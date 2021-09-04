Казахстан и Россия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере цифровизации

МОСКВА. 3 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал стратегическим и свидетельствующим о взаимном доверии соглашение с Россией по цифровой трансформации республики, передает KAZAKHSTAN TODAY.





Подписание меморандума о сотрудничестве между Казахстаном и группы компании "Сбер", на мой взгляд, является еще одним наглядным примером успешного развития двустороннего сотрудничества на качественно новой основе. Данный проект символизирует взаимное доверие наших государств, поэтому является поистине стратегическим по своему характеру", - сказал Токаев в пятницу на церемонии подписания соглашения в рамках Восточного экономического форума.





По информации ТАСС , премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и глава Сбербанка Герман Греф подписали меморандум о сотрудничестве в сфере реализации проектов по цифровой трансформации Казахстана, переходу к платформенной модели цифровизации и концепции Data Driven Government.





VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире".

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