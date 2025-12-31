30.12.2025, 09:19 38501
По итогам года рост экономики Казахстана превысит 6%
Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Ожидается, что по итогам 2025 года рост экономики превысит 6%, это станет самым высоким показателем за последнее десятилетие. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Руслан Желдибай.
Впервые в истории Казахстана объем ВВП должен превысить 300 млрд долларов, что в расчете на душу населения составит 15 тысяч долларов", - отметил пресс-секретарь президента.
Он отметил, что в целом на сегодняшний день по стране введено 185 проектов на сумму порядка 1478,1 млрд тенге, создано более 22,8 тысячи постоянных рабочих мест.
Выход всех проектов на полную мощность обеспечит значительный экономический эффект. Объемы производства составят около 2,3 трлн тенге.
В 2025 году президент дал старт запуску второй линии железной дороги Достык - Мойынты и автомобильного завода KIA Qazaqstan в Костанайской области. Кроме того, глава государства осмотрел новые терминалы аэропортов Шымкента и Кызылорды, а также ознакомился с производством пассажирских вагонов на заводе Stadler Kazakhstan в Астане", - сказал Руслан Желдибай.
Запущен ряд проектов в черной и цветной металлургии, химической, целлюлозно-бумажной, легкой и пищевой промышленности, производстве строительных материалов.
Перевалка нефти приостановлена на КТК из-за непогоды
О возобновлении работы нефтепровода будет сообщено дополнительно
Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Перевалка нефти на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума приостановлена из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили в пресс-службе компании.
Неблагоприятные метеоусловия в районе операционной деятельности морского терминала КТК вынудили консорциум 29 декабря приостановить перевалку нефти до нормализации погодной обстановки и снятия штормовых предупреждений", - сказано в сообщении пресс-службы КТК.
Также из-за затоваривания мощностей по хранению сырья 29 декабря был остановлен прием нефти. Грузоотправители своевременно получили уведомления о сложившейся обстановке.
На ритмичность отгрузок нефти в значительной степени повлиял результат террористической атаки безэкипажным катером на ВПУ-2 и его повреждение, а также проведение ранее начатых ремонтных работ на ВПУ-3, осложненных тяжелыми гидрометеорологическими условиями зимнего периода", - отметили в компании.
О стабильном возобновлении работы нефтепровода и возвращении в штатный режим отгрузки нефти на МТ будет сообщено дополнительно.
Напомним, 29 ноября 2025 года в результате атаки безэкипажными катерами в акватории морского терминала КТК получило значительные повреждения выносное причальное устройство КТК ВПУ-2.
29.12.2025, 14:22 76421
В Алматы запустят пилотный проект доставки товаров с помощью дронов
Алматы. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан и Freedom Lifestyle подписали первый в стране меморандум о намерениях по развитию сервисов беспилотной доставки. Стороны договорились о совместном запуске пилотных проектов дрон-доставки, сообщили в Министерстве ИИ.
В рамках пилотного проекта в Алматы дроны будут использоваться для доставки продуктов питания, товаров повседневного спроса и лекарственных средств. Один беспилотный аппарат сможет перевозить грузы массой до 10 килограммов в радиусе до 3 километров от двух точек, расположенных в верхней и средней части города. Полеты будут выполняться в дневное время и только при благоприятных погодных условиях.
Запуск проекта запланирован на период с января по март 2026 года и будет развиваться поэтапно. По мере подтверждения безопасности полетов, устойчивости каналов связи и с учетом обратной связи от горожан количество задействованных дронов будет постепенно увеличиваться. Это позволит протестировать сервис в городских условиях и подготовить его к дальнейшему расширению, в том числе для доставки в сельской местности.
На текущем этапе вся необходимая инфраструктура для запуска пилота уже подготовлена, при этом вопросам безопасности полетов и защите граждан уделяется приоритетное внимание. Для беспилотных аппаратов предусмотрены меры на случай нештатных ситуаций, включая автоматический возврат или безопасную посадку. Каждый дрон оснащен системой безопасности с парашютом и способен продолжать полет в автономном режиме даже при потере интернет-соединения", - рассказали в министерстве.
Маршруты доставки формируются таким образом, чтобы минимизировать риски для населения - преимущественно над зелеными зонами, парками и вдоль улиц. Работа операторов осуществляется в соответствии с правилами и регламентами, согласованными с авиационными регуляторами.
Команда операторов беспилотных летательных аппаратов формируется с начала 2025 года, проводится тестирование технологий дрон-доставки.
Министерство в рамках проекта будет отвечать за формирование регуляторных условий, обеспечение безопасности и координации внедрения новых технологий в городскую среду. Министерство сопровождает проект на этапе пилота, создавая прозрачные и понятные правила для его последующего масштабирования.
А в Астане в 2026 году стартует проект беспилотного такси. Первым этапом пилота с участием inDrive и задействованных государственных органов станет запуск тестового полигона и формирование "регуляторной песочницы" - адаптации вопросов законодательства и готовности инфраструктуры.
Выбран предварительный маршрут пилота: от Международного аэропорта Астаны до торгового центра Abu Dhabi Plaza.
Запуску будет предшествовать тщательная подготовка для обеспечения безопасности езды автономных автомобилей, находящихся в них пассажиров, пешеходов и других участников движения. На улицы Астаны выйдут самоуправляемые автомобили, уже выполняющие поездки в крупнейших городах мира, и доказавшие свою надежность и безопасность. Движение будет осуществляться только после проведения оценки рисков дорожных ситуаций и под контролем со стороны оператора и производителя", - рассказали в пресс-службе ведомства.
26.12.2025, 12:25 229566
Инвестиции в основной капитал Казахстана достигли 18,5 трлн тенге
Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов доложил президенту страны Касым-Жомарту Токаеву о предварительных итогах социально-экономического развития страны за 2025 год, сообщает Акорда.
С января по ноябрь текущего года рост в сфере транспортных услуг составил 20,3%, строительстве - 14,7%, торговле - 8,8%, сельском хозяйстве - 6,1%, обрабатывающей промышленности - 5,9%. Инвестиции в основной капитал составили 18,5 трлн тенге, приток частных инвестиций увеличился на 9,8%", - говорится в сообщении.
Также Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о реализации программы совместных действий правительства, Национального банка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения на 2026-2028 годы.
Приоритетом является сопровождение роста ВВП увеличением реальных доходов населения и улучшением уровня жизни. Предусмотрены меры по снижению уровня инфляции", - уточнили в Акорде.
Согласно представленной главе государства информации, в декабре завершена модернизация пяти пунктов пропуска на внешней границе. Запущен реестр казахстанских товаропроизводителей. Принята единая программа поддержки малого бизнеса "Іскер аймақ".
Кроме того, Олжас Бектенов отчитался о плановом прохождении отопительного сезона, а также раннем финансировании посевной кампании 2026 года для сохранения и дальнейшего увеличения объемов урожая с упором на переработку и экспорт сельхозпродукции.
По итогам встречи президент поручил продолжить работу по дальнейшему обеспечению стабильного развития страны в интересах граждан. Дан ряд поручений по привлечению инвестиций, поддержке предпринимательства, модернизации инженерной и транспортной инфраструктуры.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прогнозирует, что в текущем году ВВП страны впервые превысит 300 млрд долларов.
25.12.2025, 16:40 281961
От модели контроля и наказаний к партнерству с бизнесом - Токаев о новом Налоговом кодексе
Тараз. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи с общественностью Жамбылской области президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о введении нового Налогового кодекса, экономическом росте и инвестиционном потенциале страны.
С 1 января вступает в силу новый Налоговый кодекс. Фискальная система должна перейти от модели, основанной на контроле и наказании, к построению эффективного партнерства с бизнесом. Это задача, стоящая перед правительством", - отметил в своем выступлении глава государства.
Он сообщил, что для улучшения делового климата в регионах будет запущена программа "Іскер аймақ", направленная прежде всего на поддержку предпринимательства в селах и малых городах.
Сегодня доля малого и среднего бизнеса в экономике приблизилась к 40%. Предпринимателями трудоустроено около 4,5 млн человек. Это почти половина всех трудоспособных граждан страны. В стране успешно работают отечественные и ведущие иностранные компании, открываются крупные производства. Только в этом году запущено 33 завода", - рассказал Токаев.
Глава государства также отметил, что рост национальной экономики за последние 5 лет составил 15,8%, а в этом году превысил 6%. Это самый высокий показатель с 2012 года.
ВВП на душу населения вырос на 47%. Золотовалютные резервы и активы Национального фонда достигли рекордной отметки, превысив 125 млрд долларов", - привел данные президент.
В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на то, что сейчас во всем мире разворачивается острейшая конкуренция за инвестиции.
И нам отставать ни в коем случае нельзя. Наша экономика - самая крупная в Центральной Азии и Закавказье, но теперь перед правительством поставлена задача качественного роста. Правительство и Национальный банк в этих сложных, можно сказать, особых условиях должны проводить согласованную политику, она должна быть прагматичной, лишенной академичности и сверхосторожности. Только в этом году по итогам международных встреч подписаны коммерческие соглашения на сумму свыше 70 млрд долларов. Благодаря этому у нас открываются современные предприятия, создаются качественные рабочие места", - подчеркнул он.
На долю Казахстана, по словам главы государства, приходится более 60% всех привлеченных в Центрально-Азиатский регион инвестиций. Он подчеркнул растущую востребованность формата "Центральная Азия плюс". В этом году государства региона провели совместные переговоры с Европейским союзом, Италией, Китаем, Россией, США, Японией.
25.12.2025, 16:08 283206
Единую ставку НДС в 5% предложили ввести для сферы здравоохранения в Казахстане
Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе первого заседания координационного совета по развитию предпринимательства при партии "Аманат" было вынесено предложение ввести единую ставку НДС в размере 5% для сферы здравоохранения, сообщили в Министерстве национальной экономики Казахстана.
В ходе заседания президент ассоциации производителей фармацевтической и медицинской продукции "ФарМедИндустрия Казахстана" Руслан Султанов предложил рассмотреть введение единой ставки НДС в 5% для всего сектора здравоохранения на всех этапах цепочки - от сырья и субстанций до готовых лекарств, медицинских изделий и услуг.
Он отметил, что с 2026 года система налогообложения медицинской продукции станет многоуровневой и сложной:
- сырье и оборудование - 16% НДС;
- лекарства в рамках ГОБМП и ОСМС - 0%;
- импорт и реализация лекарств и медизделий - 5% с 2026 года, 10% с 2027 года.
По мнению отрасли, такая модель увеличивает административные издержки и себестоимость отечественных препаратов. Единая ставка НДС в 5% позволила бы упростить администрирование, обеспечить равные конкурентные условия и сдержать рост цен.
Глава МНЭ Серик Жумангарин предложил вернуться к рассмотрению данного вопроса во втором полугодии 2026 года, после получения первых результатов имплементации нового Налогового кодекса.
Также участники заседания обсудили вопросы расширения перечня социально значимых продовольственных товаров и его влияния на деятельность малого и розничного бизнеса, а также на цены импортной продукции. Отмечено, что Комитетом торговли Министерства торговли и интеграции учтены предложения бизнеса: расходы на логистику и хранение включены в вычеты, а перечень новых позиций СЗПТ был сокращен. Отдельно рассмотрены вопросы развития животноводства, занятости в нефтесервисных компаниях и возможности дифференцированного подхода к тарифообразованию для обрабатывающей промышленности.
Напомним, перечень социально значимых продовольственных товаров будет расширен временно для сдерживания спекулятивного роста цен и обеспечения доступности продуктов первой необходимости для населения. Министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев сообщил, что расширенный список СЗПТ будет действовать как минимум квартал.
25.12.2025, 10:42 295456
Запрет на вывоз моркови планирует ввести Казахстан
Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство сельского хозяйства РК подготовило проект приказа "О некоторых вопросах вывоза моркови с территории Республики Казахстан", которым планируется ввести временный запрет на вывоз моркови.
Устанавливается временный запрет сроком на три месяца на вывоз свежей и охлажденной моркови (ТН ВЭД 0706100001) из РК всеми видами транспорта в третьи страны и страны ЕАЭС, за исключением транзита", - говорится в документе.
Отмечается, что данную меру планируют ввести в целях обеспечения продовольственной безопасности.
Как сообщалось ранее, в Казахстане расширили перечень социально значимых продовольственных товаров. В него входит 31 наименование продуктов питания, в том числе морковь.
Напомним, в Казахстане также намерены запретить экспорт картофеля.
Ранее Казахстан ввел ограничения на вывоз говядины.
25.12.2025, 09:14 300176
Расширенный перечень социально значимых продовольственных товаров утвердили в Казахстане
Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом Минторговли Казахстана утвержден перечень социально значимых продовольственных товаров, в который включено 31 наименование продуктов питания.
Приказ вводится в действие в начале января 2026 года.
В перечень включили 31 товарную позицию:
1. Мука пшеничная первого сорта
2. Хлеб пшеничный из муки первого сорта (формовой)
3. Рожки
4. Крупа гречневая (ядрица)
5. Рис шлифованный (круглозерный)
6. Картофель
7. Морковь столовая
8. Лук репчатый
9. Капуста белокочанная
10. Помидоры (кроме сортов "черри", "виноградные")
11. Огурцы (кроме сорта "корнишоны")
12. Яблоки
13. Сахар белый - сахар-песок
14. Масло подсолнечное
15. Говядина с костями
16. Говядина бескостная
17. Мясной фарш
18. Баранина, включая бескостную
19. Конина, включая бескостную
20. Рыба свежая, охлажденная и мороженая (лещ, карась, судак, карп, сазан)
21. Мясо кур (бедро, голень, окорочка куриные)
22. Куры (тушка)
23. Молоко пастеризованное, ультра пастеризованное, стерилизованное от 2,2% до 6% жирности без вкусовых добавок (за исключением безлактозного)
24. Кефир 2-3% жирности (за исключением безлактозного)
25. Сметана (за исключением безлактозной)
26. Творог: 5-9% жирности (за исключением безлактозного)
27. Сыр твердый, полутвердый 40-50% жирности
28. Масло сливочное (несоленое, от 72,5 % до 80% жирности без наполнителей и растительных жиров)
29. Яйцо куриное (I категория)
30. Чай черный (без вкусовых добавок, кроме пакетированного)
31. Соль поваренная пищевая (кроме "Экстра")
Напомним, перечень социально значимых продовольственных товаров будет расширен временно для сдерживания спекулятивного роста цен и обеспечения доступности продуктов первой необходимости для населения. Министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев сообщил, что расширенный список СЗПТ будет действовать как минимум квартал.
Как сообщил председатель Комитета торговли МТИ РК Ернур Жаутикбаев на пресс-конференции по итогам заседания правительства, расширение перечня позволит стабилизировать цены в рознице. Торговая надбавка не будет превышать 15%, что позволит снизить цены.
В настоящее время в список СЗПТ входят 19 продуктов питания.
Ранее правительство приняло решение ввести мораторий на дальнейшее повышение цен на комуслуги и бензин до стабилизации уровня инфляции. Цены на ГСМ зафиксировали на уровне 16 октября для сетей автомобильных заправочных станций.
24.12.2025, 18:18 325061
Расширенный список СЗПТ будет действовать как минимум квартал - Минторговли
Астана. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев в кулуарах мажилиса рассказал, сколько будет действовать расширенный список социально значимых продуктов.
Шаккалиев прокомментировал новый расширенный перечень СЗПТ. Ранее в ведомстве сообщили, что 23 товара могут включить в перечень социально значимых. Это различные виды мяса, свежая рыба, груши, скумбрия холодного копчения, помидоры и многое другое.
По овощам, которые включили в список, еще ведется дискуссия, сказал министр. 19 постоянных наименований так и останутся, подчеркнул он.
До 33 расширили, туда попали и огурцы с помидорами. Конечно, торговые сети напрягаются, они говорят, что меняются логистика, транспортные расходы и т.д. Но мы договорились, во-первых, это временная мера. Мы с торговыми сетями рассчитали, какая должна быть маржинальность. По отдельным позициям - 7,8%, есть рост до 25%. Буквально сегодня я подписываю приказ, до 6 января он вступает в силу. Пока установили на один квартал", - цитирует министра Sputnik Казахстан.
В случае сохранения динамики приказ будет продлен, сказал глава ведомства. Торговая надбавка для предпринимателей - не более 15%, напомнил он.
Он также отметил, что цены на яйца и растительное масло стабилизируются благодаря меморандуму с производителями.
Мы поддерживаем наших отечественных производителей - не пускаем контрафакт, не маркируем неизвестного происхождения продукцию извне, а они обеспечивают нам ценовую стабильность", - сказал он.
При этом, отметил министр, все еще обсуждается вопрос подсчета себестоимости продуктов.
Есть цена от производителя, но есть же и импортеры. У них и хранение, и транспорт. В этой части приказа мы будем гибкие. Например, в рознице от цены закупа не более 15%, населению это хорошо - стабильность, а для торговых сетей есть вопрос. По ним маржинальность будем пересчитывать. Но в целом, по ряду продуктов у нас есть примерное понимание маржинальности и она не превышает 15%", - сказал Шаккалиев.
В случае превышения торговыми объектами надбавки нарушители понесут ответственность, предупредил Шаккалиев. Какая именно, он не уточнил.
Ранее сообщалось, что правительство будет регулировать цены на большее количество видов продуктов.
