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В Темиртау грязные массы отходов с электростанции попали в реку Нура

13.02.2020, 10:35 8857
В Темиртау грязные массы отходов с электростанции попали в реку Нура
Караганда. 13 февраля. Kazakhstan Today – В Темиртау произошла утечка отходов государственной районной электростанции в реку Нуру, передает Kazakhstan Today.
 
В результате происшествия, Нура окрасились в серо-молочный цвет. Утечка смеси случилась на золоотвале ГРЭС-1: из-за давления снега и льда там обрушилась стенка старого колодца, сообщает телеканал КТК
 
На место происшествия выехала специальная комиссия. После завершения необходимых экспертиз, будет определен ущерб, нанесенный экологии. Специалисты отобрали пробы. Начата внеплановая проверка и на самом предприятии.
 

В настоящее время силами самой компании утечка устранена. На сегодняшний день данные работы у них продолжаются, завершают. Колодец я лично не видел, но он глубокий. Сегодня у них там водолазы, сказали, будут до конца работы укреплять, вот эти все работы проводить", - рассказал заместитель руководителя департамента экологии по Карагандинской области Алибек Бекмухаметов.


 

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