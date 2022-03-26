Выявлен ценовой сговор среди реализаторов гречневой крупы в Павлодарской области

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ПАВЛОДАР. 25 МАРТА - Антимонопольный департамент по Павлодарской области вынес уведомления реализаторам гречневой крупы за согласованные действия по установлению необоснованных цен, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по Павлодарской области вынес уведомления ТОО "Grano-PV", ТОО "Царская каша KZ" по признакам нарушения конкурентного законодательства", - проинформировали в агентстве по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.

Как уточнили в ведомстве, основанием для вынесения уведомления стал мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары, по результатам которого было установлено увеличение оптовыми реализаторами цен на крупу гречневую за период 2020-2021 годы и за январь-февраль 2022 года.

По результатам анализа динамики полной себестоимости производства и отпускных цен ТОО "Grano-PV", ТОО "Царская каша KZ" наблюдается превышение темпов роста отпускных цен над темпами роста себестоимости крупы гречневой. Предварительное изучение имеющихся сведений и поведения оптовых реализаторов крупы гречневой, выразившихся в одновременном и непропорциональном росте цен на гречневую крупу со стороны оптовых поставщиков Павлодарской области, указывает на наличие признаков антиконкурентных согласованных действий в части установления и (или) поддержания цен", - пояснили антимонопольщики.

В соответствии с нормами предпринимательского кодекса Республики Казахстан запрещаются согласованные действия субъектов рынка, осуществляющих производство, реализацию товаров, направленные на ограничение конкуренции, в том числе касающиеся установления и (или) поддержания цен либо других условий приобретения или реализации товаров.

Как сообщили в АЗРК, на основании статьи 199 предпринимательского кодекса антимонопольный департамент по Павлодарской области направил в адрес ТОО "Grano-PV", ТОО "Царская каша KZ" уведомления о наличии в действиях признаков нарушения конкурентного законодательства и необходимости их устранения путем снижения до уровня обоснованных цен на крупу гречневую.

Срок исполнения уведомления - 30 календарных дней со дня его получения. Неисполнение или исполнение не в полном объеме уведомления, нарушения сроков его исполнения, установленных антимонопольным департаментом, является основанием для назначения расследования", - добавили в агентстве.



