Санкции в отношении России могут негативно влиять на курс тенге - Досаев

Нур-Султан. 9 сентября. Kazakhstan Today - Глава Национального банка Казахстана Ерболат Досаев на заседании правительства назвал события, которые могут негативно повлиять на курс национальной валюты, передает Kazakhstan Today.

Обострение торгового конфликта между США и Китаем, вероятность второй волны коронавируса сохраняют риски для валют развивающихся рынков. Кроме того, усиление санкционной риторики в отношении России вкупе с политикой снижения продажи иностранной валюты в рамках бюджетного правила, увеличивает риски ослабления рубля, что будет также негативно влиять на курс национальной валюты", - сказал председатель Нацбанка.

По его словам, в августе текущего года поддержку национальной валюте оказывала дорожающая нефть, а также конвертация активов Национального фонда в рамках выделения гарантированного трансферта в республиканский бюджет и продленные меры по обязательной продаже части экспортной валютной выручки компаниями квазигосударственного сектора.

Досаев отметил, что валюты развивающихся стран продолжают ослабевать относительно развитых стран. В частности, индонезийская рупия ослабла за месяц на 1%, российский рубль - на 1,6%, бразильский реал - на 2,3%, турецкая лира - на 6%. В целом индекс валют развивающихся стран в августе повысился всего на 0,2%, тогда как индекс валют развитых стран прибавил 2,9%. Казахстанский тенге среди валют развивающихся стран продемонстрировал наименьшее ослабление на 0,5% за месяц - с 418,0 до 420,11 тенге за доллар США.

На фоне дальнейшего ослабления валют развивающихся стран в связи с уменьшением интереса инвесторов к рисковым активам, снижения цен на нефть из-за ослабления оптимизма по поводу восстановления спроса на нефть, курс тенге с начала сентября текущего года ослаб на 0,8%, до 423,54 тенге за доллар США на 8 сентября", - отметил председатель Нацбанка.

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