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За неделю в Минэкологии поступило 376 обращений по стихийным свалкам

27.07.2020, 11:28 5644
За неделю в Минэкологии поступило 376 обращений по стихийным свалкам
Алматы. 27 июля. Kazakhstan Today - 376 обращений поступило на "горячую" линию Министерства экологии по стихийным свалкам за первую неделю, передает Kazakhstan Today. 
 

Больше всего сообщений о мусорных свалках пришло из Алматинской (61) и Карагандинской (41) областей, а также Алматы (47). В "пятерку" лидеров по количеству обращений от граждан также входят Актюбинская (35) и Восточно-Казахстанская (32) области. Из 376 обращений 269 касались жалоб на стихийные свалки и 107 - по переполненным контейнерам", - сообщили в Минэкологии.

 
Сообщается, что по состоянию на 26 июля совместно с местными исполнительными органами ликвидировано 132 свалки. 
 

Работы в этом направлении продолжаются. После поступления обращения информация тут же отправляется в местные департаменты экологии, акиматы и службы МВД РК, на место для проверки сразу выезжают специалисты и на месте принимают меры, виновных наказывают, в том числе с помощью штрафных санкций", - уточнили в ведомстве.

 
Напомним, номер "горячей" линии Минэкологии: +7 (775) 952-49-00. По этому номеру на ватсап любой житель Казахстана может отправить информацию о стихийных свалках в его городе или посёлке, в том числе подтверждающие фотографии и видео.
 

Мы обращаемся ко всем жителям страны не оставаться равнодушными и сразу сообщать на нашу "горячую" линию обо всех фактах стихийных свалок в вашем районе или переполненных контейнерах, самим сделать замечание, вызвать полицию. Только вместе мы сможем навести порядок в этой сфере", - отметил вице-министр экологии Ахметжан Примкулов.

 
Кроме того, Министерство экологии, начиная с этих выходных, запустило общественные рейды по национальным паркам и зонам отдыха. Это позволит вести мониторинг ситуации по охране природы на местах и оперативно принимать необходимые меры, в том числе применять штрафные санкции к нарушителям. Однако, для изменения ситуации нужно в целом поднимать уровень экологической культуры населения, отметили в Минэкологии.

Как сообщалось ранее, Минэкологии начало системную работу по стихийным свалкам.

 

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