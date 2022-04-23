В озерах СКО погибло 150 кг карася

ПЕТРОПАВЛОВСК. 22 АПРЕЛЯ - В озере Пруд у села Пресновки Кызылжарского района погибло 150 кг карася, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Второй факт гибели рыбы зарегистрировали в озере Логовом у села Арыкбалык Айыртауского района. Оба водоема находятся в резервном фонде рыбохозяйственных водоемов.
Для выяснения причины гибели рыб на место выехала рабочая группа в составе сотрудников департамента экологии, Есильской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, управления природных ресурсов и регулирования природопользования и ветеринарной службы районов. Произведен осмотр озера, отобраны пробы воды и тушки мертвой рыбы для проведения лабораторных анализов. Акиматы сельских округов организовали сбор и утилизацию погибшей рыбы", - сообщили в департаменте экологии.
Ранее в Павлодарской области на реке Ильюшке, расположенной вблизи села Кызылжар города Аксу, погибла рыба. Вес снулой рыбы составил 25 килограммов.
18 апреля в СКО произошла массовая гибель рыбы на озере Бугровом, расположенном в 100 метрах западнее села Бугрового в Кызылжарском районе.
В начале апреля в Туркестанской области на берегу Шардаринского водохранилища зафиксировали массовую гибель рыбы. Погибли карась и сазан.