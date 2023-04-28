В Казахстане растет смертность из-за грязного воздуха - экологи
Бишкек. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане растет смертность среди населения из-за грязного атмосферного воздуха, заявила глава Ассоциации экологических организаций Казахстана Айгуль Соловьева на Международной конференции по здравоохранению в Бишкеке.
Эксперт отметила, что воздействие на здоровье загрязненного воздуха может включать затруднение дыхания, одышку, кашель, астму, ухудшение существующих респираторных, сердечных заболеваний и рак легких, сообщает Zakon.kz.
По последним исследованиям Всемирного банка, загрязнение воздуха только в четырех областях Казахстана - Алматинской, Карагандинской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской ежегодно вызывает:
- 1016 новых случаев хронического бронхита;
- 2040 госпитализаций;
- 40 400 обращений за скорой медицинской помощью;
- 2848 преждевременных смертей;
- 2665 смертей от сердечно-легочных заболеваний;
- 183 смерти от рака легких.
Ущерб из-за воздействия загрязненного воздуха на здоровье населения, по данным 2011 года, составил: в Алматы 486 млн долларов, Павлодаре - 181 млн долларов, Усть-Каменогорске - 157 млн долларов, Темиртау - 154 млн долларов. Республиканский ущерб из-за болезней, вызванных загрязнением воздуха, составляет 2,5 млрд долларов ежегодно", - сказала Айгуль Соловьева.
По мнению эксперта, предоставление населению качественной и достоверной экологической информации должно стать одним из основных направлений политики в области охраны окружающей среды.
За последние пять лет стабильно высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха наблюдается в Алматы, Астане, Караганде, Жезказгане и Темиртау. К слову, шахтерская столица Казахстана оказалась на 23-м месте в мировом рейтинге городов с самым загрязненным воздухом. Индекс загрязнения воздуха в Караганде составил 77,8", - пишет сайт.
Напомним, президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения. Он подчеркнул, основными причинами загрязненного воздуха в городе являются транспорт и уплотняющая застройка.
Депутат Закиржан Кузиев отметил, что власти Алматы должны признать загрязнение воздуха главной проблемой в городе. По его словам, экоактивисты утверждают, что правдивые статистические данные не разглашаются. Он отметил, что основным загрязнителем воздушного бассейна города Алматы является автотранспорт. В Алматы ежедневно курсирует более 700 тысяч автомобилей.
Казахстанцы создали петицию о признании в Алматы экологической катастрофы.