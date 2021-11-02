На треть подорожал сахар в Казахстане за год

НУР-СУЛТАН. 1 НОЯБРЯ - Министерство юстиции совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" в ноябре запускает пилотный проект "Цифровая ипотека", который даст возможность гражданам, не выходя из дома, приобрести квартиру у застройщика, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Этот процесс включает в себя выбор жилья на сайте застройщика, автоматическую проверку на получение ипотеки посредством интеграции платформы застройщика и информационных систем банков второго уровня, сообщает пресс-служба Минюста.

После одобрения ипотеки автоматически производится оформление договора залога и договора купли-продажи, подписываются сторонами сделки и направляются в онлайн-формате на регистрацию в государственную базу данных "Регистр недвижимости".

Уведомления о произведенной регистрации направляются в личный кабинет заявителя на сайте застройщика.