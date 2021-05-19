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В ЗКО при утилизации мертвых животных захоронили живых сайгаков

18.05.2021 13069
УРАЛЬСК. 18 МАЯ - При утилизации мертвых туш животных, погибших в Западно-Казахстанской области были заживо захоронены сайгаки, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Сбор и утилизация погибших животных проводились акиматом Тауского сельского округа на нескольких участках.
 

То, что произошло, крайне неприемлемо. Поэтому мы намерены ходатайствовать в ДВД для проведения тщательного расследования по данному факту. По итогам те, кто допустил такое халатное отношение к невинным животным, должны быть призваны к ответственности. Со своей стороны, как неравнодушный к животным человек, надеюсь, что по правонарушению решение будет найдено в кратчайшие сроки", - написала пресс-секретарь Минэкологии Самал Ибраева на своей странице в Facebook. 

 
Напомним, в Западном Казахстане произошел массовый падеж сайгаков. Около 350 особей погибли по неизвестной причине. 
 
По предварительным данным, одна из причин гибели сайгаков может быть связана с неблагоприятными погодными условиями (проливные дожди и гроза с молнией) в данной местности, так как на тушах имеются следы поражения разрядом молнии. 
 
17 мая по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев посетил с рабочей поездкой Западно-Казахстанскую область. В ходе поездки он обсудил с учеными, экологами и местными жителями охрану сайгаков на пути их миграции. 
 

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