Юрист: стройка на Малом Талдыколе будет приостановлена

НУР-СУЛТАН. 27 ОКТЯБРЯ - Казахстанские мажилисмены обеспокоены выводом земель лесного фонда для различных хозяйственных целей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Соответствующий депутатский запрос озвучил сегодня на заседании мажилисмен Елдос Абаканов.

В последние годы участились случаи вывода земель лесного фонда для различных хозяйственных целей. В то же время возмещение потери лесохозяйственного производства лесных культур осуществляется только в двукратном размере. Возникает резонный вопрос: а не кощунство ли это, когда вместо многолетних деревьев будут посажены молодые саженцы? Приживутся ли эти деревья, восстановят ли таким образом объем потерянного леса, и кто это будет контролировать? В этой связи считаю, что необходимо прекратить практику выделения земель для добычи различных полезных ископаемых в лесных территориях. Это в первую очередь несет отрицательный экологический эффект. При такой системе управления возникает риск исполнения поручений главы государства по посадке более 2 миллиардов деревьев в лесном фонде, что запланировано в Дорожной карте по исполнению Предвыборной программы партии Nur Otan до 2025 года "Путь перемен: достойную жизнь каждому!" - отметил депутат.

Он напомнил, что сегодня в стране действует двухуровневая система управления государственным лесным фондом: отдельно на республиканском уровне и отдельно на уровне областных акиматов. Нарушение и разделение целостности управления лесным хозяйством в Казахстане берет начало с 2000 годов, когда от лесхозов были отделены цеха промышленного производства, которые через несколько лет после их объединения на уровне областей были признаны банкротами и просто исчезли из виду. Вместе с этим постановлением правительства от 8 октября 2003 года 124 единиц государственных учреждении по охране лесов и животного мира были переданы в коммунальную собственность в ведение акимов областей, одновременно с передачей функций по ведению лесного хозяйства.

К сожалению, данная мера привела к расстройству налаженной системы лесоуправления и единой научно-технической политики в лесном хозяйстве", - резюмировал Абаканов.

По его словам, анализ состояния лесного хозяйства в период с 2003 по 2018 годы, проведенный экспертами ООН в Казахстане, показал, что существенного улучшения в состоянии лесного хозяйства республики не наблюдалось.

На сегодня численность лесной охраны и материально-техническое оснащение лесхозов осталось на прежнем уровне и не соответствует утвержденным нормативно-правовым актам. Заработная плата лесников остается на самом низком уровне в республике. Оценка профессионального уровня образования работников лесных учреждений показывает, что количество специалистов с профильным образованием составляет всего 33%, в том числе с высшим - 10% и со средне-специальным - 23%".

По мнению мажилисмена, остро назрел вопрос принятия новой государственной политики в сфере лесного хозяйства, которая должна быть направлена на концептуальный пересмотр, уточнение и расширение задач обеспечения сохранности биологического разнообразия лесных экосистем на принципах устойчивого развития.

Для этого Абаканов предлагает:

- вернуть под управление Министерства экологии, геологии и природных ресурсов 124 единиц государственных учреждении по охране лесов и животного мира переданных в акиматы областей;

- провести анализ существующей лесной политики и пересмотреть его с учетом формирования экологического лесного хозяйства на основе перехода от ресурсно-сырьевого принципа использования лесных ресурсов к эколого-экономическому и принять меры по остановке варварского освоения лесов с целью добычи полезных ископаемых;

- обеспечить формирование высококвалифицированного кадрового потенциала за счет организации качественных условий труда, повышение заработной платы и соответствующего "социального пакета".