Правительство РК приняло проект республиканского бюджета на 2023-2025 годы

НУР-СУЛТАН. 27 АВГУСТА - Правительство Республики Казахстан приняло проект закона "О республиканском бюджете на 2023-2025 годы", передает KAZAKHSTAN TODAY
Представленный проект республиканского бюджета на трехлетний период прежде всего направлен на полное и своевременное выполнение всех социальных обязательств государства, а также обеспечение качественного и устойчивого развития экономики в текущих условиях", - сказал на заседании правительства премьер-министр РК Алихан Смаилов.
Рост валового внутреннего продукта в 2023-2025 годах прогнозируется на уровне 4-4,1%. Среднегодовой уровень инфляции планируется со снижением до 3-4% к 2025 году. Доходы республиканского бюджета в 2023 году увеличатся на 3 трлн тенге, или на 27% к оценке текущего года, озвучил премьер.
Таким образом, мы обеспечиваем высокий уровень темпов роста собственных доходов республиканского бюджета", - заверил Смаилов.
При этом он отметил, что трансферты из Национального фонда в республиканский бюджет будут значительно снижены. В 2023 году - на 1,4 трлн тенге, в 2024 году - еще на 800 млрд и на 500 млрд в 2025 году.
Это очень важный аспект. Гарантированный трансферт не будет превышать объема поступлений в Национальный фонд от нефтяного сектора. А рост расходов бюджета не будет превышать средний уровень долгосрочного экономического роста с учетом цели по инфляции. В целом проект бюджета сбалансирован. Бюджет является социальным", - подчеркнул глава кабмина.
На социальную сферу в 2023 году предусмотрено 8 трлн тенге.
В реальном секторе экономики приоритетными направлениями остаются развитие обрабатывающей промышленности, поддержка бизнеса, развитие транспортной инфраструктуры и газификация. В целом расходы данного блока планируются в 2023 году в сумме 2 трлн тенге.
Напомним, согласно прогнозам правительства, номинальный ВВП вырастет с 120,7 трлн тенге в 2023 году до 176,6 трлн тенге в 2027 году.
Какими будут размеры МРП, МЗП и прожиточного минимума в 2023 году.