Нур-Султан. 30 октября. Kazakhstan Today - Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) выплатил 57 млрд тенге вкладчикам Банка Астаны, Qazaq Banki и Эксимбанка. Вместе с тем в банки-агенты пока еще не обратились 220 тыс. вкладчиков указанных финансовых учреждений, передает Kazakhstan Today.

КФГД уже погасил 99% от первоначальной суммы обязательств перед вкладчиками АО "Банк Астаны" , АО "Qazaq Banki" и АО "Эксимбанк Казахстан" - было выплачено более 57 млрд тенге. Однако в банках-агентах еще ожидают 220 тыс. человек - на них приходится 1% от суммы обязательств, которая пока остается невостребованной", - сообщили в пресс-службе КФГД.

В частности, по информации фонда, 155 вкладчиков АО "Эксимбанк Казахстан", которые пока не обратились за возмещением от КФГД, могут это сделать до 5 ноября в отделениях АО "Казпочта" в городах Нур-Султане, Алматы, Караганде, Павлодаре, Петропавловске. Начиная с 6 ноября, вкладчики смогут подать заявления на выплату возмещения непосредственно в КФГД - в офисах фонда в Алматы и Нур-Султане или отправить документы почтой.

У вкладчиков АО "Qazaq Banki" и АО "Банк Астаны" есть два и три месяца соответственно, чтобы подать заявление и получить выплату в банке-агенте в своем городе.

Вкладчики АО "Qazaq Banki" могут подать заявление и получить выплату в банке-агенте ДО АО "Банк ВТБ (Казахстан)" до 24 декабря текущего года. Вкладчики АО "Банк Астаны" - в АО "Евразийский банк" до 26 января 2020 года.

Чтобы получить возмещение в АО "Казпочта" или в банке-агенте, требуется только два документа: заявление и документ, удостоверяющий личность. Допускается и подача заявления по доверенности.

При этом в КФГД отметили, что число обращений в банки-агенты остается невысоким из-за небольших остатков на счетах. В АО "Банк Астаны" каждый второй клиент имел на счете остаток менее 500 тенге, в АО "Qazaq Banki" и АО "Эксимбанк Казахстан" - каждый третий.

Мы провели огромную работу совместно с нашим колл-центром и Евразийским банком и видим результаты: вкладчики обращаются в банки-агенты и получают деньги. Например, с начала октября Евразийский банк принимал в среднем по 42 заявления от вкладчиков Банка Астаны ежедневно, Банк ВТБ (Казахстан) - по два заявления от вкладчиков Qazaq Banki. Средняя сумма депозитов, за возмещением которых обращаются сейчас, составляет 8 тыс. тенге - в Банке Астаны, 36 тыс. тенге - в Qazaq Banki. Поэтому мы продлевали соглашения с банками-агентами в июне-июле, и продолжаем активно сотрудничать с ними, чтобы обеспечить максимальный комфорт и удобство для вкладчиков - это может быть реализовано только на базе банковской инфраструктуры, филиальной сети и сервиса", - прокомментировал председатель Казахстанского фонда гарантирования депозитов Акылжан Баймагамбетов.

Отмечается, что в "Эксимбанк Казахстан" последнее заявление о выплате пришлось на 18 июня, несмотря на то, что невостребованными остаются крупные депозиты - средний невостребованный депозит составляет 24 тыс. тенге. Всего невостребованной остается сумма 1,5 млн тенге. 99% от первоначальной суммы обязательств перед вкладчиками уже исполнено.

Из 286 тыс. вкладчиков Qazaq Banki, Банка Астаны и Эксимбанка 284 тысячи человек уже вернули свои деньги полностью, с вознаграждением или могут обратиться за выплатой в любой момент. Это говорит об эффективности системы гарантирования депозитов в Казахстане. В Казахстане сумма возмещения имеет предел - но это общепринятая практика в мире. Мы видим, что уровень защиты депозитов высокий и сейчас гарантия в полном объеме покрывает 99,8% вкладов", - отметил Акылжан Баймагамбетов.

В пресс-службе также проинформировали, что в трех ликвидируемых банках всего 1,5 тыс. вкладчиков имели депозиты сверх максимальной гарантируемой суммы. КФГД выплачивает таким вкладчикам возмещение на максимальную сумму гарантии. Обязательство выплатить вкладчикам деньги сверх гарантируемой суммы признали ликвидационные комиссии АО "Банк Астаны", АО "Qazaq Banki" и АО "Эксимбанк Казахстан".

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