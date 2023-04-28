В Казахстане растет смертность из-за грязного воздуха - экологи

Постановление не вступило в законную силу

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Усть-Каменогорск. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Суд района Алтай ВКО рассмотрел материалы по протесту специализированного природоохранного прокурора области на постановление главного государственного экологического инспектора, которым ГОК "Алтай" ТОО "Казцинк" привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 328 Кодекса РК об административных правонарушениях, - Суд района Алтай ВКО рассмотрел материалы по протесту специализированного природоохранного прокурора области на постановление главного государственного экологического инспектора, которым ГОК "Алтай" ТОО "Казцинк" привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 328 Кодекса РК об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба суда района Алтай.





Постановлением инспектора ТОО "Казцинк" признано виновным по части 1 статьи 328 КоАП с наложением взыскания в виде административного штрафа в размере 256 615 тенге.





Специализированный природоохранный прокурор ВКО обратился в суд с протестом об изменении постановления ввиду неправильного исчисления суммы штрафа.





На основании акта проверки в отношении ГОК "Алтай" ТОО "Казцинк" проведен профилактический контроль и надзор ТОО за период с 28.11.2020 года по 22.07.2022 года.





Вина ТОО в совершении правонарушения доказана материалами дела и не оспаривается правонарушителем.





На судебном заседании прокурор, поддержав доводы протеста, просил увеличить сумму штрафа с 256 615 тенге до 11 824 241 тенге. В судебном заседании представители уполномоченного органа просили постановление инспектора оставить без изменения.





Постановлением суда района Алтай от 20 апреля 2023 года протест специализированного природоохранного прокурора Восточно-Казахстанской области удовлетворен.





Постановление инспектора о привлечении к административной ответственности горно-обогатительного комплекса "Алтай" ТОО "Казцинк" по части 1 статьи 328 КоАП изменено, назначенный штраф к горно-обогатительному комплексу "Алтай" ТОО "Казцинк" в сумме 256 615 тенге увеличен до 44 824 241 тенге.





Постановление не вступило в законную силу.