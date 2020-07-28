За неделю в Минэкологии поступило 376 обращений по стихийным свалкам

Алматы. 27 июля. Kazakhstan Today - 376 обращений поступило на "горячую" линию Министерства экологии по стихийным свалкам за первую неделю, передает Kazakhstan Today.

Больше всего сообщений о мусорных свалках пришло из Алматинской (61) и Карагандинской (41) областей, а также Алматы (47). В "пятерку" лидеров по количеству обращений от граждан также входят Актюбинская (35) и Восточно-Казахстанская (32) области. Из 376 обращений 269 касались жалоб на стихийные свалки и 107 - по переполненным контейнерам", - сообщили в Минэкологии.

Сообщается, что по состоянию на 26 июля совместно с местными исполнительными органами ликвидировано 132 свалки.

Работы в этом направлении продолжаются. После поступления обращения информация тут же отправляется в местные департаменты экологии, акиматы и службы МВД РК, на место для проверки сразу выезжают специалисты и на месте принимают меры, виновных наказывают, в том числе с помощью штрафных санкций", - уточнили в ведомстве.

Напомним, номер "горячей" линии Минэкологии : +7 (775) 952-49-00. По этому номеру на ватсап любой житель Казахстана может отправить информацию о стихийных свалках в его городе или посёлке, в том числе подтверждающие фотографии и видео.

Мы обращаемся ко всем жителям страны не оставаться равнодушными и сразу сообщать на нашу "горячую" линию обо всех фактах стихийных свалок в вашем районе или переполненных контейнерах, самим сделать замечание, вызвать полицию. Только вместе мы сможем навести порядок в этой сфере", - отметил вице-министр экологии Ахметжан Примкулов.

Кроме того, Министерство экологии, начиная с этих выходных, запустило общественные рейды по национальным паркам и зонам отдыха. Это позволит вести мониторинг ситуации по охране природы на местах и оперативно принимать необходимые меры, в том числе применять штрафные санкции к нарушителям. Однако, для изменения ситуации нужно в целом поднимать уровень экологической культуры населения, отметили в Минэкологии.





Как сообщалось ранее, Минэкологии начало системную работу по стихийным свалкам.





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