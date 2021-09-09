В РК отсутствует обоснованная и ясная система принятия решения о повышении МЗП - Смайлов

НУР-СУЛТАН. 8 СЕНТЯБРЯ - Депутат фракции "Народной партии Казахстана" Ерлан Смайлов сегодня на заседании мажилиса парламента заявил, что в Казахстане отсутствует методологически обоснованная, прозрачная и ясная система принятия решения о повышении минимальной заработной платы (МЗП), передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Свой депутатский запрос по этому поводу Смайлов направил заместителю премьер-министра РК Ералы Тугжанову.

Он отметил, что это важная инициатива, имеющая масштабный положительный мультипликативный эффект для миллионов казахстанцев.

Мы, безусловно, поддерживаем это решение президента страны. Вместе с тем нельзя не отметить, что решение о повышении МЗП принято главой государства в ручном режиме. Хотя повышение МЗП должно было стать результатом постоянной системной работы правительства в лице двух министерств - труда и социальной защиты населения, а также национальной экономики. Как мы видим, такая работа не велась. И более того, нет даже фундамента такой работы: на сегодня в Казахстане отсутствует методологически обоснованная, прозрачная и ясная система принятия решения о повышении МЗП в привязке к социально-экономическим реалиям и потребностям казахстанцев. Если спросить чиновников и многочисленных специалистов министерств и ведомств, почему МЗП равняется именно 42 500 , или 60 000 тенге, или иной другой сумме, какой расчет лежит в основе определения этим сумм, мы вряд ли услышим внятный и аргументированный ответ. И наверняка они не смогут однозначно ответить на вопрос, почему МЗП повышается раз в три года, а цены на продукты питания и услуги, коммунальные тарифы и в целом жизнь дорожают ежедневно", - сказал Ерлан Смайлов.

По его словам, "пассивность и бездействие Министерства труда и социальной защиты населения РК и Министерства национальной экономики, бессистемность и ситуативность их подхода к этому вопросу имеют как результат ухудшение социально-экономического положения населения, рост бедности и неравенства".

Депутат отметил, что министерствам и в целом правительству даже не нужно самостоятельно искать выход из ситуации.

Решение этой системной проблемы очевидно, давно известно, и заключается в необходимости скорейшей ратификации Конвенции Международной организации труда №131 "Об установлении минимальной заработной платы с особым учётом развивающихся стран", принятой в 1970 году. Эта Конвенция закладывает систему защиты наемных работников от неоправданно низкой заработной платы, кроме того, содержит предложения о процедуре установления минимальной заработной платы. Так, статья 3 данной Конвенции гласит, что при определении уровня МЗП должны учитываться потребности не только самих работников, но и их семей, также должны быть приняты в расчет общий уровень заработной платы в стране, стоимость жизни, социальные пособия и сравнительный уровень жизни других социальных групп", - сказал мажилисмен.

Он подчеркнул, что в работе по определению уровня МЗП должны присутствовать также экономические соображения, включая требования экономического развития, уровень производительности и желательность достижения и поддержания высокого уровня занятости.

Здесь есть два варианта расчетов. Один вариант - брать за основу расчетов достаточную потребительскую корзину. Говоря просто, в этом варианте, считая размер МЗП, министерства будут брать в расчет не только свои планы, но и нужды людей, и тогда мы можем получить совсем другую сумму - ближе к реальности. Например, наш отечественный Институт исследований современного общества провел социологический опрос и выявил, что на потребности одного человека в Казахстане необходимо 89 318 тенге в месяц.

Второй вариант - при расчетах МЗП использовать индекс Кейтца - это экономический показатель, который представляет отношение установленной законом минимальной заработной платы к усреднённой (медианной) заработной плате. Международный валютный фонд предлагает считать средним значение индекса Кейтца для стран ЕС на уровне 60%, и в большинстве стран Евросоюза индекс имеет такое значение. Более низкий показатель свидетельствует о занижении официального минимального уровня оплаты труда по сравнению со средней заработной платой (а занижение это чревато, в том числе, малыми пенсионными отчислениями)", - сказал депутат.

По рекомендациям Международной организации труда, индекс Кейтца должен составлять 50%. По словам Смайлова, в Казахстане до 1 сентября текущего года индекс Кейтца составлял 30%.

Все это может быть учтено и проработано в рамках ратификации и исполнения 131-й конвенции МОТ. Это необходимый шаг, и это понимают профсоюзы и объединения работодателей. Благодаря их активной позиции в генеральное соглашение между правительством РК, республиканскими объединениями работодателей и республиканскими объединениями профессиональных союзов на 2021-2023 годы вошла задача консультаций по ратификации Конвенции МОТ №131", - сказал депутат.

В рамках Генсоглашения стороны договорились, что правительство создаст в первом квартале 2021 года рабочую группу с утверждением Плана работы по проведению консультаций по вопросам ратификации Конвенции Международной организации труда №131 и утвердит Дорожную карту по рассмотрению вопроса повышения размера минимальной заработной платы, в том числе путем его ежегодной индексации.

Вопреки тому, что Генеральное соглашение содержит ясную позицию по ратификации 131-й конвенции МОТ, в приказе министра труда и социальной защиты от 4 июня 2021 года предлагается "до 31 декабря внести предложения о целесообразности ратификации 131-й Конвенции МОТ". То есть вопрос ставится не о консультациях и дальнейшем принятии конвенции, а о ее целесообразности! Тогда как в Генеральном соглашении не рассматривается целесообразность, позиция профсоюзов, в том числе Казахстанской конфедерации труда и Содружества профсоюзов Казахстана "Аманат" и миллионов их членов заключается в том, что Конвенцию необходимо ратифицировать", - возмутился Смайлов.

Депутаты фракции Народной партии Казахстана считают, что приоритетом государственной политики, должна стать реальная защита интересов трудящихся казахстанцев и их семей и предлагают правительству РК в лице Министерства труда и социальной защиты населения РК в кратчайшие сроки инициировать ратификацию Конвенции Международной организации труда №131. Кроме того, правительству РК предложено разработать и внедрить в качестве показателя эффективности работы МТСЗН показатель системности и методологической обоснованности работы по повышению МЗП в соответствии с социально-экономической ситуацией в стране.

Также предлагается разработать и внедрить в качестве показателя эффективности работы Министерства национальной экономики РК показатель ежегодного реального роста доходов населения страны и повышения качества его жизни.

Разработанные показатели должны стать одними из ключевых при оценке работы вышеуказанных министерств. В случае безынициативности МТСЗН и затягивании сроков ратификации Конвенции Народная партия Казахстана инициирует ратификацию 131 Конвенции МОТ при поддержке профсоюзов и объединений работодателей", - резюмировал депутат.

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