Более 246 млрд тенге вернули казахстанцы в ЕНПФ

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По состоянию на 23 сентября 2021 года ЕНПФ исполнено 438 834 заявлений вкладчиков (получателей) на использование пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий. На спецсчета казахстанцев, открытые в банках-уполномоченных операторах, ЕНПФ переведено свыше 1,8 трлн тенге. Средняя сумма единовременных пенсионных выплат составила 4,2 млн тенге", - сообщили в пресс-службе ЕНПФ.
Отмечается, что больше всего исполненных заявлений направлено жителями Алматы (16,9%), Мангистауской области (14,0%) и Нур-Султана (12,9%).
На сегодняшний день уполномоченными операторами, принимающими заявления на использование части пенсионных накоплений, являются АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк", АО "Народный банк Казахстана", АО "Altyn Bank", АО "Банк ЦентрКредит" и АО "Банк Фридом Финанс Казахстан". Значительная часть исполненных заявлений была подана через АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" (95,1% от общего числа исполненных заявлений), далее следует АО "Народный банк Казахстана" (3,8%), АО "Банк "ЦентрКредит" (1,0%), АО "Altyn Bank" (0,04%) и АО "Банк Фридом Финанс Казахстан" (0,02%).
После поступления единовременной пенсионной выплаты на спецсчет, открытый у уполномоченного оператора (АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"), получатель предоставляет уполномоченному оператору документы, подтверждающие целевое назначение единовременных пенсионных выплат в течение 45 рабочих дней с даты их поступления, а по другим уполномоченным операторам - в течение трех рабочих дней. В случае непредоставления уполномоченному оператору подтверждающих документов в установленный срок эти средства подлежат возврату в ЕНПФ. Получатель также может вернуть в ЕНПФ переведенную сумму, не дожидаясь указанного срока, подав уполномоченному оператору соответствующее заявление, которое уполномоченный оператор должен исполнить в течение трех рабочих дней с даты получения заявления на возврат от получателя", - напомнили в пресс-службе.
По данным ЕНПФ, на индивидуальные пенсионные счета (ИПС) вкладчиков (получателей) от уполномоченных операторов возвращено 240,7 млрд тенге в связи с тем, что единовременные пенсионные выплаты казахстанцами не были использованы в установленные сроки, по заявлению заявителя и иным причинам.
Также ЕНПФ исполнено 43 453 заявления на лечение на общую сумму 40,1 млрд тенге. При этом средняя сумма изъятия составляет 0,9 млн тенге.
Вместе с тем на ИПС вкладчиков (получателей) в ЕНПФ вернулось 6,1 млрд тенге от уполномоченного оператора (АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"), данные средства не были использованы в установленные сроки по заявлению заявителя и иным причинам", - проинформировали в фонде.
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