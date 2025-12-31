По итогам года рост экономики Казахстана превысит 6%

Фото: Depositphotos

Алматы. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан и Freedom Lifestyle подписали первый в стране меморандум о намерениях по развитию сервисов беспилотной доставки. Стороны договорились о совместном запуске пилотных проектов дрон-доставки, - Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан и Freedom Lifestyle подписали первый в стране меморандум о намерениях по развитию сервисов беспилотной доставки. Стороны договорились о совместном запуске пилотных проектов дрон-доставки, сообщили в Министерстве ИИ.





В рамках пилотного проекта в Алматы дроны будут использоваться для доставки продуктов питания, товаров повседневного спроса и лекарственных средств. Один беспилотный аппарат сможет перевозить грузы массой до 10 килограммов в радиусе до 3 километров от двух точек, расположенных в верхней и средней части города. Полеты будут выполняться в дневное время и только при благоприятных погодных условиях.





Запуск проекта запланирован на период с января по март 2026 года и будет развиваться поэтапно. По мере подтверждения безопасности полетов, устойчивости каналов связи и с учетом обратной связи от горожан количество задействованных дронов будет постепенно увеличиваться. Это позволит протестировать сервис в городских условиях и подготовить его к дальнейшему расширению, в том числе для доставки в сельской местности.





На текущем этапе вся необходимая инфраструктура для запуска пилота уже подготовлена, при этом вопросам безопасности полетов и защите граждан уделяется приоритетное внимание. Для беспилотных аппаратов предусмотрены меры на случай нештатных ситуаций, включая автоматический возврат или безопасную посадку. Каждый дрон оснащен системой безопасности с парашютом и способен продолжать полет в автономном режиме даже при потере интернет-соединения", - рассказали в министерстве.





Маршруты доставки формируются таким образом, чтобы минимизировать риски для населения - преимущественно над зелеными зонами, парками и вдоль улиц. Работа операторов осуществляется в соответствии с правилами и регламентами, согласованными с авиационными регуляторами.





Команда операторов беспилотных летательных аппаратов формируется с начала 2025 года, проводится тестирование технологий дрон-доставки.





Министерство в рамках проекта будет отвечать за формирование регуляторных условий, обеспечение безопасности и координации внедрения новых технологий в городскую среду. Министерство сопровождает проект на этапе пилота, создавая прозрачные и понятные правила для его последующего масштабирования.





А в Астане в 2026 году стартует проект беспилотного такси. Первым этапом пилота с участием inDrive и задействованных государственных органов станет запуск тестового полигона и формирование "регуляторной песочницы" - адаптации вопросов законодательства и готовности инфраструктуры.





Выбран предварительный маршрут пилота: от Международного аэропорта Астаны до торгового центра Abu Dhabi Plaza.



