Из-за непогоды в аэропорту Астаны задерживаются рейсы
Фото: nn-airport.kz
Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за непогоды в аэропорту Астаны задерживаются более 10 рейсов, один рейс отменен.
В аэропорту наблюдаются сложные метеоусловия - замерзающий дождь. Аэропорт и все службы работают в усиленном режиме и принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов", - проинформировали в аэропорту.
На прилет задержано 11 рейсов, один рейс в связи с метеоусловиями отменен. На вылет задерживается 4 рейса.
Основная причина задержек - позднее прибытие воздушных судов из-за погодных условий. Просим пассажиров следить за обновлениями онлайн-табло, информацией авиакомпаний и объявлениями в терминале. Благодарим за понимание", - говорится в сообщении.
Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в Астане в связи с ухудшением погодных условий. Сегодня в столице прогнозируются осадки в виде дождя и снега, туман, гололед и порывы ветра 15-20 метров в секунду.
ДЧС Астаны призвал соблюдать меры безопасности. В связи с сильными осадками, ограниченной видимостью на территории города все автомобильные дороги республиканского значения были закрыты для всех видов автотранспорта.
В общественном транспорте Алматы внедрен новый способ оплаты проезда через Kaspi
Алматы. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В общественном транспорте города Алматы запущен дополнительный способ регистрации и оплаты проезда: пассажиры теперь могут оплачивать поездки через приложение Kaspi, сообщили в пресс-службе транспортного холдинга города Алматы.
В общественном транспорте города Алматы запущен дополнительный способ регистрации проезда. Теперь пассажиры могут оплачивать поездки через приложение Kaspi, отсканировав ONAY QR в автобусе, либо введя код транспорта вручную", - сказано в сообщении транспортного холдинга.
При этом отмечается, что пассажирам по-прежнему остаются доступны привычные инструменты оплаты, такие как транспортные карты ONAY!, мобильное приложение и другие.
Ранее сообщалось, что в Алматы запускается пилотный проект по доставке товаров дронами.
На пункте пропуска через узбекско-казахстанскую государственную границу продлены ограничения
Ограничения связаны с реконструкцией пункта пропуска
Актау. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Узбекистан продлевает ограничение в пункте пропуска "Даут-ата" на границе с Казахстаном, сообщили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.
КПП "Даут-ата" Таможенного комитета при Министерстве экономики и финансов Республики Узбекистан на границе с Казахстаном в целях обеспечения безопасности физических лиц и транспортных средств, пересекающих узбекско-казахстанскую государственную границу продлевает ограничение движения физических лиц, легковых автомобилей и автобусов через данный пункт пропуска. Это связано с продолжающимися работами по реконструкции пункта пропуска", - говорится в сообщении.
Сопредельной стороной КПП является казахстанский пункт пропуска "Тажен" в Бейнеуском районе Мангистауской области.
Ушла из жизни актриса Брижит Бордо
Фото: wikipedia.org
Париж. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Ушла из жизни французская актриса, защитница животных Брижит Бордо, сообщает AFP.
Фонд Брижит Бардо с глубочайшей скорбью сообщает о кончине своей основательницы и президента - мадам Брижит Бардо, всемирно известной актрисы и певицы, которая решила отказаться от своей блистательной карьеры, чтобы посвятить жизнь и все свои силы защите животных и работе своего фонда", - говорится в заявлении фонда.
Дату и место смерти в фонде не уточнили.
Напомним, в октябре 2025 года издание Nice-Matin сообщило, что Брижит Бардо уже три недели находится в больнице и перенесла операцию "в связи с серьезным заболеванием". 23 октября Бардо в соцсетях заявила, что с ней все хорошо и она не собирается прощаться. В конце ноября она вновь была госпитализирована, пишет iz.ru.
Брижит Бардо - французская актриса, певица, модель и зоозащитница. Брижит Анн-Мари Бардо родилась 28 сентября 1934 года. Она снялась в 48 фильмах. Среди наиболее известных работ - "Частная жизнь" Луи Маля и "Презрение" Жан-Люка Годара.
В МИД состоялся детский новогодний утренник
Фото: depositphotos.com
Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве иностранных дел прошел детский новогодний утренник, организованный Союзом казахстанских дипломатов, сообщает пресс-служба ведомства.
Видео с мероприятия опубликовано в телеграм-канале министерства.
Напомним, школьников ждут 10-дневные зимние каникулы - с 29 декабря 2025 года по 7 января 2026 года. В Министерстве просвещения подчеркнули, что важно эффективно организовать свободное время школьников в период зимних каникул и способствовать развитию их личностных качеств.
В Павлодарской области наградили спасшего пенсионерку от мошенников таксиста
Фото: Depositphotos
Павлодар. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Болат Нурсеитов вручил грамоту и ведомственные наручные часы таксисту Алексею Бортовому, спасшему пенсионерку от мошенников, сообщает Polisia.kz.
Благодаря вашей бдительности удалось предотвратить мошенничество крупной суммы и вернуть деньги пенсионерке. Такому поступку послужило хорошее воспитание родителей, которые привили своему сыну чувство патриотизма и неравнодушия к чужой беде", - отметил Болат Нурсеитов.
Как уточнили в полиции, 22 декабря в участковый пункт водитель такси привез пенсионерку, которая чуть не стала жертвой мошенников после того, как ей позвонили "из энергоцентра".
Вечером мне поступил вызов, где нужно было забрать посылку. Оплата за доставку была завышенная. Когда я уже подъехал, увидел отправителя - это была бабушка преклонного возраста. Я спросил, что она передает и кому, а она стала отвечать непонятно и торопилась, была растеряна. Заподозрил неладное, посадил бабушку в такси и отвез ее в опорный пункт. Ранее ко мне приходили полицейские и предупреждали о таких схемах мошенников, вот я и решил, пусть лучше полиция проверит все. Уже в полиции выяснилось, что бабушка жертва мошенников и она реально собиралась передать 8,5 млн тенге неизвестным людям. Когда я спросил, почему она хотела передать деньги неизвестно кому, бабушка не смогла пояснить. На моем месте так поступили бы многие, главное, что все живы и здоровы", - добавил водитель такси Алексей Бортовой.
Напомним, Более 6 тысяч казахстанцев обманули мошенники в этом году.
Проверку провели центре ресоциализации Актобе после резонансного видео
Нарушений, озвученных в видеоролике, проверяющие не выявили
Актобе. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Проверку провели в актюбинском центре ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, после резонансного видео, в котором один из постояльцев заявлял об избиениях, вымогательстве и антисанитарии, сообщает телеканал КТК.
В данное время госпитализирован (автор ролика госпитализирован. - Прим. ред.) в психиатрическую больницу. Он ранее был у нас в 2023 году. Прибыл из мест лишения свободы, где отбывал наказание за умышленное причинение вреда здоровью. Видимо, он там получил какую-то психологическую травму, что сказалось на его поведенческом характере. Прибыл он к нам когда в 2023 году, с первых дней начались систематические нарушения правил внутреннего распорядка, что вызывалось его агрессией", - сообщил заместитель директора центра Жалын Молдагалиeв.
Также уточняется, что после скандала в центре побывала мониторинговая группа. Нарушений, озвученных в видеоролике, проверяющие не выявили.
Ранее один из постояльцев опубликовал видео в Сети, в котором заявил, что над инвалидами и пенсионерами якобы издеваются, а люди живут в нечеловеческих условиях.
Ранее факт истязания пенсионеров выявили в пансионате в Аксу.
Генпрокуратура РК: мошенники получают доступ к WhatsApp без взлома паролей
Астана. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК предупреждает о новой киберугрозе, связанной с мессенджером WhatsApp.
По данным зарубежных источников, кибермошенники запустили новую криминальную схему захвата аккаунтов WhatsApp. Этот метод получил название GhostPairing, он не требует взлома паролей, подмены SIM-карт или сложных технических атак. В WhatsApp проникают легально, активируя функцию по привязке дополнительных устройств.
Сценарий прост - отправляется сообщение, замаскированное под Facebook, WhatsApp, перенаправляющее пользователя на поддельные страницы, визуально копирующие интерфейс Facebook, WhatsApp. Для подтверждения доступа к контенту фейковый сайт предлагает ввести номер телефона и код подтверждения, после чего злоумышленник автоматически добавляется в аккаунт жертвы как доверенное устройство, получая полный доступ к WhatsApp (чтение сообщений, просмотр медиафайлов, контактов, отправка сообщений, доступ к фотогалереи), при этом телефон продолжает работать как обычно, не вызывая подозрений", - рассказали в Генпрокуратуре.
Единственный способ обнаружить захват WhatsApp - вручную проверить раздел "Связанные устройства". Любое неизвестное подключение указывает на компрометацию и подлежит немедленному удалению.
Ранее сообщалось, что более 6 тысяч казахстанцев обманули мошенники в этом году.
Ушла из жизни народная артистка России Вера Алентова
Актрисе было 83 года
Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На 84-м году жизни скончалась народная артистка Российской Федерации Вера Алентова.
Вера Алентова ушла из жизни в возрасте 83 лет, сообщили в Московском драматическом театре имени Пушкина.
Алентова родилась 21 февраля 1942 года в городе Котласе в Архангельской области. В 1965 году окончила школу-студию МХАТ, затем ее приняли в труппу Театра имени Пушкина. С 2009 года она руководила актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе. Актриса наиболее известна по главной роли в фильме "Москва слезам не верит" (1979). Она также снялась в таких кинокартинах, как "Завтра была война" (1987), "Ширли-мырли" (1995), "Зависть богов" (2000), "Бальзаковский возраст, или все мужики сво..." (2004), "Дорога без конца" (2014) и других. В 1992 году Алентова получила звание народной артистки России, пишет РИА Новости.
