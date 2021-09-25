Более 246 млрд тенге вернули казахстанцы в ЕНПФ

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НУР-СУЛТАН. 24 СЕНТЯБРЯ - Казахстанцы вернули в ЕНПФ свыше 246 миллиардов тенге, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

По состоянию на 23 сентября 2021 года ЕНПФ исполнено 438 834 заявлений вкладчиков (получателей) на использование пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий. На спецсчета казахстанцев, открытые в банках-уполномоченных операторах, ЕНПФ переведено свыше 1,8 трлн тенге . Средняя сумма единовременных пенсионных выплат составила 4,2 млн тенге", - сообщили в пресс-службе ЕНПФ.

Отмечается, что больше всего исполненных заявлений направлено жителями Алматы (16,9%), Мангистауской области (14,0%) и Нур-Султана (12,9%).

На сегодняшний день уполномоченными операторами, принимающими заявления на использование части пенсионных накоплений, являются АО "Жилищный строительный сберегательный банк " Отбасы банк ", АО "Народный банк Казахстана", АО "Altyn Bank", АО "Банк ЦентрКредит" и АО "Банк Фридом Финанс Казахстан". Значительная часть исполненных заявлений была подана через АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" (95,1% от общего числа исполненных заявлений), далее следует АО "Народный банк Казахстана" (3,8%), АО "Банк "ЦентрКредит" (1,0%), АО "Altyn Bank" (0,04%) и АО "Банк Фридом Финанс Казахстан" (0,02%).

После поступления единовременной пенсионной выплаты на спецсчет, открытый у уполномоченного оператора (АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"), получатель предоставляет уполномоченному оператору документы, подтверждающие целевое назначение единовременных пенсионных выплат в течение 45 рабочих дней с даты их поступления, а по другим уполномоченным операторам - в течение трех рабочих дней. В случае непредоставления уполномоченному оператору подтверждающих документов в установленный срок эти средства подлежат возврату в ЕНПФ. Получатель также может вернуть в ЕНПФ переведенную сумму, не дожидаясь указанного срока, подав уполномоченному оператору соответствующее заявление, которое уполномоченный оператор должен исполнить в течение трех рабочих дней с даты получения заявления на возврат от получателя", - напомнили в пресс-службе.

По данным ЕНПФ, на индивидуальные пенсионные счета (ИПС) вкладчиков (получателей) от уполномоченных операторов возвращено 240,7 млрд тенге в связи с тем, что единовременные пенсионные выплаты казахстанцами не были использованы в установленные сроки, по заявлению заявителя и иным причинам.

Также ЕНПФ исполнено 43 453 заявления на лечение на общую сумму 40,1 млрд тенге. При этом средняя сумма изъятия составляет 0,9 млн тенге.

Вместе с тем на ИПС вкладчиков (получателей) в ЕНПФ вернулось 6,1 млрд тенге от уполномоченного оператора (АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"), данные средства не были использованы в установленные сроки по заявлению заявителя и иным причинам", - проинформировали в фонде.

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