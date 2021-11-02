На треть подорожал сахар в Казахстане за год

НУР-СУЛТАН. 1 НОЯБРЯ - За год сахар в Казахстане подорожал на треть, его производство выросло в 2,5 раза, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В сентябре текущего года на рынках и в магазинах страны килограмм сахара стоил в среднем 284 тенге. Дороже всего среди крупных городов и мегаполисов РК килограмм сахара обходился в столице (320 тенге), Атырау (315 тенге) и Павлодаре (301 тенге), дешевле всего - в Таразе (245 тенге)", - сообщают аналитики energyprom.kz.
Рост цен на сахар в региональном разрезе сильнее всего ощущался в Шымкенте - сразу на 53,3% за год. Значительное удорожание было зарегистрировано также в Туркестанской (45,1%) и Западно-Казахстанской (44,9%) областях. Наименьший, хотя и ощутимый рост цен зафиксирован в Алматы - на 17,3% за год.
За январь-сентябрь 2021 года в стране произвели 195,5 тыс. тонн сахара - в 2,5 раза больше, чем годом ранее. В региональном разрезе лидирует Жамбылская область: 117,9 тыс. тонн, годовой рост - в два раза. Следом за лидером идет Алматинская область: рост в 4,6 раза за год - до 74,6 тыс. тонн. На два ведущих региона пришлось сразу 98,5% всего производства в секторе", - говорится в анализе.
Отмечается, что за полный 2020 год производство сахара в стране составило всего 147,5 тыс. тонн, сократившись за год сразу на 41%. Снижение объемов выпуска в секторе наблюдалось пять лет подряд (с 2016 года).
Спрос на сахар по итогам января-августа текущего года местные компании обеспечили уже на 43,4%, против всего 15,4% годом ранее. Тем не менее на долю импорта соответственно пришлись все еще внушительные 56,6%. В связи со значительным ростом производства за этот период импорт сократился сразу на 42,6% за год - до 175,4 тыс. тонн", - поделились специалисты.
Реализация на внутреннем рынке составила 307,9 тыс. тонн - на 11% меньше, чем годом ранее.