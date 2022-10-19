Товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном увеличился на 27%

Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В первом полугодии 2022 года товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном составил $2,6 млрд, что на 27,13% выше показателя за аналогичный период 2021 года, при этом объем экспорта вырос на 30,9%, а импорт - на 17,4%, - В первом полугодии 2022 года товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном составил $2,6 млрд, что на 27,13% выше показателя за аналогичный период 2021 года, при этом объем экспорта вырос на 30,9%, а импорт - на 17,4%, сообщает национальная палата предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен".

Сотрудничество между странами постоянно набирает обороты. Для оперативного решения возникающих практических вопросов и активизации двусторонних отношений созданы международные и межправительственные площадки.

Кроме того, с 2017 года с этой целью создан Казахстанско-Узбекский деловой совет, в котором с казахстанской стороны сопредседателем является глава НПП "Атамекен".

В рамках делового совета у нас есть возможность напрямую обозначить все вопросы, решение которых будет способствовать интенсификации делового сотрудничества", - отмечает председатель президиума НПП РК "Атамекен" Раимбек Баталов.

Казахстан является третьим (после КНР и РФ) внешнеторговым партнером Узбекистана с удельным весом в товарообороте 8,9%.

По данным внешнеторговой палаты, наиболее крупными статьями казахстанского экспорта в Узбекистан являются нефть и нефтепродукты, пшеница, мука, семена подсолнечника, черные и цветные металлы, продукты неорганической химии и продовольственные товары.

Из Узбекистана в Казахстан импортируются энергоносители, автомашины, хлопковое волокно, химическая продукция и пластмассы, удобрения и плодоовощная продукция.