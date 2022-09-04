Пожар в Костанае: госпитализирован директор магазина "Оружейная палата"

КОСТАНАЙ. 3 СЕНТЯБРЯ - С ожогами госпитализирован директор магазина "Оружейная палата", где произошел крупный пожар, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ДЧС Костанайской области рассказали последние новости о пожаре в магазине "Оружейная палата". На данный момент предварительная площадь превысила 2500 квадратных метров. Для разведки на наличие пострадавших в оружейном магазине личный состав оснастили бронежилетами и щитами, сообщает газета "Костанайские новости".

В городскую больницу госпитализирован 41-летний директор магазина. Он в тяжелом состоянии, в ожогах 50% тела. Локализации и ликвидации нет. Причина пожара устанавливается", - добавили в ДЧС.

Сейчас на месте работают 52 человека и 16 единиц техники ДЧС. Прибыли силы КТЖ и акимата города, дежурят медики.

Напомним, 3 сентября на проспекте Назарбаева в Костанае загорелось здание магазина "Оружейная палата" с переходом огня на кровлю ближайшего здания СТО "ЮГ" и здания столовой. Также огнем повреждены рядом припаркованные два легковых автомобиля. Огнем охвачены 8 частных жилых домов.





По данным управления здравоохранения Костанайской области, за медицинской помощью обратились 7 человек. Шестеро доставлены скорой в стационар с ожогами различной степени тяжести. Один от госпитализации отказался.





Было задействовано 6 бригад скорой, две из которых в данный момент находятся на месте пожара.

На месте также оказывается помощь жителям близлежащих домов. В основном они жалуются на повышение артериального давления, тревогу, головную боль.