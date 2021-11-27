МНЭ: с 1 января 2022 года иностранные интернет-компании будут платить НДС в бюджет РК

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НУР-СУЛТАН. 26 НОЯБРЯ - С 1 января 2022 года вступают в силу нормы Налогового кодекса об обязательствах иностранных интернет-компаний по уплате НДС по реализованным товарам, оказанным услугам физическим лицам, находящимся на территории Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Министерство национальной экономики сообщает, что все иностранные компании, которые реализуют услуги и товары через онлайн-платформы, будут обязаны платить НДС в бюджет Казахстана.

Ставка НДС составляет 12% с суммы реализованных товаров и услуг. Казахстанских плательщиков это не коснется, подчеркнули в ведомстве.

Порядок уплаты будет очень простым. Компании не будут вставать на налоговый учет. В упрощенном порядке они направляют письмо в налоговые органы и уведомляют о готовности платить НДС", - сообщил вице-министр МНЭ Азамат Амрин.

Администрирование осуществляется на основании данных банков второго уровня о суммах, переведенных в разрезе иностранных интернет-компаний.

В целях администрирования предлагается установить понятие Merchant ID или MID, который является уникальным набором символов, идентифицирующих иностранную компанию как получателя платежа и/или перевода денег с использованием платежных систем.

Merchant ID является одним из реквизитов, представляемых иностранными интернет-компаниями, по которым банки будут идентифицировать соответствующие платежи и переводы денег.

Это международная практика. При рассмотрении вопроса был изучен международный опыт как стран Европы, так и опыт ближайших соседей - России и Беларуси.

Согласно прогнозам МНЭ, поступления в бюджет за счет этого НДС в год составят два миллиарда тенге.