своим скотом. Мешки со свеклой находятся на официальном полигоне твердых бытовых отходов, выбросили их с овощехранилища. Кроме того, лошади относятся к другому поселку и пастись здесь не должны.





Лошади из Северо-Западного поселка находились на территории Карагандинского сельского округа, на территории ТБО, это даже не пастбище, и кушали мусор. Официальный земельный акт у нас есть на право землепользования, здесь указано - устройство полигона ТБО. То есть дело в том, что лошади беспризорно гуляли", - сказал аким Карагандинского сельского округа Владислав Кирей.





Однако местные жители уверяют, что на мусорном полигоне нет забора, и требуют от акимата огородить территорию. В областном департаменте экологии подтвердили, что полигон ТБО должен быть огорожен, это ответственность акимата.





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Стоит отметить, что лошадь является достоянием казахского народа. Лошадь можно по праву назвать национальным символом Казахстана. Лошадь всегда считалась не только средством передвижения, но и другом человека.





В мировом сообществе разводят около 345 пород лошадей, в странах СНГ - свыше 50 пород, в Казахстане - более 13 пород и породных групп, отмечается на портале agrotnk.kz





Ученые-селекционеры Казахстана добились значительных успехов в выведении специализированных пород лошадей: кушумская и мугалжарская породы. Кроме того, в Казахстане существует казахская порода лошадей, которая сформировалась на территории страны тысячи лет назад. Наиболее популярные породы лошадей в Казахстане: кустанайская, адаевская, казахская, джэбе.



