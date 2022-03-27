С терминала КТК отправлены первые танкеры с нефтью

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АКТАУ. 26 МАРТА - Первый танкер с нефтью Seavoyager, под флагом Мальты, отправился с терминала КТК этим утром, впервые после аварии, передает KAZAKHSTAN TODAY
Сейчас на терминале КТК стоит танкер Nissos Tinos - ждёт загрузки. На подходе к морскому терминалу находятся еще два нефтетанкера: Christina (флаг Греции) и Captain A. Stellatos (Маршалловы острова). Ранее сообщалось, что 2 из 3-х ВПУ обеспечивают отгрузку всей нефти на КТК. Что обозначает, что ВПУ-1 способен временно покрыть половину всей загрузки на терминале КТК", - сообщает Телеграм-канал Energy Monitor.
Ранее сообщалось, что 21 марта 2022 года в ходе внеочередной инспекции выявлено повреждение в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов ВПУ-3. В этой связи принято решение о временном выводе из эксплуатации указанного ВПУ для проведения промывки и ремонта. 22 марта 2022 года по результатам водолазного обследования были выявлены повреждения 9-го и 13-го шлангов внутреннего рукава ВПУ-2. Это причальное устройство также незамедлительно было выведено из эксплуатации.
После аварии консорциум заявил, что может снизить поставки нефти втрое из-за аварии.
Вчера, на брифинге в СЦК министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что самый пессимистичный сценарий ремонта на Каспийском трубопроводном консорциуме - это два месяца. Министр подчеркнул, что из трех ВПУ одна всегда находится в резерве на случай поломки. Поэтому, если в течение 3 недель один из ВПУ удастся ввести в строй, это будет означать, что КТК заработает в штатном режиме.
Тем не менее в Минэнерго РК начали прорабатывать возможность транспортировки нефти по альтернативным маршрутам.