Инвестдоход ЕНПФ снизился почти на 5% за год

Фото: Atameken Business Channel

Нур-Султан. 31 мая. Kazakhstan Today - Инвестиционный доход Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) снизился почти на 5% за год, в то же время пенсионные активы приблизились к 10 трлн тенге, передает Kazakhstan Today.

За четыре месяца текущего года чистый инвестиционный доход ЕНПФ составил 172,4 млрд тенге - на 4,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (181,1 млрд тенге). Больше всего поступлений было получено за счёт вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещённым вкладам и операциям "обратное РЕПО" - 214,3 млрд тенге, пишет finprom.kz

Второе место в структуре приходится на доходы от внешнего управления: 5,4 млрд тенге, доля от чистого дохода составила 3,1%. Прочие доходы равны 3 млрд тенге.

При этом четвёртый месяц подряд фиксируются убытки от рыночной переоценки ценных бумаг и от переоценки иностранной валюты. За январь-апрель текущего года общая сумма убытков составила 50,3 млрд тенге, из них убытки от рыночной переоценки ценных бумаг - 29,5 млрд тенге (годом ранее зафиксирован доход в размере 21,3 млрд тенге), убытки от переоценки иностранной валюты - 20,8 млрд тенге.

На текущий момент пенсионными активами управляет Нацбанк; ЕНПФ, в свою очередь, выступает в качестве оператора, который информирует вкладчиков о состоянии их накоплений. В конце апреля текущего года председатель Банка развития Казахстана Болат Жамишев высказался об ошибке создания ЕНПФ . По его мнению, сейчас Единый пенсионный фонд следует наделить полномочиями по контролю за эффективностью управления пенсионными активами.

По данным аналитиков, общая сумма пенсионных активов на конец апреля 2019 года составила 9,9 трлн тенге, увеличившись на 21,2% год-к-году. Основная доля в инвестиционном портфеле ЕНПФ приходится на ГЦБ РК: 42,1%, или 4,2 трлн тенге (годом ранее - 45,5%, или 3,7 трлн тенге). ЦБ организаций РК и ГЦБ иностранных государств равны 2,9 трлн и 1,5 трлн тенге соответственно, доля - 28,9% и 15,1%. Депозиты в структуре инвестиционного портфеля ЕНПФ составили 6,8%, или 717,9 млрд тенге.

В свою очередь, активы, находящиеся во внешнем управлении, по-прежнему занимают менее 1%, а точнее 0,9%, или 88,2 млрд тенге.

Сейчас вопрос полной передачи пенсионных активов частным компаниям всё ещё находится на стадии обсуждения. На данный момент существует множество крупных международных компаний, специализирующихся на управлении активами, которые занимаются этим много лет, и достаточно успешно", - говорится в сообщении агентства.

Наиболее крупная компания в мире по управлению активами - Black Rock, активы под её управлением составляют $6,5 трлн, при этом сумма увеличилась на 3,7% по сравнению с концом 2017 года. Vanguard Group заняла второе место по величине активов под управлением: $5,2 трлн. Замыкает тройку лидеров UBS - $3,3 трлн.

В целом совокупные активы под управлением крупнейших десяти компаний составили $30,2 трлн.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства