Фото: Акорда

Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В течение года президент Казахстана совершил 23 зарубежных визита, включая 2 государственных визита в Россию и Узбекистан, 5 официальных визитов в КНР, Иорданию, Турцию, Кыргызстан и Японию, а также 16 рабочих визитов в Россию (дважды), США (дважды), Туркменистан (дважды), ОАЭ, Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан и Кыргызстан. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Руслан Желдибай.





Особое внимание уделялось укреплению торгово-экономического, транспортно-логистического и инвестиционного сотрудничества. В целом по итогам международных встреч были подписаны коммерческие соглашения на сумму более 70 млрд долларов", - проинформировал Руслан Желдибай.





По его данным, президент провел 186 встреч с главами правительств и другими высокопоставленными лицами зарубежных стран, руководителями международных структур, представителями деловых и экспертных кругов.





Касым-Жомарт Токаев посетил с рабочими поездками 9 регионов страны, где побывал на более чем 50 производственных, научных и социально-культурных объектах. Кроме того, президент заслушал отчеты 16 акимов областей и городов республиканского значения.





За год президент в ходе своих визитов в регионы страны и за рубеж преодолел 168 960 километров. Время, проведенное в самолете, составило 252 часа.





Руслан Желдибай также отметил, что Казахстан стал активной площадкой для международного диалога. В 2025 году главы иностранных государств совершили в нашу страну 30 визитов. Среди них лидеры и главы правительств таких стран, как КНР, Италия (дважды), Грузия, Узбекистан, Словения, Вьетнам, ОАЭ, Руанда, Северная Македония, Болгария, Словакия, Иордания, Демократическая Республика Конго, Мьянма, Венгрия, Азербайджан, Финляндия, Эстония, Армения, Туркменистан, Швейцария, Иран.





Президент провел 43 телефонных разговора с руководителями зарубежных государств. Кроме того, в ходе 4 официальных церемоний Глава государства принял верительные грамоты от 30 послов иностранных государств.





Кроме того, по данным пресс-секретаря, в текущем году главой государства рассмотрено и подписано 95 законов, 388 указов, 80 распоряжений, 22 протокола заседаний, 3504 служебных документов. Особое значение имеет принятие в новой редакции Бюджетного, Налогового и Водного кодексов, закона "Об искусственном интеллекте".





Глава государства подписал закон "Об особом статусе города Туркестана", а также принял указ о придании городу Алатау специального статуса города опережающего развития. Эти решения президента призваны создать новые точки экономического роста: превращение Туркестана в культурно-туристический центр, Алатау - в высокотехнологичный индустриальный и деловой хаб.





Пресс-секретарь президента сообщил, что в 2025 году в администрацию президента поступило 82,5 тыс. обращений.





Сегодня для качественного рассмотрения запросов создана полноценная цифровая инфраструктура: к системе "eOtinish" подключены 50 тысяч организаций и 320 тысяч сотрудников. Процесс обработки обращений постоянно совершенствуется: внедряются элементы искусственного интеллекта и изучается передовой опыт ведущих цифровых правительств, таких как США, Южная Корея и Сингапур. Немаловажно, что диалог осуществляется и в офлайн-формате: в регионах создано более 150 центров приема граждан, где квалифицированную помощь уже получили свыше 360 тысяч человек", - сообщил Руслан Желдибай.